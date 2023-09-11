Пушилин: атаки ВСУ на Опытное и Торское отбиты
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащие ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
ВСУ понесли большие потери в безуспешных атаках
"Видим, что противник активизировался в направлении населенного пункта Опытное, задействовал танки, БМП, понес достаточно серьезные потери, но бои продолжаются, противник пытается улучшить там, на том направлении свои позиции", - сообщил 11 сентября в своём ТГ-канале врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
4 сентября, 11:28"Политические игрища": Пушилин заверил, что смена министра обороны Украины не отразится на поле боя Смена министра обороны на Украине никак не отразится на ситуации на фронте. Об этом 4 сентября заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"
По его словам, на Краснолиманском и Марьинском направлениях у ВСУ также не было успехов: атаки отражены, Армия России контролирует ситуацию. Не вызывает опасений и ситуация на Угледарском направлении.