Военкор Геннадий Дубовой погиб в ДТП
20:37 11.09.2023 (обновлено: 20:39 11.09.2023)
© pixabayсвеча, траур
© pixabay
Происшествие произошло в центре Донецка
"Да, его сбила машина. Он пошёл за цветами. Завтра должна была его жена приехать, а он всегда встречал ее с цветами. И вот когда он подходил к дому, его машина сбила", - сообщил 11 сентября РИА Новости депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский в комментарии об обстоятельствах гибели военкора Геннадия Дубового.
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Геннадий Дубовой был одним из самых известных российских военкоров. Он принимал активное участие в "Русской весне" 2014 года и сражался в первых формированиях народного ополчения, восставшего против киевской хунты.
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