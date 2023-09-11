ВСУ признали успех "ударного кулака" Армии России под Купянском и Кременной - 11.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230911/1049339087.html
ВСУ признали успех "ударного кулака" Армии России под Купянском и Кременной
ВСУ признали успех "ударного кулака" Армии России под Купянском и Кременной - 11.09.2023 Украина.ру
ВСУ признали успех "ударного кулака" Армии России под Купянском и Кременной
Наполеону и Гитлеру мешали морозы, командующим ВСУ - сосны
2023-09-11T19:43
2023-09-11T19:43
новости
сво
купянское направление
купянск
кременная
контрнаступление
минобороны рф
минобороны украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103421/09/1034210978_0:0:2856:1608_1920x0_80_0_0_00b52c2161ce5eeabca66bb612f448c2.jpg
Военнослужащие украинской армии в интервью The New York Times признали успехи Армии России в формировании ударных соединений. Украинская пресса воздерживается от подобных интервью – даже в перепечатках.Обозреватель одного из самых влиятельных изданий США обратил внимание на попытки ВСУ усилить давление на российскую оборону севернее Херсона. При этом он отметил, что "именно русские наступают и формируют то, что украинские военные называют "ударным кулаком", с десятками тысяч солдат, скопившихся возле городов Купянск и Кременная. Это побудило Украину направить некоторые из своих наиболее опытных воздушно-десантных подразделений, чтобы вернуть позиции, утраченные ранее этим летом".Рассказывая о положении дел, обозреватель издания сообщил, что ВСУ якобы "продвигаются вперед по множеству линий наступления". При этом он сослался на замминистра обороны Украины Анну Маляр, неоднократно пойманную на распространении заведомо ложной информации и признавшуюся в политическом решении утаивать информацию истинную.По мнению обозревателя, развить прошлогоднее наступление в Харьковской области украинской армии помешали "сосновые леса, которые доминируют в ландшафте региона".Сражения в районах Купянска и Кременной выглядят по описанию NYT так: "Одна армия продвигается на милю или две вперед только для того, чтобы снова быть отброшенной назад".Из публикации следует, что теперь уже актуальна не тема не заявленного в прошлом году украинского "весеннего контрнаступления", а по факту речь идёт о попытках Армии России наступать. Обозреватель американского издания поведал, что "русским пока не удалось прорвать украинские позиции" и "нет никаких признаков того, что российское давление ослабнет".
https://ukraina.ru/20230831/1049043584.html
https://ukraina.ru/20230911/1049333268.html
https://ukraina.ru/20230904/1049159125.html
купянск
кременная
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103421/09/1034210978_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_699cbeb243f93beb08c48db091f1a422.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сво, купянское направление, купянск, кременная, контрнаступление, минобороны рф, минобороны украины
Новости, СВО, Купянское направление, Купянск, Кременная, контрнаступление, Минобороны РФ, Минобороны Украины

ВСУ признали успех "ударного кулака" Армии России под Купянском и Кременной

19:43 11.09.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПодконтрольный России город Купянск в Харьковской области
Подконтрольный России город Купянск в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Читать в
Наполеону и Гитлеру мешали морозы, командующим ВСУ - сосны
Военнослужащие украинской армии в интервью The New York Times признали успехи Армии России в формировании ударных соединений. Украинская пресса воздерживается от подобных интервью – даже в перепечатках.
Обозреватель одного из самых влиятельных изданий США обратил внимание на попытки ВСУ усилить давление на российскую оборону севернее Херсона. При этом он отметил, что "именно русские наступают и формируют то, что украинские военные называют "ударным кулаком", с десятками тысяч солдат, скопившихся возле городов Купянск и Кременная. Это побудило Украину направить некоторые из своих наиболее опытных воздушно-десантных подразделений, чтобы вернуть позиции, утраченные ранее этим летом".
- РИА Новости, 1920, 31.08.2023
31 августа, 03:50
За что умирают украинцы и зачем Зеленский продал землю Украины Единственный огромный и самый ценный актив Украины — чернозёмы — нужен всем, но для разных целей
Рассказывая о положении дел, обозреватель издания сообщил, что ВСУ якобы "продвигаются вперед по множеству линий наступления". При этом он сослался на замминистра обороны Украины Анну Маляр, неоднократно пойманную на распространении заведомо ложной информации и признавшуюся в политическом решении утаивать информацию истинную.
17:33
США пугают российским наступлением. О чём говорили эксперты 11 сентября
По мнению обозревателя, развить прошлогоднее наступление в Харьковской области украинской армии помешали "сосновые леса, которые доминируют в ландшафте региона".Сражения в районах Купянска и Кременной выглядят по описанию NYT так: "Одна армия продвигается на милю или две вперед только для того, чтобы снова быть отброшенной назад".
Из публикации следует, что теперь уже актуальна не тема не заявленного в прошлом году украинского "весеннего контрнаступления", а по факту речь идёт о попытках Армии России наступать. Обозреватель американского издания поведал, что "русским пока не удалось прорвать украинские позиции" и "нет никаких признаков того, что российское давление ослабнет".
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
4 сентября, 17:44
"Это не пробуксовка, это провал". Путин прокомментировал "контрнаступ"Так называемое контрнаступление украинских войск — это провал, заявил Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом
 
НовостиСВОКупянское направлениеКупянскКременнаяконтрнаступлениеМинобороны РФМинобороны Украины
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:37Военкор Геннадий Дубовой погиб в ДТП
20:27Армия России отбила атаки на Запорожском и Херсонском направлениях
20:17На Краснолиманском направлении без перемен
20:06ВСУ понесли потери в безуспешных атаках на Купянском направлении
19:57Пушилин: атаки ВСУ на Опытное и Торское отбиты
19:43ВСУ признали успех "ударного кулака" Армии России под Купянском и Кременной
18:36Захарова: глава МАГАТЭ недоговаривает о проблеме урановых боеприпасов
18:24В Харькове умудрились заработать 80 тыс. долларов на 40 погибших боевиках ВСУ
18:20ATACMS осенью, Taurus без разговоров. Итоги 11 сентября на Украине
18:16Президент России утвердил дополнительные компенсации участникам СВО
18:14Кулеба: "Берлин все-равно даст Киеву ракеты Taurus, зачем оттягивать неминуемое"
18:00"Трудно быть богом": "серые", "чёрные" и Украина
17:59Более полусотни мужчин задержали украинские пограничники при попытке выехать в Румынию и Венгрию
17:33США пугают российским наступлением. О чём говорили эксперты 11 сентября
16:59"У нас не будет счастливого конца": Зеленский прокомментировал контрнаступление ВСУ
16:59Соотечественники не готовы простить самую красивую украинку за рукопожатие с конкуренткой из России
16:52МВД: Мэр Днепропетровска Филатов объявлен в розыск
16:48Дмитрий Бабич: Запад создает голливудскую историю вокруг встречи Путина и Ким Чен Ына
16:32"Даже членов Кабмина": На Украине разоблачили торговцев информацией из государственной базы данных
16:31Зеленский: Украинские беженцы могут взбунтоваться, если поддержка Запада прекратится
Лента новостейМолния