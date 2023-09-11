Если у нас есть российская виза, мы можем посещать любые регионы - Ван Фан
Если у нас есть российская виза, мы можем посещать любые регионы, а у украинцев, посещающих Тайвань, китайских виз не было, заявила китайская оперная певица Ван Фан в ходе пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру 11 сентября
Сегодня китайская делегация принимает участие в мероприятии для прессы и журналистов, организованном изданием Украина.ру.
Китайская оперная певица Ван Фан высказалась по вопросу пересечения границ.
"По китайскому закону надо уважать законы страны пребывания. Если у нас есть российская виза, мы можем посещать любые регионы. Если у Украины есть вопросы, она может прояснить их с российскими властями. А у украинцев, посещающих Тайвань, не было китайских виз", - заявила она.
Также певица обратила внимание на работу французской журналистки, снявшей фильм о действиях украинцев в Донбассе. И этот фильм был запрещён. "Вот пример действия украинских властей", резюмирована Ван Фан.
Делегация китайских блогеров приехала в Россию по приглашению издания Украина.ру. Гости посетили Донецкую Народную Республику и Крым, где встретились с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и главой Республики Крым Сергеем Аксёновым.
8 сентября в МИД Украины заявили, что инициируют запрет на въезд для оперной певицы Ван Фан и блогеров из КНР, которые посетили Мариуполь.
В МИД Украины заявили, что китайская делегация нарушила законодательство Украины, которое регулирует пересечение государственной границы иностранцами, а исполнение песни "Катюша" на руинах драмтеатра в Мариуполе "примером полной моральной деградации".
В МИД Украины заявили, что китайская делегация нарушила законодательство Украины, которое регулирует пересечение государственной границы иностранцами, а исполнение песни "Катюша" на руинах драмтеатра в Мариуполе "примером полной моральной деградации".
8 сентября, 11:17МИД Украины инициирует запрет на въезд для китайской делегации, посетившей МариупольМИД Украины инициирует запрет на въезд для оперной певицы Ван-Фан и блогеров из КНР, которые посетили Мариуполь, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Об этом сообщили журналисты "Интерфакс-Украина"