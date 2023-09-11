https://ukraina.ru/20230911/1049309608.html

Российские военные уничтожили новые танки Challenger 2 в Запорожской области — Балицкий

Российские военные уничтожили новые танки Challenger 2 в Запорожской области — Балицкий - 11.09.2023 Украина.ру

Российские военные уничтожили новые танки Challenger 2 в Запорожской области — Балицкий

Российские войска уничтожили в Запорожской области уже больше двух британских танков Challenger 2, которые Лондон передал Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом 10 сентября рассказал в эфире телеканала "Россия 24" временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий

2023-09-11T08:49

2023-09-11T08:49

2023-09-11T08:59

challenger-2 (танк)

запорожская область

новые регионы

евгений балицкий

новости

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"По нашим данным, уже больше чем второй, но я бы не хотел комментировать военных. Правильнее будет, если комментировать эти события будут военные", — сказал он.Ранее глава общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал, что ВСУ оставили подбитые "Челленджеры" на поле боя. Он пояснил, что эвакуация машин оказалась невозможна из-за их большого веса.Также выяснилось, что один из Challenger 2 был подбит с одного выстрела противотанковым ракетным комплексом "Корнет". Танк уничтожили бойцы 104-го полка 76-й десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии Воздушно-десантных войск России.

https://ukraina.ru/20230908/1049268142.html

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challenger-2 (танк), запорожская область, новые регионы, евгений балицкий, новости