https://ukraina.ru/20230910/1049305864.html

Эксперт о том, почему Россия для минимальной победы над ВСУ не обойдется без мобилизации под любым соусом

Эксперт о том, почему Россия для минимальной победы над ВСУ не обойдется без мобилизации под любым соусом - 10.09.2023 Украина.ру

Эксперт о том, почему Россия для минимальной победы над ВСУ не обойдется без мобилизации под любым соусом

Российская промышленность наконец встала на военные рельсы. Но этого недостаточно для выполнения целей и задач СВО. Под тем или иным соусом должна произойти вторая волна мобилизации. Об этом рассказал политолог Юрий Баранчик в интервью изданию Украина.ру

2023-09-10T17:25

2023-09-10T17:25

2023-09-10T17:25

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Для занятия новых территорий нам все равно нужно минимум 300-400 тысяч человек. Многие наши бойцы, которые провели 1,5 года на фронте, не были в отпусках. Многие были ранены не один раз. Им все равно нужна замена, чтобы дать им возможность отдохнуть. Потом они с удвоенными силами пойдут на линию боевого соприкосновения. Но в это время эту линию кто-то должен держать. Поэтому без новой мобилизации нам не обойтись, пояснил Баранчик.Более того, наступление ВСУ захлебнулось. Нам необходимо выходить как минимум на линию Днепра. Если мы это сделаем, мы можем попытаться заключить договор с Польшей, Венгрией и Румынией о разделе Украины. Это отвечает нашим интересам, потому что страна будет демилитаризована и режим поменяется, добавил он.Так что этот сценарий с новой мобилизацией надо в любом случае рассматривать, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, мобилизация, сво