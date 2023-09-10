Военный эксперт объяснил, русские танкисты не могут бить ВСУ так же, как экипаж "Алеши" - 10.09.2023 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, русские танкисты не могут бить ВСУ так же, как экипаж "Алеши"
Военный эксперт объяснил, русские танкисты не могут бить ВСУ так же, как экипаж "Алеши" - 10.09.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, русские танкисты не могут бить ВСУ так же, как экипаж "Алеши"
Танк "Алеша" - это исключение из правил успешного применения ВС РФ танками в ходе СВО. Экипаж увидел надвигающуюся угрозу, проявил разумную инициативу и реализовал боевой потенциал машины. Такое бывает не каждый день. Об этом рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов в интервью изданию Украина.ру
2023-09-10T16:52
2023-09-10T16:52
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Экипаж танка "Алеша", в июне остановивший украинскую бронегруппу на Запорожском направлении, уничтожил в бою восемь единиц техники ВСУ. После поражения последней боевой машины противника экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки.Потому танкисты и получили Героя России – они проявили инициативу, рискнули жизнью, вышли из боевых порядков и пошли навстречу противнику, пояснил специалист.В основном же наша бронетехника используется либо для засад, либо для ведения огня с закрытых позиций. Танковые сражения сейчас встретишь редко. В том числе потому, что мы находимся в обороне и отдали инициативу в руки ВСУ. Пусть они наступают и тратят свою технику, заключил собеседник издания.
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новости, россия, сво, всу, танки, бронетехника
Новости, Россия, СВО, ВСУ, танки, бронетехника

Военный эксперт объяснил, русские танкисты не могут бить ВСУ так же, как экипаж "Алеши"

16:52 10.09.2023
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с экипажем танка "Алеша"
Встреча президента РФ В. Путина с экипажем танка Алеша - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Танк "Алеша" - это исключение из правил успешного применения ВС РФ танками в ходе СВО. Экипаж увидел надвигающуюся угрозу, проявил разумную инициативу и реализовал боевой потенциал машины. Такое бывает не каждый день. Об этом рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов в интервью изданию Украина.ру
Экипаж танка "Алеша", в июне остановивший украинскую бронегруппу на Запорожском направлении, уничтожил в бою восемь единиц техники ВСУ. После поражения последней боевой машины противника экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки.
Потому танкисты и получили Героя России – они проявили инициативу, рискнули жизнью, вышли из боевых порядков и пошли навстречу противнику, пояснил специалист.
"Но в целом танки мы применяем эффективно. Новые Т-90 оснащены телевизорами и современными системами коммуникаций. Более старые Т-72 и Т-80 в плане технической оснащенности похуже, но они тоже уверенно ведут боевые действия на дистанциях до 5 километров", - уточнил Орлов.
В основном же наша бронетехника используется либо для засад, либо для ведения огня с закрытых позиций. Танковые сражения сейчас встретишь редко. В том числе потому, что мы находимся в обороне и отдали инициативу в руки ВСУ. Пусть они наступают и тратят свою технику, заключил собеседник издания.
 
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