https://ukraina.ru/20230911/1049309608.html
Российские военные уничтожили новые танки Challenger 2 в Запорожской области — Балицкий
Российские военные уничтожили новые танки Challenger 2 в Запорожской области — Балицкий - 11.09.2023 Украина.ру
Российские военные уничтожили новые танки Challenger 2 в Запорожской области — Балицкий
Российские войска уничтожили в Запорожской области уже больше двух британских танков Challenger 2, которые Лондон передал Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом 10 сентября рассказал в эфире телеканала "Россия 24" временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий
2023-09-11T08:49
2023-09-11T08:49
2023-09-11T08:59
challenger-2 (танк)
запорожская область
новые регионы
евгений балицкий
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0a/1048598636_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_4f69fdc304b3bdabd585e046ecfd37fd.jpg
"По нашим данным, уже больше чем второй, но я бы не хотел комментировать военных. Правильнее будет, если комментировать эти события будут военные", — сказал он.Ранее глава общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал, что ВСУ оставили подбитые "Челленджеры" на поле боя. Он пояснил, что эвакуация машин оказалась невозможна из-за их большого веса.Также выяснилось, что один из Challenger 2 был подбит с одного выстрела противотанковым ракетным комплексом "Корнет". Танк уничтожили бойцы 104-го полка 76-й десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии Воздушно-десантных войск России.
https://ukraina.ru/20230908/1049268142.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0a/1048598636_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4359c7e7f6e281901cd92ad9a66efc9d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
challenger-2 (танк), запорожская область, новые регионы, евгений балицкий, новости
Challenger-2 (танк), Запорожская область, Новые регионы, Евгений Балицкий, Новости
Российские военные уничтожили новые танки Challenger 2 в Запорожской области — Балицкий
08:49 11.09.2023 (обновлено: 08:59 11.09.2023)
Российские войска уничтожили в Запорожской области уже больше двух британских танков Challenger 2, которые Лондон передал Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом 10 сентября рассказал в эфире телеканала "Россия 24" временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий
"По нашим данным, уже больше чем второй, но я бы не хотел комментировать военных. Правильнее будет, если комментировать эти события будут военные", — сказал он.
Ранее глава общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал, что ВСУ оставили подбитые "Челленджеры" на поле боя. Он пояснил, что эвакуация машин оказалась невозможна из-за их большого веса.
Также выяснилось, что один из Challenger 2 был подбит с одного выстрела противотанковым ракетным комплексом "Корнет". Танк уничтожили бойцы 104-го полка 76-й десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии Воздушно-десантных войск России.