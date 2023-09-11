https://ukraina.ru/20230911/1049317364.html

Чем кормят гостей саммита G20 в Индии: наш репортаж из Нью-Дели. Видео

Чем кормят гостей саммита G20 в Индии: наш репортаж из Нью-Дели. Видео - 11.09.2023 Украина.ру

Чем кормят гостей саммита G20 в Индии: наш репортаж из Нью-Дели. Видео

Корреспондент Украина.ру Евгения Кондакова побывала на саммите "Большой двадцатки", который состоялся в Индии. В этом материале вы узнаете, что происходило "за... Украина.ру, 11.09.2023

2023-09-11T11:48

2023-09-11T11:48

2023-09-11T11:48

видео

индия

саммит

g20

еда

кухня

продукты

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Корреспондент Украина.ру Евгения Кондакова побывала на саммите "Большой двадцатки", который состоялся в Индии. В этом материале вы узнаете, что происходило "за кулисами" данного мероприятия. В частности, о том, чем кормили его гостей.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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