https://ukraina.ru/20230912/1049347123.html

"Кулон из обеднённого урана": Рогов предложил новое украшение для Гросси

"Кулон из обеднённого урана": Рогов предложил новое украшение для Гросси - 12.09.2023 Украина.ру

"Кулон из обеднённого урана": Рогов предложил новое украшение для Гросси

Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов предложил генеральному директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси сделать себе кулон из обеднённого урана. Об этом сообщили журналисты РИА Новости

2023-09-12T11:38

2023-09-12T11:38

2023-09-12T11:38

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обедненный уран

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мария захарова

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Гросси заявил, что применение боеприпасов с обедненным ураном не влечет за собой значительных радиологических последствий. С точки зрения ядерной безопасности, по мнению Гросси, нет значительных радиологических последствий.Гросси подобными заявлениями демонстрирует свою необъективность и неспособность отстаивать безопасность, оправдывая применение снарядов в обеднённым ураном, и становится соучастником преступлений, отметил Рогов.Помимо прочего, снаряды с обеднённым ураном несу токсическое и канцерогенное заражение почвы, поэтому длительное вдыхание зараженной пыли очень опасно, добавил он."Оценки Гросси не соответствуют действительности. Печально, что он в очередной раз вынужден врать и переступать через себя в угоду политических интересов англосаксов", - заключил Рогов.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась в искренности заявлений Гросси. Он прав в констатации незначительных радиологических последствий от применения подобных боеприпасов. "Просто он явно не договаривает. И такое вольное или невольное замалчивание проблемы недопустимо", - считает официальный представитель российского МИД."Дело в том, что обедненный уран, как тяжелый металл, чрезвычайно опасен для человека и окружающей среды с точки зрения химической токсичности. Особенно когда он используется в составе боеприпасов, так как при их применении будут образовываться крайне токсичные аэрозоли", написала она.Первыми боеприпасы с обеднённым ураном на Украину поставила Великобритания. А 6 сентября США анонсировали новые пакет военной помощи, который также вклбючает в себя подобные снаряды.Страны НАТО использовали снаряды с обеднённым ураном только за пределами стран-членов, на своих полигонах производил тщательную дезактивацию.

https://ukraina.ru/20230912/1049314494.html

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новости, россия, украина, рафаэль гросси, магатэ, владимир рогов, обедненный уран, снаряды, мария захарова