https://ukraina.ru/20230911/1049339833.html

Пушилин: атаки ВСУ на Опытное и Торское отбиты

Пушилин: атаки ВСУ на Опытное и Торское отбиты - 11.09.2023 Украина.ру

Пушилин: атаки ВСУ на Опытное и Торское отбиты

ВСУ понесли большие потери в безуспешных атаках

2023-09-11T19:57

2023-09-11T19:57

2023-09-11T19:57

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"Видим, что противник активизировался в направлении населенного пункта Опытное, задействовал танки, БМП, понес достаточно серьезные потери, но бои продолжаются, противник пытается улучшить там, на том направлении свои позиции", - сообщил 11 сентября в своём ТГ-канале врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.По его словам, на Краснолиманском и Марьинском направлениях у ВСУ также не было успехов: атаки отражены, Армия России контролирует ситуацию. Не вызывает опасений и ситуация на Угледарском направлении.

https://ukraina.ru/20230904/1049142060.html

https://ukraina.ru/20230911/1049333268.html

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новости, сво, денис пушилин, днр, донецкая народная республика, лднр, новые регионы рф, контрнаступление, всу, марьинка, угледар