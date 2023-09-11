ВСУ понесли потери в безуспешных атаках на Купянском направлении

Военный эксперт рассказал, что его радует, а что напрягает в битве России и ВСУ в районе Купянска

У ВС РФ на Купянском направлении действительно наметилось хорошее продвижение. Да, ВСУ отчаянно сопротивляются и активно минируют местность. Но не может не радовать, что у наших войск появились снаряды. Об этом рассказал военный корреспондент Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру