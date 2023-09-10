Эксперт объяснил, почему Россия однозначно проиграет НАТО в обычной сухопутной войне без ядерного оружия - 10.09.2023 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему Россия однозначно проиграет НАТО в обычной сухопутной войне без ядерного оружия
Эксперт объяснил, почему Россия однозначно проиграет НАТО в обычной сухопутной войне без ядерного оружия - 10.09.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему Россия однозначно проиграет НАТО в обычной сухопутной войне без ядерного оружия
Опыт СВО показал, что Россия проиграет НАТО в обычной войне сухопутной войне. НАТО в полном объеме еще не вступил в боевые действия, потому что Альянс и без того удачно ведет войну против России с помощью своих прокси-сил в виде украинской армии. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью Украина.ру
2023-09-10T16:23
2023-09-10T16:23
новости
россия
украина
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всу
ядерное оружие
нато
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Украинская кампания показала, что НАТО пока ведет войну более успешно, чем это ожидалось. А ВС РФ ведут военные действия существенно хуже, чем это прогнозировалось два года назад, уточнил эксперт.Исходя из этого, России в первую очередь нужно исправлять парадокс, когда ее население в пять раз больше населения Украины, а вооруженные силы у нее — в полтора раза меньше, добавил политолог.Легче исправить это, чем начать бить с помощью ядерного оружия, потому что результат ядерной войны не сможет предсказать никто, заключил собеседник издания.
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новости, россия, украина, сво, всу, ядерное оружие, нато
Новости, Россия, Украина, СВО, ВСУ, Ядерное оружие, НАТО

Эксперт объяснил, почему Россия однозначно проиграет НАТО в обычной сухопутной войне без ядерного оружия

16:23 10.09.2023
 
© РИА Новости . Станислав Савельев / Перейти в фотобанкДемонстрация военной техники НАТО в Латвии
Демонстрация военной техники НАТО в Латвии - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости . Станислав Савельев
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Опыт СВО показал, что Россия проиграет НАТО в обычной войне сухопутной войне. НАТО в полном объеме еще не вступил в боевые действия, потому что Альянс и без того удачно ведет войну против России с помощью своих прокси-сил в виде украинской армии. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью Украина.ру
Украинская кампания показала, что НАТО пока ведет войну более успешно, чем это ожидалось. А ВС РФ ведут военные действия существенно хуже, чем это прогнозировалось два года назад, уточнил эксперт.
"Конечно, лучше воевать обычными средствами. Но нам надо думать и о ядерной войне. ТЯО как раз и создается на случай, когда есть проблемы с обычными средствами", - рассуждает Марков.
Исходя из этого, России в первую очередь нужно исправлять парадокс, когда ее население в пять раз больше населения Украины, а вооруженные силы у нее — в полтора раза меньше, добавил политолог.
Легче исправить это, чем начать бить с помощью ядерного оружия, потому что результат ядерной войны не сможет предсказать никто, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияУкраинаСВОВСУЯдерное оружиеНАТО
 
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