https://ukraina.ru/20230911/1049340650.html
К потерям ВСУ в ДНР добавили 160 человек
К потерям ВСУ в ДНР добавили 160 человек - 11.09.2023 Украина.ру
К потерям ВСУ в ДНР добавили 160 человек
НАТО продолжает утилизацию своего оружейного хлама и украинских военнослужащих
2023-09-11T21:26
2023-09-11T21:26
2023-09-11T21:26
днр
донецкая народная республика
новости
потери всу
минобороны рф
южно-донецкое направление
запорожская область
запорожское направление
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"На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" отражены три атаки штурмовых групп 38-й бригады морской пехоты ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомайорское Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области", - сообщил 11 сентября начальник пресс-центра российской группировки "Восток".Согласно официальному сообщению, ударами российской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение колонне бронетехники 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное (ДНР). "Потери противника на данном направлении составили до 160-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыреавтомобиля, а также три гаубицы "Мста-Б", - сообщил представитель российской группировки.
https://ukraina.ru/20230911/1049340521.html
https://ukraina.ru/20230831/1049043584.html
донецкая народная республика
южно-донецкое направление
запорожское направление
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+7 495 645 66 01
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
днр, донецкая народная республика, новости, потери всу, минобороны рф, южно-донецкое направление, запорожская область, запорожское направление
ДНР, Донецкая Народная Республика, Новости, потери ВСУ, Минобороны РФ, Южно-Донецкое направление, Запорожская область, Запорожское направление
К потерям ВСУ в ДНР добавили 160 человек
НАТО продолжает утилизацию своего оружейного хлама и украинских военнослужащих