https://ukraina.ru/20230912/1049343505.html

"Резко дергается": Экс-премьер Украины рассказал о проблемах Зеленского со здоровьем

"Резко дергается": Экс-премьер Украины рассказал о проблемах Зеленского со здоровьем - 12.09.2023 Украина.ру

"Резко дергается": Экс-премьер Украины рассказал о проблемах Зеленского со здоровьем

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров 12 сентября в своем телеграм-канале указал на то, что у президента Владимира Зеленского проблемы со здоровьем, о чем свидетельствует его внешний вид

2023-09-12T10:09

2023-09-12T10:09

2023-09-12T10:09

николай азаров

владимир зеленский

новости

украина

пьянство

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"Поездки Зеленского на Запад — не только попытки "выбить" из партнеров дополнительную финансовую и военную помощь, но и стремление показать, что у президента Украины нет серьезных проблем со здоровьем. Но проблемы эти есть, и они нарастают!" - написал Азаров.Он добавил, что украинцы активно обсуждают изменившуюся внешность Зеленского, сравнивая его нынешний вид с тем, как он выглядел еще два года назад. За это время, как написал экс-премьер, у него "изменился цвет лица, оно кажется припухлым, стало больше морщин, а под глазами темные круги". По его словам, эти изменения в облике президента связаны не с беспокойством за Украину и ее народ в военное время, а "с чрезмерным употреблением субстанций и пьянством".

https://ukraina.ru/20230911/1049313173.html

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николай азаров, владимир зеленский, новости, украина, пьянство