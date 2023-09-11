Армия России отбила атаки на Запорожском и Херсонском направлениях - 11.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230911/1049340163.html
Армия России отбила атаки на Запорожском и Херсонском направлениях
Армия России отбила атаки на Запорожском и Херсонском направлениях - 11.09.2023 Украина.ру
Армия России отбила атаки на Запорожском и Херсонском направлениях
Зеленский не соврал, утверждая, что счастливого конца у него не будет
2023-09-11T20:27
2023-09-11T20:27
новости
потери всу
сво
украина
минобороны рф
запорожское направление
херсонское направление
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0c/1038655854_0:125:2001:1250_1920x0_80_0_0_4cee2865857005772b114754c7adc0e8.jpg
"На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - сообщил 11 сентября начальника пресс-центра российской группировки "Днепр".Потери защитников режима Зеленского из 47-й бригады ВСУ составили до 145-ти военнослужащих, два танка, три автомобиля и зенитный ракетный комплекс британского производства Stormer HVM. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, гаубицы М119 производства США, а также "Мста-Б" и Д-20.На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ за сутки уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, две гаубицы Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Буковель-AD". Врайоне населённого пункта Берислав Херсонской области уничтожен пункт управления украинскими БПЛА.
https://ukraina.ru/20230911/1049339948.html
https://ukraina.ru/20230911/1049331226.html
https://ukraina.ru/20230911/1049309229.html
запорожское направление
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0c/1038655854_0:0:1793:1345_1920x0_80_0_0_b000f2ae0a737f771bc80ea6c60b9ba9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, потери всу, сво, украина, минобороны рф, запорожское направление, херсонское направление, херсонская область
Новости, потери ВСУ, СВО, Украина, Минобороны РФ, Запорожское направление, Херсонское направление, Херсонская область

Армия России отбила атаки на Запорожском и Херсонском направлениях

20:27 11.09.2023
 
© AP
- РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© AP
Читать в
Зеленский не соврал, утверждая, что счастливого конца у него не будет
"На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - сообщил 11 сентября начальника пресс-центра российской группировки "Днепр".
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
20:06
ВСУ понесли потери в безуспешных атаках на Купянском направленииЗеленский пытается восполнить потери ВСУ рекрутингом беженцев
Потери защитников режима Зеленского из 47-й бригады ВСУ составили до 145-ти военнослужащих, два танка, три автомобиля и зенитный ракетный комплекс британского производства Stormer HVM. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, гаубицы М119 производства США, а также "Мста-Б" и Д-20.
Зеленский
16:59
"У нас не будет счастливого конца": Зеленский прокомментировал контрнаступление ВСУПрезидент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN открыто признал, что счастливого конца для Украины не будет. Материал опубликован 11 сентября
На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ за сутки уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, две гаубицы Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Буковель-AD". Врайоне населённого пункта Берислав Херсонской области уничтожен пункт управления украинскими БПЛА.
Зеленский
08:29
Украинские военные планируют избавиться от Зеленского - экс-советник ПентагонаВ Вооруженных силах Украины (ВСУ) часто обсуждают, как избавиться от президента страны Владимира Зеленского. Об этом рассказал 10 сентября экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем Youtube-канале
 
Новостипотери ВСУСВОУкраинаМинобороны РФЗапорожское направлениеХерсонское направлениеХерсонская область
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:37Военкор Геннадий Дубовой погиб в ДТП
20:27Армия России отбила атаки на Запорожском и Херсонском направлениях
20:17На Краснолиманском направлении без перемен
20:06ВСУ понесли потери в безуспешных атаках на Купянском направлении
19:57Пушилин: атаки ВСУ на Опытное и Торское отбиты
19:43ВСУ признали успех "ударного кулака" Армии России под Купянском и Кременной
18:36Захарова: глава МАГАТЭ недоговаривает о проблеме урановых боеприпасов
18:24В Харькове умудрились заработать 80 тыс. долларов на 40 погибших боевиках ВСУ
18:20ATACMS осенью, Taurus без разговоров. Итоги 11 сентября на Украине
18:16Президент России утвердил дополнительные компенсации участникам СВО
18:14Кулеба: "Берлин все-равно даст Киеву ракеты Taurus, зачем оттягивать неминуемое"
18:00"Трудно быть богом": "серые", "чёрные" и Украина
17:59Более полусотни мужчин задержали украинские пограничники при попытке выехать в Румынию и Венгрию
17:33США пугают российским наступлением. О чём говорили эксперты 11 сентября
16:59"У нас не будет счастливого конца": Зеленский прокомментировал контрнаступление ВСУ
16:59Соотечественники не готовы простить самую красивую украинку за рукопожатие с конкуренткой из России
16:52МВД: Мэр Днепропетровска Филатов объявлен в розыск
16:48Дмитрий Бабич: Запад создает голливудскую историю вокруг встречи Путина и Ким Чен Ына
16:32"Даже членов Кабмина": На Украине разоблачили торговцев информацией из государственной базы данных
16:31Зеленский: Украинские беженцы могут взбунтоваться, если поддержка Запада прекратится
Лента новостейМолния