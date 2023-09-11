Россия и Китай должны смотреть друг на друга - Чжоу Сяопин - 11.09.2023 Украина.ру
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Россия и Китай должны смотреть друг на друга - Чжоу Сяопин
Россия и Китай должны смотреть друг на друга - Чжоу Сяопин - 11.09.2023 Украина.ру
Россия и Китай должны смотреть друг на друга - Чжоу Сяопин
Россия и Китай должны смотреть друг на друга, а не на Запад, заявил член политического консультативного совета КНР, политический обозреватель Чжоу Сяопин в ходе пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру 11 сентября
2023-09-11T10:57
2023-09-11T10:57
новости
россия
делегация
кнр (китай)
пресс-конференция
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Делегация китайских блогеров приехала в Россию по приглашению издания Украина.ру. Гости посетили Донецкую Народную Республику и Крым, где встретились с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и главой Республики Крым Сергеем Аксёновым.Влияние российских СМИ в китаеязычном регионе, по мнению Чжоу, пока недостаточно. Слишком много людей черпают информацию из западных СМИ, но не обращают внимания на Россию, добавил он.Надо рассказывать о нашем славном прошлом и российско-китайской дружбе, подчеркнул он. "В китайских библиотеках мало книг, рассказывающих о России. К тому же Россия и Китай часто занимают близкую позицию по многим важным вопросам. Ну, и да здравствует мир во всем мире!" – заключил Чжоу.
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новости, россия, делегация, кнр (китай), пресс-конференция
Новости, Россия, делегация, КНР (Китай), пресс-конференция

Россия и Китай должны смотреть друг на друга - Чжоу Сяопин

10:57 11.09.2023
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© Украина.ру
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Россия и Китай должны смотреть друг на друга, а не на Запад, заявил член политического консультативного совета КНР, политический обозреватель Чжоу Сяопин в ходе пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру 11 сентября
Делегация китайских блогеров приехала в Россию по приглашению издания Украина.ру. Гости посетили Донецкую Народную Республику и Крым, где встретились с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и главой Республики Крым Сергеем Аксёновым.
"В этот раз, находясь в Москве, я обратил внимание, что нигде в ресторанах нет палочек для еды. Эта деталь говорит о том, что общения между нашими странами еще недостаточно. Нужно развивать культурные обмены, чтобы заполнить этот вакуум", - заявил Чжоу.
Влияние российских СМИ в китаеязычном регионе, по мнению Чжоу, пока недостаточно. Слишком много людей черпают информацию из западных СМИ, но не обращают внимания на Россию, добавил он.
"И Россия, и Китай слишком много внимания уделяют западу, а мы должны смотреть друг на друга. Мы сегодня стоим плечо к плечу! В истории взаимодействия России и Китая есть много совместных страниц, о которых нужно рассказывать нашим народам", - заявил Чжоу.
Надо рассказывать о нашем славном прошлом и российско-китайской дружбе, подчеркнул он. "В китайских библиотеках мало книг, рассказывающих о России. К тому же Россия и Китай часто занимают близкую позицию по многим важным вопросам. Ну, и да здравствует мир во всем мире!" – заключил Чжоу.
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11:17Китай и Россия сегодня два крупнейших соседа и лучшие друзья – блогер Сюй Цзицзюнь
10:57Россия и Китай должны смотреть друг на друга - Чжоу Сяопин
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