"Надеюсь, она останется там": читатели Die Welt раскритиковали визит Бербок в Киев - 11.09.2023 Украина.ру
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"Надеюсь, она останется там": читатели Die Welt раскритиковали визит Бербок в Киев
"Надеюсь, она останется там": читатели Die Welt раскритиковали визит Бербок в Киев - 11.09.2023 Украина.ру
"Надеюсь, она останется там": читатели Die Welt раскритиковали визит Бербок в Киев
Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали визит министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Киев
2023-09-11T11:38
2023-09-11T11:38
новости
германия
зарубежье
украина
анналена бербок
киев
визит
комментарий
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По прибытии Бербок пообещала Украине непрерывную поддержку на пути в Европейский союз, но призвала к дальнейшим усилиям по реформированию. В частности, Бербок указала на необходимость борьбы с коррупцией.Читатели издания оставили множество комментариев, которые выражают несогласие с политикой Бербок."Надеюсь, она там останется и будет блистать своей компетентностью", - написал один из пользователей."Надеюсь, она останется там", - поддержал его второй."Люди на Украине для нее важнее, чем ее собственный электорат, как она сама подчеркивает", - высказался читатель.Один из читателей издания вспомнил, как Бербок вместо Ostukraine произнесла Ostkokaine. "Бербок говорит о "кокаине" и едет на Украину; надеюсь, она села на правильный поезд?" - написал он.По данным издания, это уже четвертый визит Бербок на Украину с начала спецоперации.
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новости, германия, зарубежье, украина, анналена бербок, киев, визит, комментарий
Новости, Германия, Зарубежье, Украина, Анналена Бербок, Киев, визит, комментарий

"Надеюсь, она останется там": читатели Die Welt раскритиковали визит Бербок в Киев

11:38 11.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и ФРГ С. Лаврова и А. Бербок
Встреча глав МИД РФ и ФРГ С. Лаврова и А. Бербок - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали визит министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Киев
По прибытии Бербок пообещала Украине непрерывную поддержку на пути в Европейский союз, но призвала к дальнейшим усилиям по реформированию. В частности, Бербок указала на необходимость борьбы с коррупцией.
Читатели издания оставили множество комментариев, которые выражают несогласие с политикой Бербок.
"Надеюсь, она там останется и будет блистать своей компетентностью", - написал один из пользователей.
"Надеюсь, она останется там", - поддержал его второй.
"Люди на Украине для нее важнее, чем ее собственный электорат, как она сама подчеркивает", - высказался читатель.
Один из читателей издания вспомнил, как Бербок вместо Ostukraine произнесла Ostkokaine. "Бербок говорит о "кокаине" и едет на Украину; надеюсь, она села на правильный поезд?" - написал он.
"Бербок снова предается своему любимому занятию: тратить чужие деньги на бесполезные вещи", — поделился мнением еще один пользователь.
По данным издания, это уже четвертый визит Бербок на Украину с начала спецоперации.
Встреча глав МИД РФ и ФРГ С. Лаврова и А. Бербок - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
09:10
Глава МИД Германии прибыла с неожиданным визитом в Киев - СМИМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла с неожиданным визитом в Киев. Об этом 11 сентября сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung
 
НовостиГерманияЗарубежьеУкраинаАнналена БербокКиеввизиткомментарий
 
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