https://ukraina.ru/20230912/1049346519.html

Ставки растут! О главной ошибке Центробанка и прогнозах на 15 сентября - Катасонов. Видео

Ставки растут! О главной ошибке Центробанка и прогнозах на 15 сентября - Катасонов. Видео - 12.09.2023 Украина.ру

Ставки растут! О главной ошибке Центробанка и прогнозах на 15 сентября - Катасонов. Видео

Профессор, доктор экономических наук, председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов в эфире Украина.ру рассказал о специфике и Украина.ру, 12.09.2023

2023-09-12T10:23

2023-09-12T10:23

2023-09-12T10:23

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Профессор, доктор экономических наук, председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов в эфире Украина.ру рассказал о специфике и ходе проведения Восточного экономического форума, а также поделился мнением насчёт дальнейшего повышения или понижения ключевой ставки и рассказал о перспективах национальной валюты: 00:41 – Какую нишу занимает ВЭФ-2023 наряду с другими форумами? 08:52 - Что будет с рублём? Прошёл ли он пик ослабления? 16:52 - Прогнозы по решению ЦБ на заседании 15 сентября; 17:49 - О необходимости лимита на вывод денег в рублях из России; 19:22 - О запрете для западных компаний на продажу активов в России.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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