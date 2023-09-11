https://ukraina.ru/20230911/1049337409.html

Кулеба: "Берлин все-равно даст Киеву ракеты Taurus, зачем оттягивать неминуемое"

Кулеба: "Берлин все-равно даст Киеву ракеты Taurus, зачем оттягивать неминуемое" - 11.09.2023 Украина.ру

Кулеба: "Берлин все-равно даст Киеву ракеты Taurus, зачем оттягивать неминуемое"

Поставки немецких ракет дальнего радиуса действия Taurus обсудили 11 сентября в Киеве министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его немецкая коллега Анналена Бербок. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины на своем официальном сайте

2023-09-11T18:14

2023-09-11T18:14

2023-09-11T18:14

новости

дмитрий кулеба

анналена бербок

"taurus"

ракеты

германия

мид

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По словам Кулебы, Киев после этой встречи лучше понимает особенности процесса принятия правительством Германии окончательного решения по поставкам ракет Taurus."Со своей стороны, Украина готова сделать все необходимое, чтобы его ускорить. По итогам переговоров могу сказать, что опция предоставления этих ракет остается открытой, а процесс принятия решения внутри Германии продвигается вперед”, - рассказал глава украинского МИД.При этом Кулеба заявил, что данное решение не следует оттягивать, так как Германия все равно передаст Украине Taurus для защиты портов от российских авиаударов.Кулеба также выразил благодарность немецкой стороне за мощную поддержку, которую правительство ФРГ оказывает Украине в сфере обороны, в том числе в создании воздушного щита и усилении танковой мощи украинской армии. По его словам, особо эффективными оказались немецкие системы "Гепард", которые "продемонстрировали хорошие результаты в защите украинских городов и поселков".Глава украинской дипломатии добавил, что на переговорах обсуждалось усиление ПВО Украины в преддверии нового зимнего сезона и "вероятных атак против энергетической системы" страны, которые может предпринять Россия.Стороны также коснулись содействия экспорту украинского зерна, подготовки международного саммита по продовольственной безопасности и гуманитарной программы президента Украины Владимира Зеленского "Зерно из Украины"."Мы также подробно обсудили участие немецких компаний в первом форуме оборонной индустрии, который состоится в Украине в ближайшем будущем. Немецкое правительство и оборонные компании проявили высокий интерес к этому событию и примут в нем активное участие”, - подчеркнул Дмитрий Кулеба.Ранее Киев официально запросил у Германии ракеты Taurus, но Берлин все еще не решился на передачу. Канцеляр Германии Олаф Шольц заявлял о том, что он хотел бы быть уверенным в том, что немецкие ракеты не будут использовался ВСУ для нанесения ударов по российской территории.

https://ukraina.ru/20230814/1048669168.html

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новости, дмитрий кулеба, анналена бербок, "taurus", ракеты, германия, мид