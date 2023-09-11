https://ukraina.ru/20230911/1049314099.html

Россия и Китай должны смотреть друг на друга - Чжоу Сяопин

Россия и Китай должны смотреть друг на друга - Чжоу Сяопин - 11.09.2023 Украина.ру

Россия и Китай должны смотреть друг на друга - Чжоу Сяопин

Россия и Китай должны смотреть друг на друга, а не на Запад, заявил член политического консультативного совета КНР, политический обозреватель Чжоу Сяопин в ходе пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру 11 сентября

2023-09-11T10:57

2023-09-11T10:57

2023-09-11T10:57

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россия

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кнр (китай)

пресс-конференция

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Делегация китайских блогеров приехала в Россию по приглашению издания Украина.ру. Гости посетили Донецкую Народную Республику и Крым, где встретились с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и главой Республики Крым Сергеем Аксёновым.Влияние российских СМИ в китаеязычном регионе, по мнению Чжоу, пока недостаточно. Слишком много людей черпают информацию из западных СМИ, но не обращают внимания на Россию, добавил он.Надо рассказывать о нашем славном прошлом и российско-китайской дружбе, подчеркнул он. "В китайских библиотеках мало книг, рассказывающих о России. К тому же Россия и Китай часто занимают близкую позицию по многим важным вопросам. Ну, и да здравствует мир во всем мире!" – заключил Чжоу.

https://ukraina.ru/20230908/1049282611.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, делегация, кнр (китай), пресс-конференция