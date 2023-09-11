Глава МИД Германии прибыла с неожиданным визитом в Киев - СМИ
09:10 11.09.2023 (обновлено: 09:18 11.09.2023)
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла с неожиданным визитом в Киев. Об этом 11 сентября сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung
"Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в понедельник утром в столицу Украины Киев с визитом, о котором ранее не сообщалось по соображениям безопасности", - говорится в материале.
Это четвертый визит немецкого министра с начала специальной военной операции на территории Украины.
По информации издания, Беброк по прибытии заявила о том, что Германия поддержит Украину на пути к ЕС, однако страна все еще нуждается в реформах.
На прошлой неделе Киев посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. Вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой он съездил на военное кладбище и пообедал в киевском "Макдоналдсе". По данным украинских СМИ, Блинкен мог внепланово приехать на Украину, чтобы убедить Владимира Зеленского согласиться на перемирие с Москвой.
9 сентября, 13:52Ростислав Ищенко о том, почему Блинкен должен был обидеться за визиты на кладбище и в "Макдоналдс"Если государство, в лице правящей элиты, и народ расходятся уж слишком сильно, то восстание - или в виде революции, если оно побеждает, или в виде мятежа, если его побеждают - все равно происходит, считает политолог Ростислав Ищенко.