Президент России утвердил дополнительные компенсации участникам СВО - 11.09.2023 Украина.ру
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Президент России утвердил дополнительные компенсации участникам СВО
Президент России утвердил дополнительные компенсации участникам СВО - 11.09.2023 Украина.ру
Президент России утвердил дополнительные компенсации участникам СВО
Соцзащита контрактников и мобилизованных усилена
2023-09-11T18:16
2023-09-11T18:16
новости
сво
россия
владимир путин
президент
указ
социальные расходы
пенсии
мобилизация
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Владимир Путин 11 сентября утвердил дополнительные компенсации участникам СВО. Об этом говорится в опубликованном указе президента Российской Федерации № 669 "О ежемесячной компенсационной выплате отдельным категориям военнослужащих".Российские военные пенсионеры, мобилизованные или подписавшие контракт для участия в СВО, помимо основных выплат будут получать денежную компенсацию в размере 100% от их пенсий, которые они получали до возвращения в войска. Выплаты будут осуществляться "дополнительно к денежному довольствию (денежному содержанию)" военнослужащих.Правительству РФ президентским указом предписано "определить порядок осуществления ежемесячной компенсационной выплаты", а также "обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего указа".Указ вступает в силу со дня подписания и устанавливает правоотношения, возникшие с 24.02.2022 в отношении военнослужащих, заключивших контракт в период СВО. Он также распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года в отношении граждан России, призванных на военную службу по мобилизации.
https://ukraina.ru/20230622/1047438448.html
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новости, сво, россия, владимир путин, президент, указ, социальные расходы, пенсии, мобилизация
Новости, СВО, Россия, Владимир Путин, президент, указ, социальные расходы, пенсии, мобилизация

Президент России утвердил дополнительные компенсации участникам СВО

18:16 11.09.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкСитуация в Донецкой народной республике
Ситуация в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Соцзащита контрактников и мобилизованных усилена
Владимир Путин 11 сентября утвердил дополнительные компенсации участникам СВО. Об этом говорится в опубликованном указе президента Российской Федерации № 669 "О ежемесячной компенсационной выплате отдельным категориям военнослужащих".
Российские военные пенсионеры, мобилизованные или подписавшие контракт для участия в СВО, помимо основных выплат будут получать денежную компенсацию в размере 100% от их пенсий, которые они получали до возвращения в войска. Выплаты будут осуществляться "дополнительно к денежному довольствию (денежному содержанию)" военнослужащих.
Ситуация в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
22 июня, 05:45
Эксперт рассказал, как Россия сможет мобилизовать почти миллион солдат для победы над ВСУРоссийским войскам по-прежнему не хватает численности боевых подразделений на линии соприкосновения в зоне СВО. Поэтому нам нужно проводить еще одну мобилизацию. Об этом рассказал политолог Юрий Баранчик в интервью изданию Украина.ру
Правительству РФ президентским указом предписано "определить порядок осуществления ежемесячной компенсационной выплаты", а также "обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего указа".
Владимир Евсеев интервью
15:36
Владимир Евсеев: Россия локально побьет ВСУ и накроет Львов, но до 2025 года победы в СВО точно не будетНикаких фактов, указывающих на то, чтобы ВСУ применяли оставшиеся механизированные бригады, сейчас нет. Признаков подготовки к нашему контрнаступлению тоже нет
Указ вступает в силу со дня подписания и устанавливает правоотношения, возникшие с 24.02.2022 в отношении военнослужащих, заключивших контракт в период СВО. Он также распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года в отношении граждан России, призванных на военную службу по мобилизации.
 
НовостиСВОРоссияВладимир Путинпрезидентуказсоциальные расходыпенсиимобилизация
 
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