Захарова: глава МАГАТЭ недоговаривает о проблеме урановых боеприпасов - 11.09.2023 Украина.ру
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Захарова: глава МАГАТЭ недоговаривает о проблеме урановых боеприпасов
Захарова: глава МАГАТЭ недоговаривает о проблеме урановых боеприпасов - 11.09.2023 Украина.ру
Захарова: глава МАГАТЭ недоговаривает о проблеме урановых боеприпасов
Россия считает боеприпасы с обеднённым ураном чрезвычайно опасными, а МАГАТЭ - нет
2023-09-11T18:36
2023-09-11T18:36
новости
украина
обедненный уран
радиация
сво
британия
сша
нато
магатэ
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась в искренности главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Поводом стало заявление главы международной организации на тему боеприпасов с обеднённым ураном, которые НАТО поставляет на Украину.Захарова процитировала главк МАГАТЭ, который заявил: "Применение боеприпасов с обедненным ураном не влечет за собой значительных радиологических последствий. С точки зрения ядерной безопасности нет значительных радиологических последствий".По мнению Захаровой, Гросси прав в констатации незначительных радиологических последствий от применения боеприпасов с обеднённым ураном. "Просто он явно не договаривает. И такое вольное или невольное замалчивание проблемы недопустимо", - считает официальный представитель российского МИД."Дело в том, что обедненный уран, как тяжелый металл, чрезвычайно опасен для человека и окружающей среды с точки зрения химической токсичности. Особенно когда он используется в составе боеприпасов, так как при их применении будут образовываться крайне токсичные аэрозоли. Жаль, что господин Гросси не дополнил свой комментарий информацией о том, что при пробитии брони стержень из обедненного урана нагревается и может воспламениться. Еще хуже в этом смысле ведет себя облицовка кумулятивного снаряда из обедненного урана", - пояснила Захарова.Она не исключила, что проблема применения боеприпасов с обеднённым ураном может находиться за рамками компетенции главы МАГАТЭ. "И данный вопрос надо адресовать химикам, которые расскажут о пагубном влиянии накопления тяжелых металлов на экологию и здоровье человека", - добавила Захарова.Напомним, боеприпасы с обеднённым ураном на Украину поставила Британия. США и другие государства-члены НАТО заявили о готовности сделать то же самое. При этом такие боеприпасы альянс использовал только за пределами стран-членов, на своих полигонах производил тщательную дезактивацию.
https://ukraina.ru/20230906/1049222344.html
https://ukraina.ru/20230911/1049282240.html
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новости, украина, обедненный уран, радиация, сво, британия, сша, нато, магатэ
Новости, Украина, обедненный уран, радиация, СВО, Британия, США, НАТО, МАГАТЭ

Захарова: глава МАГАТЭ недоговаривает о проблеме урановых боеприпасов

18:36 11.09.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУральский электрохимический комбинат
Уральский электрохимический комбинат - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Россия считает боеприпасы с обеднённым ураном чрезвычайно опасными, а МАГАТЭ - нет
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась в искренности главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Поводом стало заявление главы международной организации на тему боеприпасов с обеднённым ураном, которые НАТО поставляет на Украину.
6 сентября, 21:13
"Мы обеспокоены". В ООН прокомментировали поставки снарядов с обедненным ураном КиевуВ ООН обеспокоены вопросом применения обедненного урана в любой точке мира, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
Захарова процитировала главк МАГАТЭ, который заявил: "Применение боеприпасов с обедненным ураном не влечет за собой значительных радиологических последствий. С точки зрения ядерной безопасности нет значительных радиологических последствий".
По мнению Захаровой, Гросси прав в констатации незначительных радиологических последствий от применения боеприпасов с обеднённым ураном. "Просто он явно не договаривает. И такое вольное или невольное замалчивание проблемы недопустимо", - считает официальный представитель российского МИД.
Дмитрий Дробницкий интервью
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"Дело в том, что обедненный уран, как тяжелый металл, чрезвычайно опасен для человека и окружающей среды с точки зрения химической токсичности. Особенно когда он используется в составе боеприпасов, так как при их применении будут образовываться крайне токсичные аэрозоли. Жаль, что господин Гросси не дополнил свой комментарий информацией о том, что при пробитии брони стержень из обедненного урана нагревается и может воспламениться. Еще хуже в этом смысле ведет себя облицовка кумулятивного снаряда из обедненного урана", - пояснила Захарова.
Она не исключила, что проблема применения боеприпасов с обеднённым ураном может находиться за рамками компетенции главы МАГАТЭ. "И данный вопрос надо адресовать химикам, которые расскажут о пагубном влиянии накопления тяжелых металлов на экологию и здоровье человека", - добавила Захарова.
120 мм снаряды для танка Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Вчера, 08:18
Что такое обеднённый уран и зачем США хотят использовать его против РоссииПресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила об отсутствии доказательств того, что снаряды с обеднённым ураном вызывают рак. Она сослалась на данные Всемирной организации здравоохранения, согласно которым связи между использованием подобных боеприпасов и ростом онкологических заболеваний не наблюдается.
Напомним, боеприпасы с обеднённым ураном на Украину поставила Британия. США и другие государства-члены НАТО заявили о готовности сделать то же самое. При этом такие боеприпасы альянс использовал только за пределами стран-членов, на своих полигонах производил тщательную дезактивацию.
 
НовостиУкраинаобедненный уранрадиацияСВОБританияСШАНАТОМАГАТЭ
 
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18:36Захарова: глава МАГАТЭ недоговаривает о проблеме урановых боеприпасов
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