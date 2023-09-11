На Краснолиманском направлении без перемен - 11.09.2023 Украина.ру
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На Краснолиманском направлении без перемен
На Краснолиманском направлении без перемен - 11.09.2023 Украина.ру
На Краснолиманском направлении без перемен
ВСУ понесли потери в живой силе и технике
2023-09-11T20:17
2023-09-11T20:17
сво
новости
краснолиманское направление
минобороны рф
потери всу
лнр
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Подразделения российской группировки войск "Центр" с ударами армейской авиации, огнём артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили три атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ на Краснолиманском направлении. Украинские военные пытались достичь успеха западнее населенного пункта Червоная Диброва (ЛНР), сообщил 11 сентября начальник пресс-центра российской группировки."Потери ВСУ составили до 70-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-20", - сообщил официальный представитель группировки "Центр".
https://ukraina.ru/20230901/1049083536.html
https://ukraina.ru/20230911/1049327590.html
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сво, новости, краснолиманское направление, минобороны рф, потери всу, лнр
СВО, Новости, Краснолиманское направление, Минобороны РФ, потери ВСУ, ЛНР

На Краснолиманском направлении без перемен

20:17 11.09.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraineвоеннослужащие ВСУ
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Читать в
ВСУ понесли потери в живой силе и технике
Подразделения российской группировки войск "Центр" с ударами армейской авиации, огнём артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили три атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ на Краснолиманском направлении. Украинские военные пытались достичь успеха западнее населенного пункта Червоная Диброва (ЛНР), сообщил 11 сентября начальник пресс-центра российской группировки.
Террорист из батальона «Азов»
1 сентября, 09:26
На Краснолиманское направление перебросили украинских националистовВооружённые формирования националистов компенсируют потери ВСУ
"Потери ВСУ составили до 70-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-20", - сообщил официальный представитель группировки "Центр".
Владимир Евсеев интервью
15:36
Владимир Евсеев: Россия локально побьет ВСУ и накроет Львов, но до 2025 года победы в СВО точно не будетНикаких фактов, указывающих на то, чтобы ВСУ применяли оставшиеся механизированные бригады, сейчас нет. Признаков подготовки к нашему контрнаступлению тоже нет
 
СВОНовостиКраснолиманское направлениеМинобороны РФпотери ВСУЛНР
 
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