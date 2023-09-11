МВД: Мэр Днепропетровска Филатов объявлен в розыск - 11.09.2023 Украина.ру
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МВД: Мэр Днепропетровска Филатов объявлен в розыск
МВД: Мэр Днепропетровска Филатов объявлен в розыск - 11.09.2023 Украина.ру
МВД: Мэр Днепропетровска Филатов объявлен в розыск
Российское Министерство внутренних дел объявило в розыск мэра Днепропетровска (Днепра) Бориса Филатова. Информация о его розыске появилась в базе силового ведомства 11 сентября
2023-09-11T16:52
2023-09-11T16:52
новости
филатов
борис филатов
днепропетровск
днепр
геноцид
суд
розыск
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"Разыскивается по статье УК", - указано в карточке.В прошлом году Следственный комитет возбудил против Филатова уголовное дело за призывы к геноциду.Сразу же после объявления украинского политика в розыск, Басманный суд Москвы заочно арестовал его за подстрекательство к геноциду.Филатов известен многочисленными радикальными призывами и высказываниями еще до начала полномасштабных боевых действий на территории Украины.В частности, самые известные его слова относятся к марту 2014 года: в соцсетях он написал, что "мразям" из Крыма нужно давать любые обещания, а "потом – вешать".
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новости, филатов, борис филатов, днепропетровск, днепр, геноцид, суд, розыск
Новости, Филатов, Борис Филатов, Днепропетровск, Днепр, геноцид, Суд, розыск

МВД: Мэр Днепропетровска Филатов объявлен в розыск

16:52 11.09.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Borys Filatov / Перейти в фотобанкБорис Филатов
Борис Филатов - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Borys Filatov
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Российское Министерство внутренних дел объявило в розыск мэра Днепропетровска (Днепра) Бориса Филатова. Информация о его розыске появилась в базе силового ведомства 11 сентября
"Разыскивается по статье УК", - указано в карточке.
В прошлом году Следственный комитет возбудил против Филатова уголовное дело за призывы к геноциду.
Сразу же после объявления украинского политика в розыск, Басманный суд Москвы заочно арестовал его за подстрекательство к геноциду.
Филатов известен многочисленными радикальными призывами и высказываниями еще до начала полномасштабных боевых действий на территории Украины.
В частности, самые известные его слова относятся к марту 2014 года: в соцсетях он написал, что "мразям" из Крыма нужно давать любые обещания, а "потом – вешать".
30 июля 2022, 18:01
Мэр Днепра Филатов обвинил Зеленского в узурпации властиМэр Днепра (Днепропетровска) Борис Филатов разозлился на президента Украины Владимира Зеленского за главу Днепропетровской теробороны Геннадия Корбана и обвинил в узурпации власти, сообщило издание Politico 29 июля
 
НовостиФилатовБорис ФилатовДнепропетровскДнепргеноцидСудрозыск
 
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