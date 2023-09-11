https://ukraina.ru/20230911/1049339087.html

ВСУ признали успех "ударного кулака" Армии России под Купянском и Кременной

ВСУ признали успех "ударного кулака" Армии России под Купянском и Кременной - 11.09.2023 Украина.ру

ВСУ признали успех "ударного кулака" Армии России под Купянском и Кременной

Наполеону и Гитлеру мешали морозы, командующим ВСУ - сосны

2023-09-11T19:43

2023-09-11T19:43

2023-09-11T19:43

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Военнослужащие украинской армии в интервью The New York Times признали успехи Армии России в формировании ударных соединений. Украинская пресса воздерживается от подобных интервью – даже в перепечатках.Обозреватель одного из самых влиятельных изданий США обратил внимание на попытки ВСУ усилить давление на российскую оборону севернее Херсона. При этом он отметил, что "именно русские наступают и формируют то, что украинские военные называют "ударным кулаком", с десятками тысяч солдат, скопившихся возле городов Купянск и Кременная. Это побудило Украину направить некоторые из своих наиболее опытных воздушно-десантных подразделений, чтобы вернуть позиции, утраченные ранее этим летом".Рассказывая о положении дел, обозреватель издания сообщил, что ВСУ якобы "продвигаются вперед по множеству линий наступления". При этом он сослался на замминистра обороны Украины Анну Маляр, неоднократно пойманную на распространении заведомо ложной информации и признавшуюся в политическом решении утаивать информацию истинную.По мнению обозревателя, развить прошлогоднее наступление в Харьковской области украинской армии помешали "сосновые леса, которые доминируют в ландшафте региона".Сражения в районах Купянска и Кременной выглядят по описанию NYT так: "Одна армия продвигается на милю или две вперед только для того, чтобы снова быть отброшенной назад".Из публикации следует, что теперь уже актуальна не тема не заявленного в прошлом году украинского "весеннего контрнаступления", а по факту речь идёт о попытках Армии России наступать. Обозреватель американского издания поведал, что "русским пока не удалось прорвать украинские позиции" и "нет никаких признаков того, что российское давление ослабнет".

https://ukraina.ru/20230831/1049043584.html

https://ukraina.ru/20230911/1049333268.html

https://ukraina.ru/20230904/1049159125.html

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новости, сво, купянское направление, купянск, кременная, контрнаступление, минобороны рф, минобороны украины