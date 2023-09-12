https://ukraina.ru/20230912/1049346519.html
Ставки растут! О главной ошибке Центробанка и прогнозах на 15 сентября - Катасонов. Видео
Ставки растут! О главной ошибке Центробанка и прогнозах на 15 сентября - Катасонов. Видео - 12.09.2023 Украина.ру
Ставки растут! О главной ошибке Центробанка и прогнозах на 15 сентября - Катасонов. Видео
Профессор, доктор экономических наук, председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов в эфире Украина.ру рассказал о специфике и Украина.ру, 12.09.2023
2023-09-12T10:23
2023-09-12T10:23
2023-09-12T10:23
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Профессор, доктор экономических наук, председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов в эфире Украина.ру рассказал о специфике и ходе проведения Восточного экономического форума, а также поделился мнением насчёт дальнейшего повышения или понижения ключевой ставки и рассказал о перспективах национальной валюты: 00:41 – Какую нишу занимает ВЭФ-2023 наряду с другими форумами? 08:52 - Что будет с рублём? Прошёл ли он пик ослабления? 16:52 - Прогнозы по решению ЦБ на заседании 15 сентября; 17:49 - О необходимости лимита на вывод денег в рублях из России; 19:22 - О запрете для западных компаний на продажу активов в России.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, сво, экономика, центробанк рф, форум, владивосток, валюта, рубль, курс, банки, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, экономика, Центробанк РФ, форум, Владивосток, валюта, рубль, курс, банки
Ставки растут! О главной ошибке Центробанка и прогнозах на 15 сентября - Катасонов. Видео
Профессор, доктор экономических наук, председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов в эфире Украина.ру рассказал о специфике и ходе проведения Восточного экономического форума, а также поделился мнением насчёт дальнейшего повышения или понижения ключевой ставки и рассказал о перспективах национальной валюты:
00:41 – Какую нишу занимает ВЭФ-2023 наряду с другими форумами?
08:52 - Что будет с рублём? Прошёл ли он пик ослабления?
16:52 - Прогнозы по решению ЦБ на заседании 15 сентября;
17:49 - О необходимости лимита на вывод денег в рублях из России;
19:22 - О запрете для западных компаний на продажу активов в России.