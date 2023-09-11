https://ukraina.ru/20230911/1049340163.html

Армия России отбила атаки на Запорожском и Херсонском направлениях

Армия России отбила атаки на Запорожском и Херсонском направлениях - 11.09.2023 Украина.ру

Армия России отбила атаки на Запорожском и Херсонском направлениях

Зеленский не соврал, утверждая, что счастливого конца у него не будет

2023-09-11T20:27

2023-09-11T20:27

2023-09-11T20:27

новости

потери всу

сво

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минобороны рф

запорожское направление

херсонское направление

херсонская область

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"На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - сообщил 11 сентября начальника пресс-центра российской группировки "Днепр".Потери защитников режима Зеленского из 47-й бригады ВСУ составили до 145-ти военнослужащих, два танка, три автомобиля и зенитный ракетный комплекс британского производства Stormer HVM. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, гаубицы М119 производства США, а также "Мста-Б" и Д-20.На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ за сутки уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, две гаубицы Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Буковель-AD". Врайоне населённого пункта Берислав Херсонской области уничтожен пункт управления украинскими БПЛА.

https://ukraina.ru/20230911/1049339948.html

https://ukraina.ru/20230911/1049331226.html

https://ukraina.ru/20230911/1049309229.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, потери всу, сво, украина, минобороны рф, запорожское направление, херсонское направление, херсонская область