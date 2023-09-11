Военкор Геннадий Дубовой погиб в ДТП - 11.09.2023 Украина.ру
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Военкор Геннадий Дубовой погиб в ДТП
Военкор Геннадий Дубовой погиб в ДТП - 11.09.2023 Украина.ру
Военкор Геннадий Дубовой погиб в ДТП
Происшествие произошло в центре Донецка
2023-09-11T20:37
2023-09-11T20:39
днр
геннадий дубовой
новости
траур
военкор
донецкая народная республика
сми
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"Да, его сбила машина. Он пошёл за цветами. Завтра должна была его жена приехать, а он всегда встречал ее с цветами. И вот когда он подходил к дому, его машина сбила", - сообщил 11 сентября РИА Новости депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский в комментарии об обстоятельствах гибели военкора Геннадия Дубового.Геннадий Дубовой был одним из самых известных российских военкоров. Он принимал активное участие в "Русской весне" 2014 года и сражался в первых формированиях народного ополчения, восставшего против киевской хунты.
https://ukraina.ru/20220716/1036480524.html
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днр, геннадий дубовой, новости, траур, военкор, донецкая народная республика, сми
ДНР, Геннадий Дубовой, Новости, траур, военкор, Донецкая Народная Республика, СМИ

Военкор Геннадий Дубовой погиб в ДТП

20:37 11.09.2023 (обновлено: 20:39 11.09.2023)
 
© pixabayсвеча, траур
свеча, траур
© pixabay
Читать в
Происшествие произошло в центре Донецка
"Да, его сбила машина. Он пошёл за цветами. Завтра должна была его жена приехать, а он всегда встречал ее с цветами. И вот когда он подходил к дому, его машина сбила", - сообщил 11 сентября РИА Новости депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский в комментарии об обстоятельствах гибели военкора Геннадия Дубового.
Джавелин Javelin
16 июля 2022, 08:30
Дубовой ответил, так ли страшны "Джавелины"Об огромных возможностях американских "Джавелинов" иностранные СМИ трубят вот уже несколько лет, сообщая, что именно эти "всемогущие" орудия помогут Украине победить Россию. Боец спецгруппы "Талиба", входящей в состав полка "Ахмат-1", донецкий писатель и военкор Геннадий Дубовой ответил в интервью Украина.ру, так ли это
Геннадий Дубовой был одним из самых известных российских военкоров. Он принимал активное участие в "Русской весне" 2014 года и сражался в первых формированиях народного ополчения, восставшего против киевской хунты.
ВСУ БТР флаг украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля 2022, 08:45
Дубовой рассказал, в каком случае ВСУ смогут получить преимущество над ВС РФПреимущество над российской армией ВСУ смогут получить только в том случае, если они получат большое количество американских реактивных систем залпового огня (РЗСО), сказал боец спецгруппы "Талиба", входящей в состав полка "Ахмат-1", донецкий писатель и военкор Геннадий Дубовой в интервью Украина.ру
 
ДНРГеннадий ДубовойНовоститраурвоенкорДонецкая Народная РеспубликаСМИ
 
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20:37Военкор Геннадий Дубовой погиб в ДТП
20:27Армия России отбила атаки на Запорожском и Херсонском направлениях
20:17На Краснолиманском направлении без перемен
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