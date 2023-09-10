https://ukraina.ru/20230910/1049306120.html

"Путин их предупреждал" - Фёдоров о конфискации активов россиян и бизнесе из недружественных стран

"Путин их предупреждал" - Фёдоров о конфискации активов россиян и бизнесе из недружественных стран - 10.09.2023 Украина.ру

"Путин их предупреждал" - Фёдоров о конфискации активов россиян и бизнесе из недружественных стран

Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в эфире Украина.ру рассказал, сколько США зарабатывают благодаря СВО, прокомментировал отправку Вашингтоном снарядов с обедненным ураном на Украину и проанализировал новое соглашение России и Турции по зерну

2023-09-10T17:53

2023-09-10T17:53

2023-09-10T17:53

видео

владимир путин

сша

сво

россия

украина

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0:40 - Конфискация активов подсанкционных российских бизнесменов на Западе и отправка этих денег на поддержку ВСУ – кто виноват и что делать? 6:04 – США подтвердили отправку Украине снарядов из обедненного урана. Как заставить Вашингтон ответить за это преступление? 13:05 – стоит ли брать налог с возврата западных компаний в Россию? 14:46 – Что предложил Путин Эрдогану вместо зерновой сделки?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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