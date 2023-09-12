"Кулон из обеднённого урана": Рогов предложил новое украшение для Гросси - 12.09.2023 Украина.ру
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"Кулон из обеднённого урана": Рогов предложил новое украшение для Гросси
"Кулон из обеднённого урана": Рогов предложил новое украшение для Гросси - 12.09.2023 Украина.ру
"Кулон из обеднённого урана": Рогов предложил новое украшение для Гросси
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов предложил генеральному директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси сделать себе кулон из обеднённого урана. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-09-12T11:38
2023-09-12T11:38
новости
россия
украина
рафаэль гросси
магатэ
владимир рогов
обедненный уран
снаряды
мария захарова
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Гросси заявил, что применение боеприпасов с обедненным ураном не влечет за собой значительных радиологических последствий. С точки зрения ядерной безопасности, по мнению Гросси, нет значительных радиологических последствий.Гросси подобными заявлениями демонстрирует свою необъективность и неспособность отстаивать безопасность, оправдывая применение снарядов в обеднённым ураном, и становится соучастником преступлений, отметил Рогов.Помимо прочего, снаряды с обеднённым ураном несу токсическое и канцерогенное заражение почвы, поэтому длительное вдыхание зараженной пыли очень опасно, добавил он."Оценки Гросси не соответствуют действительности. Печально, что он в очередной раз вынужден врать и переступать через себя в угоду политических интересов англосаксов", - заключил Рогов.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась в искренности заявлений Гросси. Он прав в констатации незначительных радиологических последствий от применения подобных боеприпасов. "Просто он явно не договаривает. И такое вольное или невольное замалчивание проблемы недопустимо", - считает официальный представитель российского МИД."Дело в том, что обедненный уран, как тяжелый металл, чрезвычайно опасен для человека и окружающей среды с точки зрения химической токсичности. Особенно когда он используется в составе боеприпасов, так как при их применении будут образовываться крайне токсичные аэрозоли", написала она.Первыми боеприпасы с обеднённым ураном на Украину поставила Великобритания. А 6 сентября США анонсировали новые пакет военной помощи, который также вклбючает в себя подобные снаряды.Страны НАТО использовали снаряды с обеднённым ураном только за пределами стран-членов, на своих полигонах производил тщательную дезактивацию.
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новости, россия, украина, рафаэль гросси, магатэ, владимир рогов, обедненный уран, снаряды, мария захарова
Новости, Россия, Украина, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Владимир Рогов, обедненный уран, снаряды, Мария Захарова

"Кулон из обеднённого урана": Рогов предложил новое украшение для Гросси

11:38 12.09.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкОбщенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума
Общенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
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Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов предложил генеральному директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси сделать себе кулон из обеднённого урана. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
Гросси заявил, что применение боеприпасов с обедненным ураном не влечет за собой значительных радиологических последствий. С точки зрения ядерной безопасности, по мнению Гросси, нет значительных радиологических последствий.
Гросси подобными заявлениями демонстрирует свою необъективность и неспособность отстаивать безопасность, оправдывая применение снарядов в обеднённым ураном, и становится соучастником преступлений, отметил Рогов.
"Не удивлюсь, если Гросси скажет, что они еще и полезные. Все тем, кто говорит, что эти снаряды не вредны, я рекомендую сделать из обедненного урана кулоны и повесить себе на шею, а еще лучше ближе к сердцу... этот уран же безопасен, опасаться, если верить заявлениям западных политиков и горе-экспертов, нечего", - заявил Рогов.
Помимо прочего, снаряды с обеднённым ураном несу токсическое и канцерогенное заражение почвы, поэтому длительное вдыхание зараженной пыли очень опасно, добавил он.
"Оценки Гросси не соответствуют действительности. Печально, что он в очередной раз вынужден врать и переступать через себя в угоду политических интересов англосаксов", - заключил Рогов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась в искренности заявлений Гросси. Он прав в констатации незначительных радиологических последствий от применения подобных боеприпасов. "Просто он явно не договаривает. И такое вольное или невольное замалчивание проблемы недопустимо", - считает официальный представитель российского МИД.
"Дело в том, что обедненный уран, как тяжелый металл, чрезвычайно опасен для человека и окружающей среды с точки зрения химической токсичности. Особенно когда он используется в составе боеприпасов, так как при их применении будут образовываться крайне токсичные аэрозоли", написала она.
Первыми боеприпасы с обеднённым ураном на Украину поставила Великобритания. А 6 сентября США анонсировали новые пакет военной помощи, который также вклбючает в себя подобные снаряды.
Страны НАТО использовали снаряды с обеднённым ураном только за пределами стран-членов, на своих полигонах производил тщательную дезактивацию.
- РИА Новости, 1920, 12.09.2023
10:17Чем воюют на Украине
Чем и как Запад вооружил Украину для войны с Россией. Полный раскладУникальность специальной военной операции в том, что развитая в военно-промышленном смысле Россия воюет со страной, которая не только не имеет практически своего достойного военного снаряжения и оружия, техники, но более того — в предыдущие годы фактически разрушила свой оборонно- промышленный комплекс
 
НовостиРоссияУкраинаРафаэль ГроссиМАГАТЭВладимир Роговобедненный уранснарядыМария Захарова
 
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