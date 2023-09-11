МВД: Мэр Днепропетровска Филатов объявлен в розыск
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Borys Filatov / Перейти в фотобанкБорис Филатов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Borys Filatov
Российское Министерство внутренних дел объявило в розыск мэра Днепропетровска (Днепра) Бориса Филатова. Информация о его розыске появилась в базе силового ведомства 11 сентября
"Разыскивается по статье УК", - указано в карточке.
В прошлом году Следственный комитет возбудил против Филатова уголовное дело за призывы к геноциду.
Сразу же после объявления украинского политика в розыск, Басманный суд Москвы заочно арестовал его за подстрекательство к геноциду.
Филатов известен многочисленными радикальными призывами и высказываниями еще до начала полномасштабных боевых действий на территории Украины.
В частности, самые известные его слова относятся к марту 2014 года: в соцсетях он написал, что "мразям" из Крыма нужно давать любые обещания, а "потом – вешать".