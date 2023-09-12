https://ukraina.ru/20230912/1049343505.html
"Резко дергается": Экс-премьер Украины рассказал о проблемах Зеленского со здоровьем
"Резко дергается": Экс-премьер Украины рассказал о проблемах Зеленского со здоровьем - 12.09.2023 Украина.ру
"Резко дергается": Экс-премьер Украины рассказал о проблемах Зеленского со здоровьем
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров 12 сентября в своем телеграм-канале указал на то, что у президента Владимира Зеленского проблемы со здоровьем, о чем свидетельствует его внешний вид
2023-09-12T10:09
2023-09-12T10:09
2023-09-12T10:09
николай азаров
владимир зеленский
новости
украина
пьянство
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"Поездки Зеленского на Запад — не только попытки "выбить" из партнеров дополнительную финансовую и военную помощь, но и стремление показать, что у президента Украины нет серьезных проблем со здоровьем. Но проблемы эти есть, и они нарастают!" - написал Азаров.Он добавил, что украинцы активно обсуждают изменившуюся внешность Зеленского, сравнивая его нынешний вид с тем, как он выглядел еще два года назад. За это время, как написал экс-премьер, у него "изменился цвет лица, оно кажется припухлым, стало больше морщин, а под глазами темные круги". По его словам, эти изменения в облике президента связаны не с беспокойством за Украину и ее народ в военное время, а "с чрезмерным употреблением субстанций и пьянством".
https://ukraina.ru/20230911/1049313173.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
николай азаров, владимир зеленский, новости, украина, пьянство
"Резко дергается": Экс-премьер Украины рассказал о проблемах Зеленского со здоровьем
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров 12 сентября в своем телеграм-канале указал на то, что у президента Владимира Зеленского проблемы со здоровьем, о чем свидетельствует его внешний вид
"Поездки Зеленского на Запад — не только попытки "выбить" из партнеров дополнительную финансовую и военную помощь, но и стремление показать, что у президента Украины нет серьезных проблем со здоровьем. Но проблемы эти есть, и они нарастают!" - написал Азаров.
Он добавил, что украинцы активно обсуждают изменившуюся внешность Зеленского, сравнивая его нынешний вид с тем, как он выглядел еще два года назад. За это время, как написал экс-премьер, у него "изменился цвет лица, оно кажется припухлым, стало больше морщин, а под глазами темные круги".
"К тому же на некоторых своих видеороликах президенту трудно дышать, у него заторможены движения, он резко дергается", - добавил Азаров.
По его словам, эти изменения в облике президента связаны не с беспокойством за Украину и ее народ в военное время, а "с чрезмерным употреблением субстанций и пьянством".