https://ukraina.ru/20230911/1049338198.html
Президент России утвердил дополнительные компенсации участникам СВО
Президент России утвердил дополнительные компенсации участникам СВО - 11.09.2023 Украина.ру
Президент России утвердил дополнительные компенсации участникам СВО
Соцзащита контрактников и мобилизованных усилена
2023-09-11T18:16
2023-09-11T18:16
2023-09-11T18:16
новости
сво
россия
владимир путин
президент
указ
социальные расходы
пенсии
мобилизация
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Владимир Путин 11 сентября утвердил дополнительные компенсации участникам СВО. Об этом говорится в опубликованном указе президента Российской Федерации № 669 "О ежемесячной компенсационной выплате отдельным категориям военнослужащих".Российские военные пенсионеры, мобилизованные или подписавшие контракт для участия в СВО, помимо основных выплат будут получать денежную компенсацию в размере 100% от их пенсий, которые они получали до возвращения в войска. Выплаты будут осуществляться "дополнительно к денежному довольствию (денежному содержанию)" военнослужащих.Правительству РФ президентским указом предписано "определить порядок осуществления ежемесячной компенсационной выплаты", а также "обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего указа".Указ вступает в силу со дня подписания и устанавливает правоотношения, возникшие с 24.02.2022 в отношении военнослужащих, заключивших контракт в период СВО. Он также распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года в отношении граждан России, призванных на военную службу по мобилизации.
https://ukraina.ru/20230622/1047438448.html
https://ukraina.ru/20230911/1049327590.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, россия, владимир путин, президент, указ, социальные расходы, пенсии, мобилизация
Новости, СВО, Россия, Владимир Путин, президент, указ, социальные расходы, пенсии, мобилизация
Президент России утвердил дополнительные компенсации участникам СВО
Соцзащита контрактников и мобилизованных усилена
Владимир Путин 11 сентября утвердил дополнительные компенсации участникам СВО. Об этом говорится в опубликованном указе президента Российской Федерации № 669 "О ежемесячной компенсационной выплате отдельным категориям военнослужащих".
Российские военные пенсионеры, мобилизованные или подписавшие контракт для участия в СВО, помимо основных выплат будут получать денежную компенсацию в размере 100% от их пенсий, которые они получали до возвращения в войска. Выплаты будут осуществляться "дополнительно к денежному довольствию (денежному содержанию)" военнослужащих.
Правительству РФ президентским указом предписано "определить порядок осуществления ежемесячной компенсационной выплаты", а также "обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего указа".
Указ вступает в силу со дня подписания и устанавливает правоотношения, возникшие с 24.02.2022 в отношении военнослужащих, заключивших контракт в период СВО. Он также распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года в отношении граждан России, призванных на военную службу по мобилизации.