Если у нас есть российская виза, мы можем посещать любые регионы - Ван Фан - 11.09.2023 Украина.ру
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Если у нас есть российская виза, мы можем посещать любые регионы - Ван Фан
Если у нас есть российская виза, мы можем посещать любые регионы - Ван Фан - 11.09.2023 Украина.ру
Если у нас есть российская виза, мы можем посещать любые регионы - Ван Фан
Если у нас есть российская виза, мы можем посещать любые регионы, а у украинцев, посещающих Тайвань, китайских виз не было, заявила китайская оперная певица Ван Фан в ходе пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру 11 сентября
2023-09-11T12:22
2023-09-11T12:22
новости
россия
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кнр (китай)
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делегация
мид украины
виза
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Сегодня китайская делегация принимает участие в мероприятии для прессы и журналистов, организованном изданием Украина.ру.Китайская оперная певица Ван Фан высказалась по вопросу пересечения границ.Также певица обратила внимание на работу французской журналистки, снявшей фильм о действиях украинцев в Донбассе. И этот фильм был запрещён. "Вот пример действия украинских властей", резюмирована Ван Фан.Делегация китайских блогеров приехала в Россию по приглашению издания Украина.ру. Гости посетили Донецкую Народную Республику и Крым, где встретились с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и главой Республики Крым Сергеем Аксёновым.8 сентября в МИД Украины заявили, что инициируют запрет на въезд для оперной певицы Ван Фан и блогеров из КНР, которые посетили Мариуполь. В МИД Украины заявили, что китайская делегация нарушила законодательство Украины, которое регулирует пересечение государственной границы иностранцами, а исполнение песни "Катюша" на руинах драмтеатра в Мариуполе "примером полной моральной деградации".
https://ukraina.ru/20221018/1039875781.html
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новости, россия, китай, кнр (китай), москва, делегация, мид украины, виза
Новости, Россия, Китай, КНР (Китай), Москва, делегация, МИД Украины, виза

Если у нас есть российская виза, мы можем посещать любые регионы - Ван Фан

12:22 11.09.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВан Фан
Ван Фан - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Если у нас есть российская виза, мы можем посещать любые регионы, а у украинцев, посещающих Тайвань, китайских виз не было, заявила китайская оперная певица Ван Фан в ходе пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру 11 сентября
Сегодня китайская делегация принимает участие в мероприятии для прессы и журналистов, организованном изданием Украина.ру.
Китайская оперная певица Ван Фан высказалась по вопросу пересечения границ.

"По китайскому закону надо уважать законы страны пребывания. Если у нас есть российская виза, мы можем посещать любые регионы. Если у Украины есть вопросы, она может прояснить их с российскими властями. А у украинцев, посещающих Тайвань, не было китайских виз", - заявила она.

Также певица обратила внимание на работу французской журналистки, снявшей фильм о действиях украинцев в Донбассе. И этот фильм был запрещён. "Вот пример действия украинских властей", резюмирована Ван Фан.
Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
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Делегация китайских блогеров приехала в Россию по приглашению издания Украина.ру. Гости посетили Донецкую Народную Республику и Крым, где встретились с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и главой Республики Крым Сергеем Аксёновым.
8 сентября в МИД Украины заявили, что инициируют запрет на въезд для оперной певицы Ван Фан и блогеров из КНР, которые посетили Мариуполь.
В МИД Украины заявили, что китайская делегация нарушила законодательство Украины, которое регулирует пересечение государственной границы иностранцами, а исполнение песни "Катюша" на руинах драмтеатра в Мариуполе "примером полной моральной деградации".
Здание МИД Украины - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
8 сентября, 11:17
МИД Украины инициирует запрет на въезд для китайской делегации, посетившей МариупольМИД Украины инициирует запрет на въезд для оперной певицы Ван-Фан и блогеров из КНР, которые посетили Мариуполь, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Об этом сообщили журналисты "Интерфакс-Украина"
 
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