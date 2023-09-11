https://ukraina.ru/20230911/1049331149.html

Соотечественники не готовы простить самую красивую украинку за рукопожатие с конкуренткой из России

Соотечественники не готовы простить самую красивую украинку за рукопожатие с конкуренткой из России - 11.09.2023 Украина.ру

Соотечественники не готовы простить самую красивую украинку за рукопожатие с конкуренткой из России

Пользователи соцсетей на Украине не готовы простить свою соотечественницу, победительницу конкурса "Миссис мира 2023" Ирину Бессмертную за то, что в финале соревнования она пожимала руку и обнималась с представительницей России. Об этом 11 сентября пишет издание УНИАН Lite

2023-09-11T16:59

2023-09-11T16:59

2023-09-11T16:59

новости

миссис мира

украина

россия

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Уроженка Херсона Ирина Бессмертная, которая в настоящее время живет в США, оправдалась перед пользователями соцсетей тем, что в соответствии с правилами конкурса, она не могла избежать рукопожатий с россиянкой. Тем не менее, ее аргументами многие остались недовольны.Украинская модель ответила, что, если бы она отказалась здороваться с представительницей России, организаторы могли бы ее запросто отстранить от участия в конкурсе."У меня не было времени изучать историю девушки, которая была одной из моих почти 100 соперниц и оказалась со мной в финале конкурса. Все свои силы и время я направила на то, чтобы завоевать эту победу для Украины. Это была моя цель. Для меня было принципиально важно не позволить победить России", - заявила модель.Ирина Бессмертная, победившая на конкурсе "Миссис мира 2023", в финале на сцене держала за руку россиянку, которая тоже оказалась среди лучших. Потом две участницы конкурса обнялись, поздравляя друг друга.

https://ukraina.ru/20230731/1048380526.html

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новости, миссис мира, украина, россия