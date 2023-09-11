https://ukraina.ru/20230911/1049340163.html
Армия России отбила атаки на Запорожском и Херсонском направлениях
Армия России отбила атаки на Запорожском и Херсонском направлениях - 11.09.2023 Украина.ру
Армия России отбила атаки на Запорожском и Херсонском направлениях
Зеленский не соврал, утверждая, что счастливого конца у него не будет
2023-09-11T20:27
2023-09-11T20:27
2023-09-11T20:27
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"На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - сообщил 11 сентября начальника пресс-центра российской группировки "Днепр".Потери защитников режима Зеленского из 47-й бригады ВСУ составили до 145-ти военнослужащих, два танка, три автомобиля и зенитный ракетный комплекс британского производства Stormer HVM. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, гаубицы М119 производства США, а также "Мста-Б" и Д-20.На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ за сутки уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, две гаубицы Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Буковель-AD". Врайоне населённого пункта Берислав Херсонской области уничтожен пункт управления украинскими БПЛА.
https://ukraina.ru/20230911/1049339948.html
https://ukraina.ru/20230911/1049331226.html
https://ukraina.ru/20230911/1049309229.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, потери всу, сво, украина, минобороны рф, запорожское направление, херсонское направление, херсонская область
Новости, потери ВСУ, СВО, Украина, Минобороны РФ, Запорожское направление, Херсонское направление, Херсонская область
Армия России отбила атаки на Запорожском и Херсонском направлениях
Зеленский не соврал, утверждая, что счастливого конца у него не будет