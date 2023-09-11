ВСУ понесли потери в безуспешных атаках на Купянском направлении - 11.09.2023 Украина.ру
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ВСУ понесли потери в безуспешных атаках на Купянском направлении
ВСУ понесли потери в безуспешных атаках на Купянском направлении - 11.09.2023 Украина.ру
ВСУ понесли потери в безуспешных атаках на Купянском направлении
Зеленский пытается восполнить потери ВСУ рекрутингом беженцев
2023-09-11T20:06
2023-09-11T20:06
новости
купянское направление
купянск
потери всу
сво
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"На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Строевка, Синьковка, Кисловка и Песчаное Харьковской области", - сообщил 11 сентября начальник пресс-центра российской группировки "Запад".Согласно официальному сообщению, ВСУ при этом потеряли до 80-ти военнослужащих, два автомобиля и гаубицу Д-30. "Кроме того, в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны", - добавил пресс-офицер.Тем временем пресса Евросоюза продолжает публиковать отказы участников этого международного объединения в запросах режима Зеленского на выдачу украинских беженцев призывного возраста. МВД Австрии прямо заявило об отсутствии намерений даже рассматривать такие запросы.
https://ukraina.ru/20230911/1049339087.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, купянское направление, купянск, потери всу, сво
Новости, Купянское направление, Купянск, потери ВСУ, СВО

ВСУ понесли потери в безуспешных атаках на Купянском направлении

20:06 11.09.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЧастичная мобилизация в России
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Зеленский пытается восполнить потери ВСУ рекрутингом беженцев
"На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Строевка, Синьковка, Кисловка и Песчаное Харьковской области", - сообщил 11 сентября начальник пресс-центра российской группировки "Запад".
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19:43
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Согласно официальному сообщению, ВСУ при этом потеряли до 80-ти военнослужащих, два автомобиля и гаубицу Д-30. "Кроме того, в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны", - добавил пресс-офицер.
Артиллеристы ЦВО уничтожили гаубицу натовского производства
Вчера, 11:32
Военный эксперт рассказал, что его радует, а что напрягает в битве России и ВСУ в районе Купянска У ВС РФ на Купянском направлении действительно наметилось хорошее продвижение. Да, ВСУ отчаянно сопротивляются и активно минируют местность. Но не может не радовать, что у наших войск появились снаряды. Об этом рассказал военный корреспондент Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
Тем временем пресса Евросоюза продолжает публиковать отказы участников этого международного объединения в запросах режима Зеленского на выдачу украинских беженцев призывного возраста. МВД Австрии прямо заявило об отсутствии намерений даже рассматривать такие запросы.
 
НовостиКупянское направлениеКупянскпотери ВСУСВО
 
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