"Путин их предупреждал" - Фёдоров о конфискации активов россиян и бизнесе из недружественных стран - 10.09.2023 Украина.ру
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"Путин их предупреждал" - Фёдоров о конфискации активов россиян и бизнесе из недружественных стран
"Путин их предупреждал" - Фёдоров о конфискации активов россиян и бизнесе из недружественных стран - 10.09.2023 Украина.ру
"Путин их предупреждал" - Фёдоров о конфискации активов россиян и бизнесе из недружественных стран
Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в эфире Украина.ру рассказал, сколько США зарабатывают благодаря СВО, прокомментировал отправку Вашингтоном снарядов с обедненным ураном на Украину и проанализировал новое соглашение России и Турции по зерну
2023-09-10T17:53
2023-09-10T17:53
видео
владимир путин
сша
сво
россия
украина
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0:40 - Конфискация активов подсанкционных российских бизнесменов на Западе и отправка этих денег на поддержку ВСУ – кто виноват и что делать? 6:04 – США подтвердили отправку Украине снарядов из обедненного урана. Как заставить Вашингтон ответить за это преступление? 13:05 – стоит ли брать налог с возврата западных компаний в Россию? 14:46 – Что предложил Путин Эрдогану вместо зерновой сделки?
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Украина.ру
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видео, владимир путин, сша, сво, россия, украина, видео
Видео, Владимир Путин, США, СВО, Россия, Украина

"Путин их предупреждал" - Фёдоров о конфискации активов россиян и бизнесе из недружественных стран

17:53 10.09.2023
 
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Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в эфире Украина.ру рассказал, сколько США зарабатывают благодаря СВО, прокомментировал отправку Вашингтоном снарядов с обедненным ураном на Украину и проанализировал новое соглашение России и Турции по зерну
0:40 - Конфискация активов подсанкционных российских бизнесменов на Западе и отправка этих денег на поддержку ВСУ – кто виноват и что делать?
6:04 – США подтвердили отправку Украине снарядов из обедненного урана. Как заставить Вашингтон ответить за это преступление?
13:05 – стоит ли брать налог с возврата западных компаний в Россию?
14:46 – Что предложил Путин Эрдогану вместо зерновой сделки?
 
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