"Резко дергается": Экс-премьер Украины рассказал о проблемах Зеленского со здоровьем - 12.09.2023 Украина.ру
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"Резко дергается": Экс-премьер Украины рассказал о проблемах Зеленского со здоровьем
"Резко дергается": Экс-премьер Украины рассказал о проблемах Зеленского со здоровьем - 12.09.2023 Украина.ру
"Резко дергается": Экс-премьер Украины рассказал о проблемах Зеленского со здоровьем
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров 12 сентября в своем телеграм-канале указал на то, что у президента Владимира Зеленского проблемы со здоровьем, о чем свидетельствует его внешний вид
2023-09-12T10:09
2023-09-12T10:09
николай азаров
владимир зеленский
новости
украина
пьянство
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"Поездки Зеленского на Запад — не только попытки "выбить" из партнеров дополнительную финансовую и военную помощь, но и стремление показать, что у президента Украины нет серьезных проблем со здоровьем. Но проблемы эти есть, и они нарастают!" - написал Азаров.Он добавил, что украинцы активно обсуждают изменившуюся внешность Зеленского, сравнивая его нынешний вид с тем, как он выглядел еще два года назад. За это время, как написал экс-премьер, у него "изменился цвет лица, оно кажется припухлым, стало больше морщин, а под глазами темные круги". По его словам, эти изменения в облике президента связаны не с беспокойством за Украину и ее народ в военное время, а "с чрезмерным употреблением субстанций и пьянством".
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николай азаров, владимир зеленский, новости, украина, пьянство
Николай Азаров, Владимир Зеленский, Новости, Украина, пьянство

"Резко дергается": Экс-премьер Украины рассказал о проблемах Зеленского со здоровьем

10:09 12.09.2023
 
© LRT.TV LiveВладимир Зеленский Саммит НАТО в Вильнюсе
Владимир Зеленский Саммит НАТО в Вильнюсе
© LRT.TV Live
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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров 12 сентября в своем телеграм-канале указал на то, что у президента Владимира Зеленского проблемы со здоровьем, о чем свидетельствует его внешний вид
"Поездки Зеленского на Запад — не только попытки "выбить" из партнеров дополнительную финансовую и военную помощь, но и стремление показать, что у президента Украины нет серьезных проблем со здоровьем. Но проблемы эти есть, и они нарастают!" - написал Азаров.
Он добавил, что украинцы активно обсуждают изменившуюся внешность Зеленского, сравнивая его нынешний вид с тем, как он выглядел еще два года назад. За это время, как написал экс-премьер, у него "изменился цвет лица, оно кажется припухлым, стало больше морщин, а под глазами темные круги".
"К тому же на некоторых своих видеороликах президенту трудно дышать, у него заторможены движения, он резко дергается", - добавил Азаров.
По его словам, эти изменения в облике президента связаны не с беспокойством за Украину и ее народ в военное время, а "с чрезмерным употреблением субстанций и пьянством".
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Вчера, 10:52
Экс-премьер Азаров указал, кого Запад обвинит в "окончательно захлебнувшимся контрнаступлении" ВСУЗапад переложит вину за провальное контрнаступление Вооруженных сил Украины на Киев и президента Владимира Зеленского. Таким мнением поделился 11 сентября в своем телеграм-канале экс-премьер Украины Николай Азаров
 
Николай АзаровВладимир ЗеленскийНовостиУкраинапьянство
 
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