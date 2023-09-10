https://ukraina.ru/20230910/1049305757.html

Военный эксперт объяснил, русские танкисты не могут бить ВСУ так же, как экипаж "Алеши"

Военный эксперт объяснил, русские танкисты не могут бить ВСУ так же, как экипаж "Алеши" - 10.09.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, русские танкисты не могут бить ВСУ так же, как экипаж "Алеши"

Танк "Алеша" - это исключение из правил успешного применения ВС РФ танками в ходе СВО. Экипаж увидел надвигающуюся угрозу, проявил разумную инициативу и реализовал боевой потенциал машины. Такое бывает не каждый день. Об этом рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов в интервью изданию Украина.ру

2023-09-10T16:52

2023-09-10T16:52

2023-09-10T16:52

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Экипаж танка "Алеша", в июне остановивший украинскую бронегруппу на Запорожском направлении, уничтожил в бою восемь единиц техники ВСУ. После поражения последней боевой машины противника экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки.Потому танкисты и получили Героя России – они проявили инициативу, рискнули жизнью, вышли из боевых порядков и пошли навстречу противнику, пояснил специалист.В основном же наша бронетехника используется либо для засад, либо для ведения огня с закрытых позиций. Танковые сражения сейчас встретишь редко. В том числе потому, что мы находимся в обороне и отдали инициативу в руки ВСУ. Пусть они наступают и тратят свою технику, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сво, всу, танки, бронетехника