https://ukraina.ru/20230910/1049306230.html

Ядерное топливо, возвращение "летающего танка", результаты выборов. Итоги 10 сентября на Украине

Ядерное топливо, возвращение "летающего танка", результаты выборов. Итоги 10 сентября на Украине - 10.09.2023 Украина.ру

Ядерное топливо, возвращение "летающего танка", результаты выборов. Итоги 10 сентября на Украине

На украинских АЭС впервые загрузили топливо Westinghouse, которое производилось совместно с "Энергоатомом". Стали известны первые результаты выборов в ДНР и Запорожской области. В России готовятся возобновить производство Т-80

2023-09-10T18:33

2023-09-10T18:33

2023-09-10T18:38

хроники

эксклюзив

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Об использовании на украинских АЭС нового топлива Westinghouse сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона.Он указал, что впервые топливо, которое было произведено Westinghouse совместно с украинскими специалистами "Энергоатома", загрузили для реакторов ВВЭР-440. По словам Галущенко, ранее соответствующее топливо изготавливается только в РФ компанией "ТВЭЛ"."Сегодня мы поставили точку. Конец монополии России на этом виде топлива", - подчеркнул министр.Также Галущенко заявил, что уже подписаны определённые документы с целым рядом стран, таких как Финляндия, Чехия, Словакия, которые больше не будут в зависимости от российских производственных мощностей."Это очень сильно связано с вопросами санкций против российской атомной энергетики", - подчеркнул Галущенко.Ранее в украинском министерстве энергетики сообщали, что Украина планирует начать производство ядерного топлива, которое заменит российское. По информации ведомства, Украина уже начала производство составных частей топливных блоков серии ВВЭР-1000 (водо-водяной энергетический реактор), позже в планах и было производство топлива и для блоков ВВЭР-440. В Минэнерго отмечали, что проект реализуется украинским "Энергоатомом" в рамках сотрудничества с американской компанией Westinghouse.При этом выпуск ядерного топлива является высокотехнологичным процессов. У Украины же нет мощностей по производству топливных сборок. Их выпускают на предприятии Westinghouse в шведском городе Вестеросе.Кроме того, в августе британский министр по энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шаппс заявил. Что Великобритания даст Украине гарантии на закупку у западных производителей ядерного топлива на сумму $245 млн."Великобритания будет гарантировать Украине сделку по экспортному финансированию на сумму £192 млн ($245 млн) для закупки ядерного топлива у производителей, в том числе британских компаний", - отмечал министр.По его словам, эти деньги будут гарантом того, что ядерное топливо будет поступать на Украину через альтернативные источники в обход российских компаний. Одним из таких источников будет компания Urenco, штаб-квартира которой расположена в Великобритании.До этого, в марте президент украинского "Энергоатома" Пётр Котин провёл переговоры в Лондоне с главным исполнительным директором британского Департамента по гарантированию экспортных кредитов (UKEF) Тимом Ридом о предоставлении кредита на закупку ядерного топлива для АЭС.Как сообщал "Энергоатом", всего с 2010 года с компаний Urenco было заключено три контракта на поставку ядерных материалов для производства ядерного топлива компанией Westinghouse. Ныне действующий контракт стороны заключили в июле 2019 года.Примечательно, что ряд экспертов указывал на небезопасность применения ядерного топлива Westinghouse для АЭС, спроектированных и построенных во времена Советского Союза. Ряд испытаний на ЗАЭС, когда эта станция ещё находилась под контролем Украины, были проблемными.При этом в марте США Минэнерго США отправило письмо, предупреждавшее Россию о том, что на Запорожской АЭС находится "техническая информация, относящаяся к ядерной сфере, происходящая из США и подлежащая экспортному контролю со стороны правительства Соединённых Штатов".В апреле об этом письме стало известно благодаря публикации CNN."Все эти технологии связаны с использованием ядерного топлива. Четыре из шести ядерных реакторов [ЗАЭС] загружены американским ядерным топливом Westinghouse. Ядерное топливо загружается в сборку, которую также называют кассетой, и от особенностей конструкции сборки многое зависит, вплоть до характеристик металла. Важно, чтобы в процессе эксплуатации эта сборка выдержала. Нам их технологии не нужны. Это самое главное. У нас есть свои [технологии], причем у нас всё в полном цикле. И в их помощи, в их технологиях мы не нуждаемся", - заявил тогда в эфире "Первого канала" советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.По его словам, в этой истории скорее смешаны бизнес и политика, нежели атомная энергетика.Заявление же украинского министра Галущенко свидетельствует о том, что, скорее всего, американская компания сама несанкционированно получила доступ к российским технологиям и попыталась их скопировать.Результаты выборовНа выборах в законодательные собрания ДНР и Запорожской области лидирует партия "Единая Россия", передаёт РИА "Новости" со ссылкой на местные избиркомы.Так, в Запорожской области единороссы набирают почти 85%в голосов, сообщила журналистам глава региональной избирательной комиссии региона Галина Катющенко."С учётом подсчета голосов на экстерриториальных участках, которых у нас было 329, к этому часу обработано 45,58% протоколов и результаты таковы: КПРФ набирает 3,91 процента, "Единая Россия" — 84,64%, "Справедливая Россия" — 4,40 процента и ЛДПР — 5,87%. Подсчёт голосов продолжается", — заявила она.В ДНР, согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, после обработки 30,13% протоколов "Единая Россия2 набирает 78,61% голосов, ЛДПР — 7,10%, КПРФ — 6%, партия "Новые люди" — 4,12%, "Справедливая Россия — Патриоты — За Правду", — 3,42%.За два дня до этого, 8 сентября, врио главы ДНР Денис Пушилин призвал земляков прийти на избирательные участки."День освобождения Донбасса сегодня совпадает с другим важнейшим событием. Мы впервые голосуем на выборах Народного Совета по российским законам. Впервые по российским законам выбираем органы местного самоуправления. Проголосовал на одном из избирательных участков, и вас призываю, дорогие земляки: если вы еще не успели проголосовать – обязательно дойдите до своих избирательных участков, сделайте свой выбор. Вне зависимости от ваших политических пристрастий ваше участие в выборах, ваш голос – это голос за русский Донбасс, за развитие каждого нашего населенного пункта, за благополучное будущее нашего региона!" - указал он.Украина пытается сорвать выборы. Так, избирательные комиссии, а также наблюдатели и машины, перевозящие бюллетени становились мишенями для украинских терактов. В основном для терактов применялись FPV-дроны.Возвращение с вопросамиРоссийские военные поставили перед концерном "Уралвагонзавод" задачу возобновить производство танков Т-80 с газотурбинными двигателями. Об этом в эфире передачи "Военная приёмка" на телеканале "Звезда" сообщил гендиректор предприятия Александр Потапов."Такая задача стоит, по крайней мере военные перед нами её поставили. И мы сейчас активно взаимодействуем, работаем, прорабатываем эти вопросы и с министерством промышленности и торговли, потому что это требует, соответственно, мощностей новых", — рассказал он.Ключевой особенностью Т-80 является применение единой газотурбинной силовой установки, за что танк назвали "летающим".Как ранее рассказывал командир танкового подразделения с позывным "Арцах", из-за расположения газотурбинного двигателя, Т-80 практически не слышно при наступлении. Это позволяет подобраться к противнику на 100 — 200 метров.При этом возобновление производства Т-80 вызвало и некоторые возражения."Давайте будем честными с самим собой : денег у нас могло бы быть больше, а дороги со снабжением — получше. Военный бюджет России, скорее не далеко ушёл от Великобритании со 150 танками или Франции с 250 машинами, чем приближается к Китаю или США, у которых танков тысячи. Только вот танков у нас, те самые тысячи. Стало быть, осознавая, что финансов у нас не в избытке, нам неплохо бы сделать максимальную унификацию парка бронетехники! Мы не Украина и у нас не дотируется извне 96% военного бюджета. Мы не просто так ставим "мобилизационные" тепловизоры и поднимаем старый танковый парк. Танк у нас, на производстве, в перспективе должен быть — один! И это Т-90М, который является развитием из Т-72Б(У). Т-90М это не только Лучший танк России, но и лучший танк для война на Украине и тех задач, что стоят там! Стало быть всё семейство танков Т-72, от "Урала" до "Прорыва", имеют достаточно высокую степень унификации, взаимозаменяемости и тем самым значительно снижают нагрузку на обучение, тыловую логистику, ремонт и снабжение всем необходимым. Я молчу про тот факт, что Т-80, за счёт более дорогого двигателя, подвески и высокого расхода топлива, является значительно(!) менее выгодным в производстве и эксплуатации, не давая критических преимуществ на поле боя", - отметил эксперт-оружиевед Кирилл Фёдоров.Телеграм-канал "Повёрнутые на войне Z" также указал избыточность производства Т-80, особенно с учётом создания производственных линий с нуля."Во всей это истории пугает только то, что собираются выпуск наладить в "Уралвагонзаводе" (понятно, что на мощностях ОЗТМ, но речь то в том числе про корпуса и т.д.), когда тот загружен производством Т-90М и модернизациями Т-72Б3. Зачем нагружать завод третьим типом ОБТ (не считая Армату), когда можно увеличить выпуск так необходимых Т-90М "Прорыв", - указывалось в публикации канала.В другой публикации отмечалось, что в лучшем случае, с учётом необходимости создания новых цехов, производство может начаться в 2026-2028. В таком случае, по мнению авторов канала, лучше увеличить производство Т-90.

https://ukraina.ru/20230910/1049302952.html

https://ukraina.ru/20230910/1049299205.html

https://ukraina.ru/20230909/1049295912.html

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2023

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив