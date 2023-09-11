Российские военные уничтожили новые танки Challenger 2 в Запорожской области — Балицкий - 11.09.2023 Украина.ру
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Российские военные уничтожили новые танки Challenger 2 в Запорожской области — Балицкий
Российские военные уничтожили новые танки Challenger 2 в Запорожской области — Балицкий - 11.09.2023 Украина.ру
Российские военные уничтожили новые танки Challenger 2 в Запорожской области — Балицкий
Российские войска уничтожили в Запорожской области уже больше двух британских танков Challenger 2, которые Лондон передал Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом 10 сентября рассказал в эфире телеканала "Россия 24" временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий
2023-09-11T08:49
2023-09-11T08:59
challenger-2 (танк)
запорожская область
новые регионы
евгений балицкий
новости
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"По нашим данным, уже больше чем второй, но я бы не хотел комментировать военных. Правильнее будет, если комментировать эти события будут военные", — сказал он.Ранее глава общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал, что ВСУ оставили подбитые "Челленджеры" на поле боя. Он пояснил, что эвакуация машин оказалась невозможна из-за их большого веса.Также выяснилось, что один из Challenger 2 был подбит с одного выстрела противотанковым ракетным комплексом "Корнет". Танк уничтожили бойцы 104-го полка 76-й десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии Воздушно-десантных войск России.
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challenger-2 (танк), запорожская область, новые регионы, евгений балицкий, новости
Challenger-2 (танк), Запорожская область, Новые регионы, Евгений Балицкий, Новости

Российские военные уничтожили новые танки Challenger 2 в Запорожской области — Балицкий

08:49 11.09.2023 (обновлено: 08:59 11.09.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкИнтервью Е. В. Балицкого РИА Новости
Интервью Е. В. Балицкого РИА Новости - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Российские войска уничтожили в Запорожской области уже больше двух британских танков Challenger 2, которые Лондон передал Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом 10 сентября рассказал в эфире телеканала "Россия 24" временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий
"По нашим данным, уже больше чем второй, но я бы не хотел комментировать военных. Правильнее будет, если комментировать эти события будут военные", — сказал он.
Ранее глава общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал, что ВСУ оставили подбитые "Челленджеры" на поле боя. Он пояснил, что эвакуация машин оказалась невозможна из-за их большого веса.
Также выяснилось, что один из Challenger 2 был подбит с одного выстрела противотанковым ракетным комплексом "Корнет". Танк уничтожили бойцы 104-го полка 76-й десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии Воздушно-десантных войск России.
Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
8 сентября, 14:36
Второй пошёл: ещё один Challenger 2 уничтожен в Запорожской областиРоссийские "Корнеты" расправляются с нахваленными английскими "Челленджерами"
 
Challenger-2 (танк)Запорожская областьНовые регионыЕвгений БалицкийНовости
 
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