Эксперт о том, почему Россия для минимальной победы над ВСУ не обойдется без мобилизации под любым соусом - 10.09.2023 Украина.ру
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Эксперт о том, почему Россия для минимальной победы над ВСУ не обойдется без мобилизации под любым соусом
Эксперт о том, почему Россия для минимальной победы над ВСУ не обойдется без мобилизации под любым соусом - 10.09.2023 Украина.ру
Эксперт о том, почему Россия для минимальной победы над ВСУ не обойдется без мобилизации под любым соусом
Российская промышленность наконец встала на военные рельсы. Но этого недостаточно для выполнения целей и задач СВО. Под тем или иным соусом должна произойти вторая волна мобилизации. Об этом рассказал политолог Юрий Баранчик в интервью изданию Украина.ру
2023-09-10T17:25
2023-09-10T17:25
новости
россия
всу
мобилизация
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Для занятия новых территорий нам все равно нужно минимум 300-400 тысяч человек. Многие наши бойцы, которые провели 1,5 года на фронте, не были в отпусках. Многие были ранены не один раз. Им все равно нужна замена, чтобы дать им возможность отдохнуть. Потом они с удвоенными силами пойдут на линию боевого соприкосновения. Но в это время эту линию кто-то должен держать. Поэтому без новой мобилизации нам не обойтись, пояснил Баранчик.Более того, наступление ВСУ захлебнулось. Нам необходимо выходить как минимум на линию Днепра. Если мы это сделаем, мы можем попытаться заключить договор с Польшей, Венгрией и Румынией о разделе Украины. Это отвечает нашим интересам, потому что страна будет демилитаризована и режим поменяется, добавил он.Так что этот сценарий с новой мобилизацией надо в любом случае рассматривать, заключил собеседник издания.
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новости, россия, всу, мобилизация, сво
Новости, Россия, ВСУ, мобилизация, СВО

Эксперт о том, почему Россия для минимальной победы над ВСУ не обойдется без мобилизации под любым соусом

17:25 10.09.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЧастичная мобилизация в России
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Российская промышленность наконец встала на военные рельсы. Но этого недостаточно для выполнения целей и задач СВО. Под тем или иным соусом должна произойти вторая волна мобилизации. Об этом рассказал политолог Юрий Баранчик в интервью изданию Украина.ру
"Многие цепляются к слову "мобилизация". Но это не так важно. Можно набрать в армию призывников или уже отслуживших людей. Можно привлечь бывших силовиков, которые работают в охранных предприятиях", - рассуждает эксперт.
Для занятия новых территорий нам все равно нужно минимум 300-400 тысяч человек. Многие наши бойцы, которые провели 1,5 года на фронте, не были в отпусках. Многие были ранены не один раз. Им все равно нужна замена, чтобы дать им возможность отдохнуть. Потом они с удвоенными силами пойдут на линию боевого соприкосновения. Но в это время эту линию кто-то должен держать. Поэтому без новой мобилизации нам не обойтись, пояснил Баранчик.
Более того, наступление ВСУ захлебнулось. Нам необходимо выходить как минимум на линию Днепра. Если мы это сделаем, мы можем попытаться заключить договор с Польшей, Венгрией и Румынией о разделе Украины. Это отвечает нашим интересам, потому что страна будет демилитаризована и режим поменяется, добавил он.
Так что этот сценарий с новой мобилизацией надо в любом случае рассматривать, заключил собеседник издания.
 
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