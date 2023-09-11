На Краснолиманском направлении без перемен
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraineвоеннослужащие ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
ВСУ понесли потери в живой силе и технике
Подразделения российской группировки войск "Центр" с ударами армейской авиации, огнём артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили три атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ на Краснолиманском направлении. Украинские военные пытались достичь успеха западнее населенного пункта Червоная Диброва (ЛНР), сообщил 11 сентября начальник пресс-центра российской группировки.
"Потери ВСУ составили до 70-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-20", - сообщил официальный представитель группировки "Центр".