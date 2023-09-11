https://ukraina.ru/20230911/1049340521.html
Донецкое направление: отражены пять атак, потери ВСУ – до 200 человек
Донецкое направление: отражены пять атак, потери ВСУ – до 200 человек - 11.09.2023 Украина.ру
Донецкое направление: отражены пять атак, потери ВСУ – до 200 человек
Полководцы ВСУ ставят антирекорды в "весеннем контрнаступлении"
2023-09-11T21:14
2023-09-11T21:14
2023-09-11T21:14
новости
потери всу
донецкая народная республика
южно-донецкое направление
днр
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Пять атак штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении отразили российские военные в районах населённых пунктов Курдюмовка, Авдеевка и Красногоровка (ДНР). Об этом 11 сентября проинформировал начальник пресс-центра российской группировки "Юг"."За сутки потери противника составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, восемь автомобилей, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказано в официальном сообщении.Вдобавок к этому в районе населённого пункта Дылеевка уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ, уточнил начальник пресс-центра российской группировки. Успех российской "Южной" группировки войск обеспечен взаимодействием с авиацией и артиллерией.
https://ukraina.ru/20230911/1049340163.html
https://ukraina.ru/20230911/1049339948.html
донецкая народная республика
южно-донецкое направление
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, потери всу, донецкая народная республика, южно-донецкое направление, днр
Донецкое направление: отражены пять атак, потери ВСУ – до 200 человек
Полководцы ВСУ ставят антирекорды в "весеннем контрнаступлении"