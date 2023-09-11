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МВД: Мэр Днепропетровска Филатов объявлен в розыск

МВД: Мэр Днепропетровска Филатов объявлен в розыск - 11.09.2023 Украина.ру

МВД: Мэр Днепропетровска Филатов объявлен в розыск

Российское Министерство внутренних дел объявило в розыск мэра Днепропетровска (Днепра) Бориса Филатова. Информация о его розыске появилась в базе силового ведомства 11 сентября

2023-09-11T16:52

2023-09-11T16:52

2023-09-11T16:52

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"Разыскивается по статье УК", - указано в карточке.В прошлом году Следственный комитет возбудил против Филатова уголовное дело за призывы к геноциду.Сразу же после объявления украинского политика в розыск, Басманный суд Москвы заочно арестовал его за подстрекательство к геноциду.Филатов известен многочисленными радикальными призывами и высказываниями еще до начала полномасштабных боевых действий на территории Украины.В частности, самые известные его слова относятся к марту 2014 года: в соцсетях он написал, что "мразям" из Крыма нужно давать любые обещания, а "потом – вешать".

https://ukraina.ru/20220730/1037043559.html

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