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Как не перепутать мечту с химерой. Русский ответ

Как не перепутать мечту с химерой. Русский ответ - 11.09.2023 Украина.ру

Как не перепутать мечту с химерой. Русский ответ

Завидую мифическому рифмоплету, который утром устало оповестил коллег: "Не спал всю ночь — писал про любовь. Только на рассвете закрыл тему". А я вот про мечту пишу и размышляю, пожалуй, десятилетия. А тема все никак не закрывается

2023-09-11T12:37

2023-09-11T12:37

2023-09-11T13:43

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Потому что неисчерпаема. Тем более в формате «русской мечты».Впервые, помнится, задумался о феномене в далеком, но тогда еще не враждебном Вест-Поинте. Холодной весной девяносто второго читал лекции в этой известной американской военной академии на факультете разведки.Аудитория была забавная: с десяток прокачанных курсантов-парней и пару гибких барышень. Все, естественно, - фанаты и поклонники погибшего Союза. Тогда-то и понял простую истину: если человека готовят против какой-то страны и усиленно погружают его в ее культуру, язык и традиции, он как правило проникается к этой земле как минимум симпатиями. Ну, как наши, скажем, академические американисты.Те же ребята были были ярыми фанами советского строя. И главными вопросами были: "Зачем разрушили такую замечательную державу?" и "Почему вы лично не боролись за ее сохранение?"Вот тогда-то и вспомнилось про мечту. Я ответил, что при очевидных достоинствах былая наша страна минимизировала, купировала, секвестировала, оскопила... В общем, ограничила и урезала не только сукно сурового быта, но и вуаль трепетной мечты.Скажем, я, тогда совсем молодой завкафедрой, мог мечтать о "Жигулёнке", но не мог даже помыслить о черной "Волге" - это только для партийной номенклатуры. Или же мог мечтать о трехкомнатной квартире, но не об особняке - это только для торговой масти.Дотошные будущие "бонды" уточняли: "А почему нельзя мечтать о чем угодно?" Объяснял: "Мечта - это совмещение актуальности с картинкой гипотетического будущего, которая имеет пусть призрачный, но определенный шанс сбыться. А фантазии абсолютно нереализуемые - это не мечта, а химера". Типа, мечта мотивирует, а химера деструктирует личность. Мечта возвышает, а химера унижает. Впрочем, подробнее о социальных химерах можно прочитать у великолепного Николая Яковлевича Данилевского. А пока вернемся к теме.В период "арабской весны" я нашел вполне реальные подтверждения своей концепции в уютном Тунисе. Оказался там накануне местной "цветной революции". Спросил у активистов: зачем они гробят такой комфортный уголок? Ответили: "Верховные власти украли мечту у наших детей. Их отпрыски мечтают владеть банками и биржами, а нашим остается мечтать заведовать лавками и ларьками."То есть размер мечты имеет значение! И еще какое, если из-за него рушатся режимы, гибнут страны. Но тут возникает своего рода "уловка 22". А именно противоречие между базовыми характеристиками мечты. Между ее размерами и ее ресурсами…Бывший мой студент, ставший президентом Грузии, с гордостью показывал мне лагеря грузинских беженцев из потерянных территорий. Там мальчиков учили национальной хореографии, а девочек - национальной вышивке. Ожидал моего восхищения. Теребил свежий галстук.Я, наверное, его разочаровал. Сказал, что маловато будет гордым подросткам мечты о танцах, даже с саблями на подмостках местных ресторанов. Ну, а девицы вряд ли все повально и с восторгом видят себя домашними рукодельницами. И, скорее всего, президентскую партию "Единое национальное движение" победит конкурирующая политсила, которая национализму противопоставит мечту и поднимет ее планку.По этой простой причине, видимо, и возникла правящая ныне партия "Грузинская мечта". Хотя и она сейчас - в смысловой ловушке. Стала жертвой той же "уловки 22". Всем обещает великое будущее, но не раскрывает его ресурсной базы. А простые грузины еще помнят, что все их успешные соотечественники состоялись на бескрайних просторах и немеряных активах России. Может, Европа поможет грузинской мечте? Это вряд ли. Там есть свои мечтатели. Там нет российских ресурсов: ни в виде бескрайних пространств, ни в форме исторических архетипов, ни в мощи религиозных пластов, ни в традициях интеллектуального вечного поиска, ни в установке побеждать любой ценой.И вот здесь мы и приходим к главному. К пониманию того, что кроме ресурсов мечты есть еще такой ее ключевой аспект как структура.Мы долго загружали в мечту лишь очевидные материальные параметры. Так уж сложилось. И виноваты не только Голливуд, "голоса" или квартирный вопрос. Такая эпоха была. Но на определенном этапе вдруг стало очевидно, что мечта не определяется квадратными метрами, лошадиными силами, сортами колбасы и даже кружевными трусами вкупе с национальными одеждами. Да что там трусы и вышиванки! Эту эфемерную суть не всегда заполнишь и конкретными приватными банками с частными биржами. Потому, что в структуру мечты входят не только материально-осязаемые, но и духовно-эмоциональные факторы.Досадую, что в свое время не удалось убедить тогда еще президента Украины Януковича в этой простой истине. За год до "евромайдана" я пытался уговорить его не сворачивать полярные и космические госпрограммы. Обходились они бюджету меньше, чем стоимость обстановки президентского кабинета, зато давали основу для того, чтобы юные души жили мечтой не только о брокерстве или блогерстве, безвизе или посредничестве. Кое-кто стал бы в мечтах космонавтом или полярником. А это другая история - для общества и страны.России, прямо скажем, повезло. Удалось по ходу имплантировать в свой архетип: - имперские мечты о бескрайних землях; - советские нарративы о равноправии людей, народов, рас и наций; - колбасные мотивы ельцинизма; - нынешний порыв к самодостаточности личности и державы; - и даже специфические трактовки еще только формирующихся базовых общественных элит.Русская мечта ткет своеобычный образ будущего, где материальное не вычеркивает духовное, а причудливо с ним переплетается. Где бытовой аскетизм уже не считается достоинством, но и роскошь так и не стала абсолютной ценностью. Где при слове "культура" хватаются не за пистолет, а за кредитную карточку. Где глубина традиционного цивилизационного слоя адекватна высоте космических амбиций…Это и есть, по сути, сакральный русский космизм - от мистического Федорова до технологичного Циолковского.Еще раз подчеркну, что размер ВВП страны имеет существенное значение для ее планетарного веса. Но параметры мечты имеют значение куда большее! Да, экономика РФ - куда ниже, чем у ее западных недругов. Зато мечты ее сограждан - куда как выше. Это повод для наших глобальных надежд. Но и тревог будет не меньше. Запасы нефти и газа оппоненты еще могут нам простить. Даже могут смириться с силой русского оружия. Но с пассионарностью мечты - никогда. Короче, как там пионеры говорили - будь готов!

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_346:0:900:554_100x100_80_0_0_70c945f0b7550f73fb4c396f7f48f2d8.jpg

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_346:0:900:554_100x100_80_0_0_70c945f0b7550f73fb4c396f7f48f2d8.jpg

мнения, россия, ввп, экономика, константин циолковский, мечта