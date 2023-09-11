https://ukraina.ru/20230911/1049331149.html
Соотечественники не готовы простить самую красивую украинку за рукопожатие с конкуренткой из России
Соотечественники не готовы простить самую красивую украинку за рукопожатие с конкуренткой из России - 11.09.2023 Украина.ру
Соотечественники не готовы простить самую красивую украинку за рукопожатие с конкуренткой из России
Пользователи соцсетей на Украине не готовы простить свою соотечественницу, победительницу конкурса "Миссис мира 2023" Ирину Бессмертную за то, что в финале соревнования она пожимала руку и обнималась с представительницей России. Об этом 11 сентября пишет издание УНИАН Lite
2023-09-11T16:59
2023-09-11T16:59
2023-09-11T16:59
новости
миссис мира
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Уроженка Херсона Ирина Бессмертная, которая в настоящее время живет в США, оправдалась перед пользователями соцсетей тем, что в соответствии с правилами конкурса, она не могла избежать рукопожатий с россиянкой. Тем не менее, ее аргументами многие остались недовольны.Украинская модель ответила, что, если бы она отказалась здороваться с представительницей России, организаторы могли бы ее запросто отстранить от участия в конкурсе."У меня не было времени изучать историю девушки, которая была одной из моих почти 100 соперниц и оказалась со мной в финале конкурса. Все свои силы и время я направила на то, чтобы завоевать эту победу для Украины. Это была моя цель. Для меня было принципиально важно не позволить победить России", - заявила модель.Ирина Бессмертная, победившая на конкурсе "Миссис мира 2023", в финале на сцене держала за руку россиянку, которая тоже оказалась среди лучших. Потом две участницы конкурса обнялись, поздравляя друг друга.
https://ukraina.ru/20230731/1048380526.html
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новости, миссис мира, украина, россия
Соотечественники не готовы простить самую красивую украинку за рукопожатие с конкуренткой из России
Пользователи соцсетей на Украине не готовы простить свою соотечественницу, победительницу конкурса "Миссис мира 2023" Ирину Бессмертную за то, что в финале соревнования она пожимала руку и обнималась с представительницей России. Об этом 11 сентября пишет издание УНИАН Lite
Уроженка Херсона Ирина Бессмертная, которая в настоящее время живет в США, оправдалась перед пользователями соцсетей тем, что в соответствии с правилами конкурса, она не могла избежать рукопожатий с россиянкой. Тем не менее, ее аргументами многие остались недовольны.
"Голову надо включать, а теперь не отмоешься". "Госпожа Ирина, а как оно было держать за руки ту, которая из страны убийцы украинцев? Херсон и сегодня обстреливают. Вы руки кровью украинцев замазали или это не важно для вас?", - написали в комментариях пользователи.
Украинская модель ответила, что, если бы она отказалась здороваться с представительницей России, организаторы могли бы ее запросто отстранить от участия в конкурсе.
"У меня не было времени изучать историю девушки, которая была одной из моих почти 100 соперниц и оказалась со мной в финале конкурса. Все свои силы и время я направила на то, чтобы завоевать эту победу для Украины. Это была моя цель. Для меня было принципиально важно не позволить победить России", - заявила модель.
Ирина Бессмертная, победившая на конкурсе "Миссис мира 2023", в финале на сцене держала за руку россиянку, которая тоже оказалась среди лучших. Потом две участницы конкурса обнялись, поздравляя друг друга.