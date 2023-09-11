К потерям ВСУ в ДНР добавили 160 человек - 11.09.2023 Украина.ру
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К потерям ВСУ в ДНР добавили 160 человек
К потерям ВСУ в ДНР добавили 160 человек - 11.09.2023 Украина.ру
К потерям ВСУ в ДНР добавили 160 человек
НАТО продолжает утилизацию своего оружейного хлама и украинских военнослужащих
2023-09-11T21:26
2023-09-11T21:26
днр
донецкая народная республика
новости
потери всу
минобороны рф
южно-донецкое направление
запорожская область
запорожское направление
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"На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" отражены три атаки штурмовых групп 38-й бригады морской пехоты ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомайорское Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области", - сообщил 11 сентября начальник пресс-центра российской группировки "Восток".Согласно официальному сообщению, ударами российской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение колонне бронетехники 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное (ДНР). "Потери противника на данном направлении составили до 160-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыреавтомобиля, а также три гаубицы "Мста-Б", - сообщил представитель российской группировки.
https://ukraina.ru/20230911/1049340521.html
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донецкая народная республика
южно-донецкое направление
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Новости
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днр, донецкая народная республика, новости, потери всу, минобороны рф, южно-донецкое направление, запорожская область, запорожское направление
ДНР, Донецкая Народная Республика, Новости, потери ВСУ, Минобороны РФ, Южно-Донецкое направление, Запорожская область, Запорожское направление

К потерям ВСУ в ДНР добавили 160 человек

21:26 11.09.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ украинские военнослужащие раненные медики медицинская помощь
ВСУ украинские военнослужащие раненные медики медицинская помощь - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Читать в
НАТО продолжает утилизацию своего оружейного хлама и украинских военнослужащих
"На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" отражены три атаки штурмовых групп 38-й бригады морской пехоты ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомайорское Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области", - сообщил 11 сентября начальник пресс-центра российской группировки "Восток".
Зеленский Сырский
21:14
Донецкое направление: отражены пять атак, потери ВСУ – до 200 человекПолководцы ВСУ ставят антирекорды в "весеннем контрнаступлении"
Согласно официальному сообщению, ударами российской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение колонне бронетехники 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное (ДНР). "Потери противника на данном направлении составили до 160-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыреавтомобиля, а также три гаубицы "Мста-Б", - сообщил представитель российской группировки.
- РИА Новости, 1920, 31.08.2023
31 августа, 03:50
За что умирают украинцы и зачем Зеленский продал землю Украины Единственный огромный и самый ценный актив Украины — чернозёмы — нужен всем, но для разных целей
 
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21:26К потерям ВСУ в ДНР добавили 160 человек
21:14Донецкое направление: отражены пять атак, потери ВСУ – до 200 человек
21:04Маск вежливо послал необандеровцев
20:37Военкор Геннадий Дубовой погиб в ДТП
20:27Армия России отбила атаки на Запорожском и Херсонском направлениях
20:17На Краснолиманском направлении без перемен
20:06ВСУ понесли потери в безуспешных атаках на Купянском направлении
19:57Пушилин: атаки ВСУ на Опытное и Торское отбиты
19:43ВСУ признали успех "ударного кулака" Армии России под Купянском и Кременной
18:36Захарова: глава МАГАТЭ недоговаривает о проблеме урановых боеприпасов
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