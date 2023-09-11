https://ukraina.ru/20230911/1049335526.html

Более полусотни мужчин задержали украинские пограничники при попытке выехать в Румынию и Венгрию

Более полусотни мужчин задержали украинские пограничники при попытке выехать в Румынию и Венгрию - 11.09.2023 Украина.ру

Более полусотни мужчин задержали украинские пограничники при попытке выехать в Румынию и Венгрию

На Закарпатье за выходные сотрудники Пограничной службы Украины пресекли 25 попыток нарушения государственной границы, и задержали 56 мужчин, которые пытались незаконно попасть в Румынию и Венгрию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 11 сентября

2023-09-11T17:59

2023-09-11T17:59

2023-09-11T17:59

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пограничная служба украины

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Нарушители 7 раз выискивали слабые места на участках границы с Венгрией. Пограничные наряды остановили там 30 человек, заявили в Погранслужбе Украины.Ещё 18 попыток пресекли пограничные наряды на границе с Румынией. Военнослужащие этих подразделений задержали 26 мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно покинуть территорию Украины, добавили в ведомстве.В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении за "незаконное пересечение государственной границы Украины", дела направили в суд, утонили в ведомстве.Мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать территорию Украины без специального разрешения.В середине августа британская газета Financial Times сообщила, что число украинских мужчин, задержанных при попытке покинуть страну превысило 13,5 тысяч человек, что эквивалентно пяти бригадам ВСУ.Эту цифру позже подтвердил и представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко. Он уточнил, что еще 6100 мужчин призывного возраста были задержаны при попытке покинуть страну по поддельным документам.Также Демченко сообщил, что ежедневно 20-30 украинцев пытаются незаконно покинуть страну.Издание Euronews* 1 сентября выпустило большую статью, посвященную украинским уклонистам. Авторы публикации попытались понять, почему мужчины призывного возраста всеми правдами и неправдами стараются уехать из страны, несмотря на грозящие им тюремные сроки.Среди уклонистов были и те, кто успели побывать на фронте, а после приняли решение спасаться и бежать за границу.*Доступ к сайту телеканала Euronews в России по решению Генпрокуратуры ограничен, интернет-адрес телеканала внесен в реестр запрещенной информации Роскомнадзора

https://ukraina.ru/20230904/1049146870.html

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новости, украина, государственная граница, румыния, венгрия, уклонисты, пограничная служба украины