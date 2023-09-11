На Краснолиманском направлении без перемен

Владимир Евсеев: Россия локально побьет ВСУ и накроет Львов, но до 2025 года победы в СВО точно не будет

Никаких фактов, указывающих на то, чтобы ВСУ применяли оставшиеся механизированные бригады, сейчас нет. Признаков подготовки к нашему контрнаступлению тоже нет