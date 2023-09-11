https://ukraina.ru/20230911/1049340650.html

К потерям ВСУ в ДНР добавили 160 человек

К потерям ВСУ в ДНР добавили 160 человек - 11.09.2023 Украина.ру

К потерям ВСУ в ДНР добавили 160 человек

НАТО продолжает утилизацию своего оружейного хлама и украинских военнослужащих

2023-09-11T21:26

2023-09-11T21:26

2023-09-11T21:26

днр

донецкая народная республика

новости

потери всу

минобороны рф

южно-донецкое направление

запорожская область

запорожское направление

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"На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" отражены три атаки штурмовых групп 38-й бригады морской пехоты ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомайорское Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области", - сообщил 11 сентября начальник пресс-центра российской группировки "Восток".Согласно официальному сообщению, ударами российской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение колонне бронетехники 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное (ДНР). "Потери противника на данном направлении составили до 160-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыреавтомобиля, а также три гаубицы "Мста-Б", - сообщил представитель российской группировки.

https://ukraina.ru/20230911/1049340521.html

https://ukraina.ru/20230831/1049043584.html

донецкая народная республика

южно-донецкое направление

запорожское направление

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днр, донецкая народная республика, новости, потери всу, минобороны рф, южно-донецкое направление, запорожская область, запорожское направление