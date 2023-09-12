"Кулон из обеднённого урана": Рогов предложил новое украшение для Гросси
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкОбщенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов предложил генеральному директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси сделать себе кулон из обеднённого урана. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
Гросси заявил, что применение боеприпасов с обедненным ураном не влечет за собой значительных радиологических последствий. С точки зрения ядерной безопасности, по мнению Гросси, нет значительных радиологических последствий.
Гросси подобными заявлениями демонстрирует свою необъективность и неспособность отстаивать безопасность, оправдывая применение снарядов в обеднённым ураном, и становится соучастником преступлений, отметил Рогов.
"Не удивлюсь, если Гросси скажет, что они еще и полезные. Все тем, кто говорит, что эти снаряды не вредны, я рекомендую сделать из обедненного урана кулоны и повесить себе на шею, а еще лучше ближе к сердцу... этот уран же безопасен, опасаться, если верить заявлениям западных политиков и горе-экспертов, нечего", - заявил Рогов.
Помимо прочего, снаряды с обеднённым ураном несу токсическое и канцерогенное заражение почвы, поэтому длительное вдыхание зараженной пыли очень опасно, добавил он.
"Оценки Гросси не соответствуют действительности. Печально, что он в очередной раз вынужден врать и переступать через себя в угоду политических интересов англосаксов", - заключил Рогов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась в искренности заявлений Гросси. Он прав в констатации незначительных радиологических последствий от применения подобных боеприпасов. "Просто он явно не договаривает. И такое вольное или невольное замалчивание проблемы недопустимо", - считает официальный представитель российского МИД.
"Дело в том, что обедненный уран, как тяжелый металл, чрезвычайно опасен для человека и окружающей среды с точки зрения химической токсичности. Особенно когда он используется в составе боеприпасов, так как при их применении будут образовываться крайне токсичные аэрозоли", написала она.
Первыми боеприпасы с обеднённым ураном на Украину поставила Великобритания. А 6 сентября США анонсировали новые пакет военной помощи, который также вклбючает в себя подобные снаряды.
Страны НАТО использовали снаряды с обеднённым ураном только за пределами стран-членов, на своих полигонах производил тщательную дезактивацию.
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