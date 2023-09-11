Глава МИД Германии прибыла с неожиданным визитом в Киев - СМИ

Ростислав Ищенко о том, почему Блинкен должен был обидеться за визиты на кладбище и в "Макдоналдс"

Если государство, в лице правящей элиты, и народ расходятся уж слишком сильно, то восстание - или в виде революции, если оно побеждает, или в виде мятежа, если его побеждают - все равно происходит, считает политолог Ростислав Ищенко.