https://ukraina.ru/20230911/1049316932.html

Если у нас есть российская виза, мы можем посещать любые регионы - Ван Фан

Если у нас есть российская виза, мы можем посещать любые регионы - Ван Фан - 11.09.2023 Украина.ру

Если у нас есть российская виза, мы можем посещать любые регионы - Ван Фан

Если у нас есть российская виза, мы можем посещать любые регионы, а у украинцев, посещающих Тайвань, китайских виз не было, заявила китайская оперная певица Ван Фан в ходе пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру 11 сентября

2023-09-11T12:22

2023-09-11T12:22

2023-09-11T12:22

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Сегодня китайская делегация принимает участие в мероприятии для прессы и журналистов, организованном изданием Украина.ру.Китайская оперная певица Ван Фан высказалась по вопросу пересечения границ.Также певица обратила внимание на работу французской журналистки, снявшей фильм о действиях украинцев в Донбассе. И этот фильм был запрещён. "Вот пример действия украинских властей", резюмирована Ван Фан.Делегация китайских блогеров приехала в Россию по приглашению издания Украина.ру. Гости посетили Донецкую Народную Республику и Крым, где встретились с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и главой Республики Крым Сергеем Аксёновым.8 сентября в МИД Украины заявили, что инициируют запрет на въезд для оперной певицы Ван Фан и блогеров из КНР, которые посетили Мариуполь. В МИД Украины заявили, что китайская делегация нарушила законодательство Украины, которое регулирует пересечение государственной границы иностранцами, а исполнение песни "Катюша" на руинах драмтеатра в Мариуполе "примером полной моральной деградации".

https://ukraina.ru/20221018/1039875781.html

https://ukraina.ru/20230908/1049257191.html

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новости, россия, китай, кнр (китай), москва, делегация, мид украины, виза