https://ukraina.ru/20230911/1049338734.html

Захарова: глава МАГАТЭ недоговаривает о проблеме урановых боеприпасов

Захарова: глава МАГАТЭ недоговаривает о проблеме урановых боеприпасов - 11.09.2023 Украина.ру

Захарова: глава МАГАТЭ недоговаривает о проблеме урановых боеприпасов

Россия считает боеприпасы с обеднённым ураном чрезвычайно опасными, а МАГАТЭ - нет

2023-09-11T18:36

2023-09-11T18:36

2023-09-11T18:36

новости

украина

обедненный уран

радиация

сво

британия

сша

нато

магатэ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/16/1044647821_0:247:2790:1816_1920x0_80_0_0_b1517c6e93c0f7b5344b23016d1936a6.jpg

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась в искренности главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Поводом стало заявление главы международной организации на тему боеприпасов с обеднённым ураном, которые НАТО поставляет на Украину.Захарова процитировала главк МАГАТЭ, который заявил: "Применение боеприпасов с обедненным ураном не влечет за собой значительных радиологических последствий. С точки зрения ядерной безопасности нет значительных радиологических последствий".По мнению Захаровой, Гросси прав в констатации незначительных радиологических последствий от применения боеприпасов с обеднённым ураном. "Просто он явно не договаривает. И такое вольное или невольное замалчивание проблемы недопустимо", - считает официальный представитель российского МИД."Дело в том, что обедненный уран, как тяжелый металл, чрезвычайно опасен для человека и окружающей среды с точки зрения химической токсичности. Особенно когда он используется в составе боеприпасов, так как при их применении будут образовываться крайне токсичные аэрозоли. Жаль, что господин Гросси не дополнил свой комментарий информацией о том, что при пробитии брони стержень из обедненного урана нагревается и может воспламениться. Еще хуже в этом смысле ведет себя облицовка кумулятивного снаряда из обедненного урана", - пояснила Захарова.Она не исключила, что проблема применения боеприпасов с обеднённым ураном может находиться за рамками компетенции главы МАГАТЭ. "И данный вопрос надо адресовать химикам, которые расскажут о пагубном влиянии накопления тяжелых металлов на экологию и здоровье человека", - добавила Захарова.Напомним, боеприпасы с обеднённым ураном на Украину поставила Британия. США и другие государства-члены НАТО заявили о готовности сделать то же самое. При этом такие боеприпасы альянс использовал только за пределами стран-членов, на своих полигонах производил тщательную дезактивацию.

https://ukraina.ru/20230906/1049222344.html

https://ukraina.ru/20230911/1049282240.html

https://ukraina.ru/20230910/1049297661.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, обедненный уран, радиация, сво, британия, сша, нато, магатэ