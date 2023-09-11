https://ukraina.ru/20230911/1049340287.html

Военкор Геннадий Дубовой погиб в ДТП

Военкор Геннадий Дубовой погиб в ДТП - 11.09.2023 Украина.ру

Военкор Геннадий Дубовой погиб в ДТП

Происшествие произошло в центре Донецка

2023-09-11T20:37

2023-09-11T20:37

2023-09-11T20:39

днр

геннадий дубовой

новости

траур

военкор

донецкая народная республика

сми

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"Да, его сбила машина. Он пошёл за цветами. Завтра должна была его жена приехать, а он всегда встречал ее с цветами. И вот когда он подходил к дому, его машина сбила", - сообщил 11 сентября РИА Новости депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский в комментарии об обстоятельствах гибели военкора Геннадия Дубового.Геннадий Дубовой был одним из самых известных российских военкоров. Он принимал активное участие в "Русской весне" 2014 года и сражался в первых формированиях народного ополчения, восставшего против киевской хунты.

https://ukraina.ru/20220716/1036480524.html

https://ukraina.ru/20220719/1036539306.html

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днр, геннадий дубовой, новости, траур, военкор, донецкая народная республика, сми