Ставки растут! О главной ошибке Центробанка и прогнозах на 15 сентября - Катасонов. Видео - 12.09.2023 Украина.ру
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Ставки растут! О главной ошибке Центробанка и прогнозах на 15 сентября - Катасонов. Видео
Ставки растут! О главной ошибке Центробанка и прогнозах на 15 сентября - Катасонов. Видео - 12.09.2023 Украина.ру
Ставки растут! О главной ошибке Центробанка и прогнозах на 15 сентября - Катасонов. Видео
Профессор, доктор экономических наук, председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов в эфире Украина.ру рассказал о специфике и Украина.ру, 12.09.2023
2023-09-12T10:23
2023-09-12T10:23
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владивосток
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Профессор, доктор экономических наук, председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов в эфире Украина.ру рассказал о специфике и ходе проведения Восточного экономического форума, а также поделился мнением насчёт дальнейшего повышения или понижения ключевой ставки и рассказал о перспективах национальной валюты: 00:41 – Какую нишу занимает ВЭФ-2023 наряду с другими форумами? 08:52 - Что будет с рублём? Прошёл ли он пик ослабления? 16:52 - Прогнозы по решению ЦБ на заседании 15 сентября; 17:49 - О необходимости лимита на вывод денег в рублях из России; 19:22 - О запрете для западных компаний на продажу активов в России.
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видео, россия, украина, сво, экономика, центробанк рф, форум, владивосток, валюта, рубль, курс, банки, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, экономика, Центробанк РФ, форум, Владивосток, валюта, рубль, курс, банки

Ставки растут! О главной ошибке Центробанка и прогнозах на 15 сентября - Катасонов. Видео

10:23 12.09.2023
 
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Профессор, доктор экономических наук, председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов в эфире Украина.ру рассказал о специфике и ходе проведения Восточного экономического форума, а также поделился мнением насчёт дальнейшего повышения или понижения ключевой ставки и рассказал о перспективах национальной валюты:
00:41 – Какую нишу занимает ВЭФ-2023 наряду с другими форумами?
08:52 - Что будет с рублём? Прошёл ли он пик ослабления?
16:52 - Прогнозы по решению ЦБ на заседании 15 сентября;
17:49 - О необходимости лимита на вывод денег в рублях из России;
19:22 - О запрете для западных компаний на продажу активов в России.
 
ВидеоРоссияУкраинаСВОэкономикаЦентробанк РФфорумВладивостоквалютарублькурсбанки
 
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