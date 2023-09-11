https://ukraina.ru/20230911/1049314356.html

Китай и Россия сегодня два крупнейших соседа и лучшие друзья – блогер Сюй Цзицзюнь

Китай и Россия сегодня два крупнейших соседа и лучшие друзья – блогер Сюй Цзицзюнь - 11.09.2023 Украина.ру

Китай и Россия сегодня два крупнейших соседа и лучшие друзья – блогер Сюй Цзицзюнь

В России мало людей говорят по-китайски, а ведь русский язык для КНР очень важен. Китай и Россия – это два крупнейших соседа и лучшие друзья, заявил блогер-миллионник, публицист из КНР Сюй Цзицзюнь в ходе пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру 11 сентября

2023-09-11T11:17

2023-09-11T11:17

2023-09-11T11:17

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В понедельник китайская делегация принимает участие в мероприятии для прессы и журналистов, организованном изданием Украина.ру. Сюй Цзицзюнь (Xu Jijun) рассказал, что самое большое впечатление по приезде в Россию, это то, что мало людей говорят по-китайски. К сожалению, отметил он, и российские, и китайские студенты выбирают английский.Английский является одним из ведущих экзаменов у студентов, поэтому они тратят на него больше времени, отметил блогер, и некоторые ради него жертвуют другими предметами. "Но мы же знаем, что русский язык так же важен, как французский или испанский", - добавил Сюй.В Китае, по мнению публициста, уже стоит задача готовить больше специалистов со знанием русского языка. "Но эта работа должна идти синхронно с двух сторон, тем более есть поручение президента Путина на этот счёт", - отметил он.Сюй Цзицзюнь выразил уверенность, что через 3-5 лет будет прорыв в этом направлении. Для того, чтобы Китай увидел истинное лицо России, и в России лучше узнали Китай. "Давайте начнем хотя со слов "товарищ" и "спасибо!" - подытожил он.Делегация китайских блогеров приехала в Россию по приглашению издания Украина.ру. Гости посетили Донецкую Народную Республику и Крым, где встретились с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и главой Республики Крым Сергеем Аксёновым.

https://ukraina.ru/20230911/1049314099.html

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новости, россия, китай, кнр (китай), делегация, русский язык, китайский язык, дружба