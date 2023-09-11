https://ukraina.ru/20230911/1049340521.html

Донецкое направление: отражены пять атак, потери ВСУ – до 200 человек

Донецкое направление: отражены пять атак, потери ВСУ – до 200 человек - 11.09.2023 Украина.ру

Донецкое направление: отражены пять атак, потери ВСУ – до 200 человек

Полководцы ВСУ ставят антирекорды в "весеннем контрнаступлении"

2023-09-11T21:14

2023-09-11T21:14

2023-09-11T21:14

новости

потери всу

донецкая народная республика

южно-донецкое направление

днр

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Пять атак штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении отразили российские военные в районах населённых пунктов Курдюмовка, Авдеевка и Красногоровка (ДНР). Об этом 11 сентября проинформировал начальник пресс-центра российской группировки "Юг"."За сутки потери противника составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, восемь автомобилей, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказано в официальном сообщении.Вдобавок к этому в районе населённого пункта Дылеевка уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ, уточнил начальник пресс-центра российской группировки. Успех российской "Южной" группировки войск обеспечен взаимодействием с авиацией и артиллерией.

https://ukraina.ru/20230911/1049340163.html

https://ukraina.ru/20230911/1049339948.html

донецкая народная республика

южно-донецкое направление

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новости, потери всу, донецкая народная республика, южно-донецкое направление, днр