https://ukraina.ru/20230911/1049314356.html
Китай и Россия сегодня два крупнейших соседа и лучшие друзья – блогер Сюй Цзицзюнь
Китай и Россия сегодня два крупнейших соседа и лучшие друзья – блогер Сюй Цзицзюнь - 11.09.2023 Украина.ру
Китай и Россия сегодня два крупнейших соседа и лучшие друзья – блогер Сюй Цзицзюнь
В России мало людей говорят по-китайски, а ведь русский язык для КНР очень важен. Китай и Россия – это два крупнейших соседа и лучшие друзья, заявил блогер-миллионник, публицист из КНР Сюй Цзицзюнь в ходе пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру 11 сентября
2023-09-11T11:17
2023-09-11T11:17
2023-09-11T11:17
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В понедельник китайская делегация принимает участие в мероприятии для прессы и журналистов, организованном изданием Украина.ру. Сюй Цзицзюнь (Xu Jijun) рассказал, что самое большое впечатление по приезде в Россию, это то, что мало людей говорят по-китайски. К сожалению, отметил он, и российские, и китайские студенты выбирают английский.Английский является одним из ведущих экзаменов у студентов, поэтому они тратят на него больше времени, отметил блогер, и некоторые ради него жертвуют другими предметами. "Но мы же знаем, что русский язык так же важен, как французский или испанский", - добавил Сюй.В Китае, по мнению публициста, уже стоит задача готовить больше специалистов со знанием русского языка. "Но эта работа должна идти синхронно с двух сторон, тем более есть поручение президента Путина на этот счёт", - отметил он.Сюй Цзицзюнь выразил уверенность, что через 3-5 лет будет прорыв в этом направлении. Для того, чтобы Китай увидел истинное лицо России, и в России лучше узнали Китай. "Давайте начнем хотя со слов "товарищ" и "спасибо!" - подытожил он.Делегация китайских блогеров приехала в Россию по приглашению издания Украина.ру. Гости посетили Донецкую Народную Республику и Крым, где встретились с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и главой Республики Крым Сергеем Аксёновым.
https://ukraina.ru/20230911/1049314099.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, китай, кнр (китай), делегация, русский язык, китайский язык, дружба
Новости, Россия, Китай, КНР (Китай), делегация, Русский язык, китайский язык, дружба
Китай и Россия сегодня два крупнейших соседа и лучшие друзья – блогер Сюй Цзицзюнь
В России мало людей говорят по-китайски, а ведь русский язык для КНР очень важен. Китай и Россия – это два крупнейших соседа и лучшие друзья, заявил блогер-миллионник, публицист из КНР Сюй Цзицзюнь в ходе пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру 11 сентября
В понедельник китайская делегация принимает участие в мероприятии для прессы и журналистов, организованном изданием Украина.ру.
Сюй Цзицзюнь (Xu Jijun) рассказал, что самое большое впечатление по приезде в Россию, это то, что мало людей говорят по-китайски. К сожалению, отметил он, и российские, и китайские студенты выбирают английский.
Английский является одним из ведущих экзаменов у студентов, поэтому они тратят на него больше времени, отметил блогер, и некоторые ради него жертвуют другими предметами.
"Но мы же знаем, что русский язык так же важен, как французский или испанский", - добавил Сюй.
"Сейчас в Китае дефицит кадров, обучающих русскому языку. Мне кажется, что Китай и Россия сегодня два крупнейших соседа и лучшие друзья. Поэтому логично, чтобы больше людей знали язык соседа. И у будущей интеллигенции должен быть шанс изучать язык соседа!" - заявил Сюй.
В Китае, по мнению публициста, уже стоит задача готовить больше специалистов со знанием русского языка.
"Но эта работа должна идти синхронно с двух сторон, тем более есть поручение президента Путина на этот счёт", - отметил он.
Сюй Цзицзюнь выразил уверенность, что через 3-5 лет будет прорыв в этом направлении. Для того, чтобы Китай увидел истинное лицо России, и в России лучше узнали Китай.
"Давайте начнем хотя со слов "товарищ" и "спасибо!" - подытожил он.
Делегация китайских блогеров приехала в Россию по приглашению издания Украина.ру. Гости посетили Донецкую Народную Республику и Крым, где встретились с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и главой Республики Крым Сергеем Аксёновым.