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Военный эксперт объяснил, русские танкисты не могут бить ВСУ так же, как экипаж "Алеши"
Военный эксперт объяснил, русские танкисты не могут бить ВСУ так же, как экипаж "Алеши" - 10.09.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, русские танкисты не могут бить ВСУ так же, как экипаж "Алеши"
Танк "Алеша" - это исключение из правил успешного применения ВС РФ танками в ходе СВО. Экипаж увидел надвигающуюся угрозу, проявил разумную инициативу и реализовал боевой потенциал машины. Такое бывает не каждый день. Об этом рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов в интервью изданию Украина.ру
2023-09-10T16:52
2023-09-10T16:52
2023-09-10T16:52
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Экипаж танка "Алеша", в июне остановивший украинскую бронегруппу на Запорожском направлении, уничтожил в бою восемь единиц техники ВСУ. После поражения последней боевой машины противника экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки.Потому танкисты и получили Героя России – они проявили инициативу, рискнули жизнью, вышли из боевых порядков и пошли навстречу противнику, пояснил специалист.В основном же наша бронетехника используется либо для засад, либо для ведения огня с закрытых позиций. Танковые сражения сейчас встретишь редко. В том числе потому, что мы находимся в обороне и отдали инициативу в руки ВСУ. Пусть они наступают и тратят свою технику, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сво, всу, танки, бронетехника
Новости, Россия, СВО, ВСУ, танки, бронетехника
Военный эксперт объяснил, русские танкисты не могут бить ВСУ так же, как экипаж "Алеши"
Танк "Алеша" - это исключение из правил успешного применения ВС РФ танками в ходе СВО. Экипаж увидел надвигающуюся угрозу, проявил разумную инициативу и реализовал боевой потенциал машины. Такое бывает не каждый день. Об этом рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов в интервью изданию Украина.ру
Экипаж танка "Алеша", в июне остановивший украинскую бронегруппу на Запорожском направлении, уничтожил в бою восемь единиц техники ВСУ. После поражения последней боевой машины противника экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки.
Потому танкисты и получили Героя России – они проявили инициативу, рискнули жизнью, вышли из боевых порядков и пошли навстречу противнику, пояснил специалист.
"Но в целом танки мы применяем эффективно. Новые Т-90 оснащены телевизорами и современными системами коммуникаций. Более старые Т-72 и Т-80 в плане технической оснащенности похуже, но они тоже уверенно ведут боевые действия на дистанциях до 5 километров", - уточнил Орлов.
В основном же наша бронетехника используется либо для засад, либо для ведения огня с закрытых позиций. Танковые сражения сейчас встретишь редко. В том числе потому, что мы находимся в обороне и отдали инициативу в руки ВСУ. Пусть они наступают и тратят свою технику, заключил собеседник издания.