https://ukraina.ru/20230911/1049338351.html

ATACMS осенью, Taurus без разговоров. Итоги 11 сентября на Украине

ATACMS осенью, Taurus без разговоров. Итоги 11 сентября на Украине - 11.09.2023 Украина.ру

ATACMS осенью, Taurus без разговоров. Итоги 11 сентября на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что его страна может получить дальнобойные американские ракеты ATACMS осенью. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Германия никуда не денется и предоставит его стране дальнобойные ракеты Taurus

2023-09-11T18:20

2023-09-11T18:20

2023-09-11T18:20

хроники

эксклюзив

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В интервью CNN Зеленский заявил, что надеется убедить президента США Джо Байдена одобрить решение о передаче украинским военным дальнобойных систем ATACMS осенью 2023 года."Я надеюсь, я буду говорить с президентом Байденом. Его мнение и поддержка для меня очень важны. Я думаю, он может перевернуть эту страницу войны. Однажды он уже сделал это с HIMARS", - рассказал Зеленский.Он отметил, что это не первые его переговоры на эту тему с Байденом."Мы продвигаемся. Надеюсь, мы получим их осенью. Для нас очень важно не делать паузу в этом контрнаступлении. Именно поэтому они мне очень нужны", – добавил Зеленский.Днём ранее британское издание Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника в администрации Байдена сообщило, что президент США приближается к принятию решения о передаче Украине ракет ATACMS дальнего радиуса действия.Как рассказал чиновник, решение о предоставлении Киеву ракет ATACMS может быть принято в ближайшее время.Байден, по его словам, столкнулся с растущим давлением со стороны обеих партий в Конгрессе, которые требуют передачу Украине ракет дальнего радиуса действия.При этом в качестве преимущества ATACMS перед британскими ракетами Storm Shadow и французскими Scalp, указано то, что их можно запускать с пусковых установок HIMARS, а не с переделанных под эти цели советских истребителей."Более чем вероятно, что это случится. И 99% вероятности, что когда это случится, Киев, официальная объявив войну РФ, начнёт бить серьёзным дальнобоем по любым объектам на территории РФ, которые ему понравятся (Крым, мост, база ЧМФ в Севастополе и так далее). Тем самым, поставив "коллективного Байдена" перед нелёгким выбором: либо поддержать официально воюющую страну, тем самым вписавшись в официальную войну, либо сообщить Киеву, что он так не играет. Оба варианта для нынешней администрации США неприятны, но второй вообще неприемлем", - прокомментировал эту публикацию политолог и историк Лев Вершинин.С ним согласны не все. Так, автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды" отметил, что передача ATACMS имеет медийный посыл."Возможная передача ракеты ATACMS, как и многое на этой войне со стороны наших противников, имеет главным образом медийный смысл. Ее передача позволит еще какое-то время поддерживать нарратив о "всемерной поддержке НАТО" и даст очередное имя в списке "вундерваффе", который в свое время был открыт еще противотанковыми комплексами Javelin, а дальше продолжен гаубицами "Три топора", РСЗО HIMARS, танками западных типов, и так далее. Что-то из этого становилось чувствительным, как те же HIMARS, что-то прошло по сути незаметным, как западные танки", - отметил он.Последнее, однако, не мешало пропагандистской кампании Украины и сочувствующих."Что даст ATACMS в реальности? Это оперативно-тактическая ракета производства Lockheed Martin, которая может запускаться из пусковых установок M142 HIMARS (по одной) или M270 MLRS (по две). Дальность этих ракет – от 165 км у старых М39 до 300 с копейками у последних версий. Точность – у старых М39, предназначенных для использования с кассетными головами и имеющих только инерциальную навигационную систему – плюс-минус трамвайная остановка, у новых модификаций, сочетающих ИНС и спутниковую навигацию – довольно высокая, до 10 метров. Их запасы в Штатовских арсеналах, суммарно всех версий оцениваются более чем в 2500 изделий из примерно 4000 произведенных, и большая часть приходится именно на старые модели. Впрочем, серийное производство возобновлено, и его объем оценивается примерно в 500 единиц в год, на значительную часть которых уже претендуют в том числе зарубежные клиенты Штатов. Какое количество из этого числа США могут поставить, а какое – захотят поставить – вопрос отдельный, но пока что ни один вид американского оружия не отгружался на Украину в количестве, позволяющем говорить о "сломе баланса сил". Для того, чтобы хотя бы попытаться сломать баланс с помощью АТАСМS, потребуется поставка сотен ракет и резкое увеличение числа пусковых установок HIMARS и MLRS, для их массированного применения. В противном же случае, применяя их в том режиме, в котором ранее использовались ОТРК "Точка", Украина будет запускать единицы ракет, с которыми будет немного проблем у нашей ПВО", - указал автор телеграм-канала.По его словам, подготовка к массированному применению подобных изделий "может вызвать эскалацию, которой Штаты до сих пор старательно избегают, ограничивая использование своего арсенала на стороне ВСУ".Также 11 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о том, что во время встречи с главой МИД ФРГ Анналеной Бердок обсудил предоставление Украине дальнобойных ракет Taurus, а также другого вооружения."Мы подробно обсудили предоставление Украине немецких ракет дальнего радиуса действия Taurus. Сегодня мы лучше понимаем особенности процесса принятия окончательного решения правительством Германии. Со своей стороны, Украина готова сделать всё необходимое, чтобы его ускорить. По итогам переговоров могу сказать, что опция предоставления этих ракет остается открытой, а процесс принятия решения внутри Германии продвигается вперёд", - передавала пресс-служба МИД Украины слова Кулебы.Он также поблагодарил Германию за мощную оборонную поддержку, особо отметил зенитные самоходные установки GepardКулеба рассказал, что на переговорах речь шла и о дополнительном усилении противовоздушной обороны Украины накануне нового зимнего сезона."Мы также подробно обсудили участие Германии и немецких компаний в первом Форуме оборонных индустрий, который состоится в Украине уже скоро. Немецкое правительство и оборонные компании проявили высокий интерес к этому событию и примут в нем активное участие", – подчеркнул глава МИД Украины.Кроме того, обсуждался и ряд других вопросов.Примечательно, что на совместной пресс-конференции Кулеба, глядя в глаза Бердок, заявил, что Германия в любом случае предоставит эти ракеты Украине."Вы знаете, вы сделаете это в любом случае — это лишь вопрос времени. И я не понимаю, зачем мы тратим время попусту", - сказал он, стоя вполоборота к Бербок.Ранее немецкие СМИ сообщили, что правительство Германии не определилось с поставкамиTaurus Украине. Как указывало 21 августа издание Tagesschau, представитель правительства Штеффен Гебештрайт, отвечая на вопрос, усилит ли поставки Нидерландами и Данией истребителей F-16 Украине давление на немецкое правительство в вопросе Taurus, заявил, что такого давления не ощущается.Отмечая на вопрос, можно было бы ожидать решения о поставках Taurus до или во время заседания правительства в последнюю неделю августа, Гебештрайт добавил, у него не было расписания и данных, которые бы позволили ему делать такие сообщения."Важно, что пока нет никакого нового статуса [поставки ракет Taurus]",– отмечал он.Тогда же Гебештрайт заявил, что важно, "чтобы Украина получала максимальную поддержку", сказал Гебештрайт, подчеркнув, что Германия предоставляет Украине вторую после США по объёму военную помощь.За несколько дней до этого компания ARD-DeutschlandTrend опубликовала результаты опроса, согласно которым 52% немецких избирателей, имеющих право голоса, считали, что Германия не должна поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты, которые могут быть использованы против целей на больших расстояниях. За такие поставки выступили 36% опрошенных.

https://ukraina.ru/20230911/1049321988.html

https://ukraina.ru/20230911/1049311409.html

https://ukraina.ru/20230910/1049306230.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив