Ядерное топливо, возвращение "летающего танка", результаты выборов. Итоги 10 сентября на Украине
18:33 10.09.2023 (обновлено: 18:38 10.09.2023)
На украинских АЭС впервые загрузили топливо Westinghouse, которое производилось совместно с "Энергоатомом". Стали известны первые результаты выборов в ДНР и Запорожской области. В России готовятся возобновить производство Т-80
Об использовании на украинских АЭС нового топлива Westinghouse сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона.
Он указал, что впервые топливо, которое было произведено Westinghouse совместно с украинскими специалистами "Энергоатома", загрузили для реакторов ВВЭР-440. По словам Галущенко, ранее соответствующее топливо изготавливается только в РФ компанией "ТВЭЛ".
"Сегодня мы поставили точку. Конец монополии России на этом виде топлива", - подчеркнул министр.
Также Галущенко заявил, что уже подписаны определённые документы с целым рядом стран, таких как Финляндия, Чехия, Словакия, которые больше не будут в зависимости от российских производственных мощностей.
"Это очень сильно связано с вопросами санкций против российской атомной энергетики", - подчеркнул Галущенко.
Ранее в украинском министерстве энергетики сообщали, что Украина планирует начать производство ядерного топлива, которое заменит российское. По информации ведомства, Украина уже начала производство составных частей топливных блоков серии ВВЭР-1000 (водо-водяной энергетический реактор), позже в планах и было производство топлива и для блоков ВВЭР-440. В Минэнерго отмечали, что проект реализуется украинским "Энергоатомом" в рамках сотрудничества с американской компанией Westinghouse.
При этом выпуск ядерного топлива является высокотехнологичным процессов. У Украины же нет мощностей по производству топливных сборок. Их выпускают на предприятии Westinghouse в шведском городе Вестеросе.
Кроме того, в августе британский министр по энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шаппс заявил. Что Великобритания даст Украине гарантии на закупку у западных производителей ядерного топлива на сумму $245 млн.
"Великобритания будет гарантировать Украине сделку по экспортному финансированию на сумму £192 млн ($245 млн) для закупки ядерного топлива у производителей, в том числе британских компаний", - отмечал министр.
По его словам, эти деньги будут гарантом того, что ядерное топливо будет поступать на Украину через альтернативные источники в обход российских компаний. Одним из таких источников будет компания Urenco, штаб-квартира которой расположена в Великобритании.
До этого, в марте президент украинского "Энергоатома" Пётр Котин провёл переговоры в Лондоне с главным исполнительным директором британского Департамента по гарантированию экспортных кредитов (UKEF) Тимом Ридом о предоставлении кредита на закупку ядерного топлива для АЭС.
Как сообщал "Энергоатом", всего с 2010 года с компаний Urenco было заключено три контракта на поставку ядерных материалов для производства ядерного топлива компанией Westinghouse. Ныне действующий контракт стороны заключили в июле 2019 года.
Примечательно, что ряд экспертов указывал на небезопасность применения ядерного топлива Westinghouse для АЭС, спроектированных и построенных во времена Советского Союза. Ряд испытаний на ЗАЭС, когда эта станция ещё находилась под контролем Украины, были проблемными.
При этом в марте США Минэнерго США отправило письмо, предупреждавшее Россию о том, что на Запорожской АЭС находится "техническая информация, относящаяся к ядерной сфере, происходящая из США и подлежащая экспортному контролю со стороны правительства Соединённых Штатов".
10:05Отмена ограниченно годных, желание президента Бразилии. Главное на Украине на утро 10 сентябряУкраинский омбудсмен Дмитрий Лубинец предложил убрать формулировку "ограниченно годный". Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что намерен посадить за стол переговоров президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского
В апреле об этом письме стало известно благодаря публикации CNN.
"Все эти технологии связаны с использованием ядерного топлива. Четыре из шести ядерных реакторов [ЗАЭС] загружены американским ядерным топливом Westinghouse. Ядерное топливо загружается в сборку, которую также называют кассетой, и от особенностей конструкции сборки многое зависит, вплоть до характеристик металла. Важно, чтобы в процессе эксплуатации эта сборка выдержала. Нам их технологии не нужны. Это самое главное. У нас есть свои [технологии], причем у нас всё в полном цикле. И в их помощи, в их технологиях мы не нуждаемся", - заявил тогда в эфире "Первого канала" советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
По его словам, в этой истории скорее смешаны бизнес и политика, нежели атомная энергетика.
Заявление же украинского министра Галущенко свидетельствует о том, что, скорее всего, американская компания сама несанкционированно получила доступ к российским технологиям и попыталась их скопировать.
Результаты выборов
На выборах в законодательные собрания ДНР и Запорожской области лидирует партия "Единая Россия", передаёт РИА "Новости" со ссылкой на местные избиркомы.
Так, в Запорожской области единороссы набирают почти 85%в голосов, сообщила журналистам глава региональной избирательной комиссии региона Галина Катющенко.
"С учётом подсчета голосов на экстерриториальных участках, которых у нас было 329, к этому часу обработано 45,58% протоколов и результаты таковы: КПРФ набирает 3,91 процента, "Единая Россия" — 84,64%, "Справедливая Россия" — 4,40 процента и ЛДПР — 5,87%. Подсчёт голосов продолжается", — заявила она.
В ДНР, согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, после обработки 30,13% протоколов "Единая Россия2 набирает 78,61% голосов, ЛДПР — 7,10%, КПРФ — 6%, партия "Новые люди" — 4,12%, "Справедливая Россия — Патриоты — За Правду", — 3,42%.
За два дня до этого, 8 сентября, врио главы ДНР Денис Пушилин призвал земляков прийти на избирательные участки.
"День освобождения Донбасса сегодня совпадает с другим важнейшим событием. Мы впервые голосуем на выборах Народного Совета по российским законам. Впервые по российским законам выбираем органы местного самоуправления. Проголосовал на одном из избирательных участков, и вас призываю, дорогие земляки: если вы еще не успели проголосовать – обязательно дойдите до своих избирательных участков, сделайте свой выбор. Вне зависимости от ваших политических пристрастий ваше участие в выборах, ваш голос – это голос за русский Донбасс, за развитие каждого нашего населенного пункта, за благополучное будущее нашего региона!" - указал он.
Украина пытается сорвать выборы. Так, избирательные комиссии, а также наблюдатели и машины, перевозящие бюллетени становились мишенями для украинских терактов. В основном для терактов применялись FPV-дроны.
Возвращение с вопросами
Российские военные поставили перед концерном "Уралвагонзавод" задачу возобновить производство танков Т-80 с газотурбинными двигателями. Об этом в эфире передачи "Военная приёмка" на телеканале "Звезда" сообщил гендиректор предприятия Александр Потапов.
"Такая задача стоит, по крайней мере военные перед нами её поставили. И мы сейчас активно взаимодействуем, работаем, прорабатываем эти вопросы и с министерством промышленности и торговли, потому что это требует, соответственно, мощностей новых", — рассказал он.
Ключевой особенностью Т-80 является применение единой газотурбинной силовой установки, за что танк назвали "летающим".
Как ранее рассказывал командир танкового подразделения с позывным "Арцах", из-за расположения газотурбинного двигателя, Т-80 практически не слышно при наступлении. Это позволяет подобраться к противнику на 100 — 200 метров.
При этом возобновление производства Т-80 вызвало и некоторые возражения.
"Давайте будем честными с самим собой : денег у нас могло бы быть больше, а дороги со снабжением — получше. Военный бюджет России, скорее не далеко ушёл от Великобритании со 150 танками или Франции с 250 машинами, чем приближается к Китаю или США, у которых танков тысячи. Только вот танков у нас, те самые тысячи. Стало быть, осознавая, что финансов у нас не в избытке, нам неплохо бы сделать максимальную унификацию парка бронетехники! Мы не Украина и у нас не дотируется извне 96% военного бюджета. Мы не просто так ставим "мобилизационные" тепловизоры и поднимаем старый танковый парк. Танк у нас, на производстве, в перспективе должен быть — один! И это Т-90М, который является развитием из Т-72Б(У). Т-90М это не только Лучший танк России, но и лучший танк для война на Украине и тех задач, что стоят там! Стало быть всё семейство танков Т-72, от "Урала" до "Прорыва", имеют достаточно высокую степень унификации, взаимозаменяемости и тем самым значительно снижают нагрузку на обучение, тыловую логистику, ремонт и снабжение всем необходимым. Я молчу про тот факт, что Т-80, за счёт более дорогого двигателя, подвески и высокого расхода топлива, является значительно(!) менее выгодным в производстве и эксплуатации, не давая критических преимуществ на поле боя", - отметил эксперт-оружиевед Кирилл Фёдоров.
Телеграм-канал "Повёрнутые на войне Z" также указал избыточность производства Т-80, особенно с учётом создания производственных линий с нуля.
"Во всей это истории пугает только то, что собираются выпуск наладить в "Уралвагонзаводе" (понятно, что на мощностях ОЗТМ, но речь то в том числе про корпуса и т.д.), когда тот загружен производством Т-90М и модернизациями Т-72Б3. Зачем нагружать завод третьим типом ОБТ (не считая Армату), когда можно увеличить выпуск так необходимых Т-90М "Прорыв", - указывалось в публикации канала.
В другой публикации отмечалось, что в лучшем случае, с учётом необходимости создания новых цехов, производство может начаться в 2026-2028. В таком случае, по мнению авторов канала, лучше увеличить производство Т-90.