ВСУ понесли потери в безуспешных атаках на Купянском направлении
Зеленский пытается восполнить потери ВСУ рекрутингом беженцев
"На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Строевка, Синьковка, Кисловка и Песчаное Харьковской области", - сообщил 11 сентября начальник пресс-центра российской группировки "Запад".
Согласно официальному сообщению, ВСУ при этом потеряли до 80-ти военнослужащих, два автомобиля и гаубицу Д-30. "Кроме того, в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны", - добавил пресс-офицер.
Вчера, 11:32Военный эксперт рассказал, что его радует, а что напрягает в битве России и ВСУ в районе Купянска У ВС РФ на Купянском направлении действительно наметилось хорошее продвижение. Да, ВСУ отчаянно сопротивляются и активно минируют местность. Но не может не радовать, что у наших войск появились снаряды. Об этом рассказал военный корреспондент Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
Тем временем пресса Евросоюза продолжает публиковать отказы участников этого международного объединения в запросах режима Зеленского на выдачу украинских беженцев призывного возраста. МВД Австрии прямо заявило об отсутствии намерений даже рассматривать такие запросы.