Китай и Россия сегодня два крупнейших соседа и лучшие друзья – блогер Сюй Цзицзюнь - 11.09.2023 Украина.ру
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Китай и Россия сегодня два крупнейших соседа и лучшие друзья – блогер Сюй Цзицзюнь
Китай и Россия сегодня два крупнейших соседа и лучшие друзья – блогер Сюй Цзицзюнь - 11.09.2023 Украина.ру
Китай и Россия сегодня два крупнейших соседа и лучшие друзья – блогер Сюй Цзицзюнь
В России мало людей говорят по-китайски, а ведь русский язык для КНР очень важен. Китай и Россия – это два крупнейших соседа и лучшие друзья, заявил блогер-миллионник, публицист из КНР Сюй Цзицзюнь в ходе пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру 11 сентября
2023-09-11T11:17
2023-09-11T11:17
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кнр (китай)
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китайский язык
дружба
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В понедельник китайская делегация принимает участие в мероприятии для прессы и журналистов, организованном изданием Украина.ру. Сюй Цзицзюнь (Xu Jijun) рассказал, что самое большое впечатление по приезде в Россию, это то, что мало людей говорят по-китайски. К сожалению, отметил он, и российские, и китайские студенты выбирают английский.Английский является одним из ведущих экзаменов у студентов, поэтому они тратят на него больше времени, отметил блогер, и некоторые ради него жертвуют другими предметами. "Но мы же знаем, что русский язык так же важен, как французский или испанский", - добавил Сюй.В Китае, по мнению публициста, уже стоит задача готовить больше специалистов со знанием русского языка. "Но эта работа должна идти синхронно с двух сторон, тем более есть поручение президента Путина на этот счёт", - отметил он.Сюй Цзицзюнь выразил уверенность, что через 3-5 лет будет прорыв в этом направлении. Для того, чтобы Китай увидел истинное лицо России, и в России лучше узнали Китай. "Давайте начнем хотя со слов "товарищ" и "спасибо!" - подытожил он.Делегация китайских блогеров приехала в Россию по приглашению издания Украина.ру. Гости посетили Донецкую Народную Республику и Крым, где встретились с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и главой Республики Крым Сергеем Аксёновым.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, китай, кнр (китай), делегация, русский язык, китайский язык, дружба
Новости, Россия, Китай, КНР (Китай), делегация, Русский язык, китайский язык, дружба

Китай и Россия сегодня два крупнейших соседа и лучшие друзья – блогер Сюй Цзицзюнь

11:17 11.09.2023
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© Украина.ру
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В России мало людей говорят по-китайски, а ведь русский язык для КНР очень важен. Китай и Россия – это два крупнейших соседа и лучшие друзья, заявил блогер-миллионник, публицист из КНР Сюй Цзицзюнь в ходе пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру 11 сентября
В понедельник китайская делегация принимает участие в мероприятии для прессы и журналистов, организованном изданием Украина.ру.
Сюй Цзицзюнь (Xu Jijun) рассказал, что самое большое впечатление по приезде в Россию, это то, что мало людей говорят по-китайски. К сожалению, отметил он, и российские, и китайские студенты выбирают английский.
Английский является одним из ведущих экзаменов у студентов, поэтому они тратят на него больше времени, отметил блогер, и некоторые ради него жертвуют другими предметами.
"Но мы же знаем, что русский язык так же важен, как французский или испанский", - добавил Сюй.
"Сейчас в Китае дефицит кадров, обучающих русскому языку. Мне кажется, что Китай и Россия сегодня два крупнейших соседа и лучшие друзья. Поэтому логично, чтобы больше людей знали язык соседа. И у будущей интеллигенции должен быть шанс изучать язык соседа!" - заявил Сюй.
В Китае, по мнению публициста, уже стоит задача готовить больше специалистов со знанием русского языка.
"Но эта работа должна идти синхронно с двух сторон, тем более есть поручение президента Путина на этот счёт", - отметил он.
Сюй Цзицзюнь выразил уверенность, что через 3-5 лет будет прорыв в этом направлении. Для того, чтобы Китай увидел истинное лицо России, и в России лучше узнали Китай.
"Давайте начнем хотя со слов "товарищ" и "спасибо!" - подытожил он.
Делегация китайских блогеров приехала в Россию по приглашению издания Украина.ру. Гости посетили Донецкую Народную Республику и Крым, где встретились с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и главой Республики Крым Сергеем Аксёновым.
- РИА Новости, 1920, 11.09.2023
10:57
Россия и Китай должны смотреть друг на друга - Чжоу СяопинРоссия и Китай должны смотреть друг на друга, а не на Запад, заявил член политического консультативного совета КНР, политический обозреватель Чжоу Сяопин в ходе пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру 11 сентября
 
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Заголовок открываемого материала
11:17Китай и Россия сегодня два крупнейших соседа и лучшие друзья – блогер Сюй Цзицзюнь
10:57Россия и Китай должны смотреть друг на друга - Чжоу Сяопин
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