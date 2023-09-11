Пушилин: атаки ВСУ на Опытное и Торское отбиты - 11.09.2023 Украина.ру
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Пушилин: атаки ВСУ на Опытное и Торское отбиты
Пушилин: атаки ВСУ на Опытное и Торское отбиты - 11.09.2023 Украина.ру
Пушилин: атаки ВСУ на Опытное и Торское отбиты
ВСУ понесли большие потери в безуспешных атаках
2023-09-11T19:57
2023-09-11T19:57
новости
сво
денис пушилин
днр
донецкая народная республика
лднр
новые регионы рф
контрнаступление
всу
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"Видим, что противник активизировался в направлении населенного пункта Опытное, задействовал танки, БМП, понес достаточно серьезные потери, но бои продолжаются, противник пытается улучшить там, на том направлении свои позиции", - сообщил 11 сентября в своём ТГ-канале врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.По его словам, на Краснолиманском и Марьинском направлениях у ВСУ также не было успехов: атаки отражены, Армия России контролирует ситуацию. Не вызывает опасений и ситуация на Угледарском направлении.
https://ukraina.ru/20230904/1049142060.html
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новости, сво, денис пушилин, днр, донецкая народная республика, лднр, новые регионы рф, контрнаступление, всу, марьинка, угледар
Новости, СВО, Денис Пушилин, ДНР, Донецкая Народная Республика, ЛДНР, Новые регионы РФ, контрнаступление, ВСУ, Марьинка, Угледар

Пушилин: атаки ВСУ на Опытное и Торское отбиты

19:57 11.09.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащие ВСУ
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
ВСУ понесли большие потери в безуспешных атаках
"Видим, что противник активизировался в направлении населенного пункта Опытное, задействовал танки, БМП, понес достаточно серьезные потери, но бои продолжаются, противник пытается улучшить там, на том направлении свои позиции", - сообщил 11 сентября в своём ТГ-канале врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
4 сентября, 11:28
"Политические игрища": Пушилин заверил, что смена министра обороны Украины не отразится на поле боя Смена министра обороны на Украине никак не отразится на ситуации на фронте. Об этом 4 сентября заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"
По его словам, на Краснолиманском и Марьинском направлениях у ВСУ также не было успехов: атаки отражены, Армия России контролирует ситуацию. Не вызывает опасений и ситуация на Угледарском направлении.
17:33
США пугают российским наступлением. О чём говорили эксперты 11 сентября
 
НовостиСВОДенис ПушилинДНРДонецкая Народная РеспубликаЛДНРНовые регионы РФконтрнаступлениеВСУМарьинкаУгледар
 
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