Донецкое направление: отражены пять атак, потери ВСУ – до 200 человек - 11.09.2023 Украина.ру
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Донецкое направление: отражены пять атак, потери ВСУ – до 200 человек
Донецкое направление: отражены пять атак, потери ВСУ – до 200 человек - 11.09.2023 Украина.ру
Донецкое направление: отражены пять атак, потери ВСУ – до 200 человек
Полководцы ВСУ ставят антирекорды в "весеннем контрнаступлении"
2023-09-11T21:14
2023-09-11T21:14
новости
потери всу
донецкая народная республика
южно-донецкое направление
днр
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Пять атак штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении отразили российские военные в районах населённых пунктов Курдюмовка, Авдеевка и Красногоровка (ДНР). Об этом 11 сентября проинформировал начальник пресс-центра российской группировки "Юг"."За сутки потери противника составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, восемь автомобилей, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказано в официальном сообщении.Вдобавок к этому в районе населённого пункта Дылеевка уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ, уточнил начальник пресс-центра российской группировки. Успех российской "Южной" группировки войск обеспечен взаимодействием с авиацией и артиллерией.
https://ukraina.ru/20230911/1049340163.html
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новости, потери всу, донецкая народная республика, южно-донецкое направление, днр
Новости, потери ВСУ, Донецкая Народная Республика, Южно-Донецкое направление, ДНР

Донецкое направление: отражены пять атак, потери ВСУ – до 200 человек

21:14 11.09.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Сырский
Зеленский Сырский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Полководцы ВСУ ставят антирекорды в "весеннем контрнаступлении"
Пять атак штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении отразили российские военные в районах населённых пунктов Курдюмовка, Авдеевка и Красногоровка (ДНР). Об этом 11 сентября проинформировал начальник пресс-центра российской группировки "Юг".
- РИА Новости, 1920, 11.09.2023
20:27
Армия России отбила атаки на Запорожском и Херсонском направленияхЗеленский не соврал, утверждая, что счастливого конца у него не будет
"За сутки потери противника составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, восемь автомобилей, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказано в официальном сообщении.
Вдобавок к этому в районе населённого пункта Дылеевка уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ, уточнил начальник пресс-центра российской группировки. Успех российской "Южной" группировки войск обеспечен взаимодействием с авиацией и артиллерией.
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
20:06
ВСУ понесли потери в безуспешных атаках на Купянском направленииЗеленский пытается восполнить потери ВСУ рекрутингом беженцев
 
Новостипотери ВСУДонецкая Народная РеспубликаЮжно-Донецкое направлениеДНР
 
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21:26К потерям ВСУ в ДНР добавили 160 человек
21:14Донецкое направление: отражены пять атак, потери ВСУ – до 200 человек
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