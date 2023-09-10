https://ukraina.ru/20230910/1049305648.html

Эксперт объяснил, почему Россия однозначно проиграет НАТО в обычной сухопутной войне без ядерного оружия

Эксперт объяснил, почему Россия однозначно проиграет НАТО в обычной сухопутной войне без ядерного оружия - 10.09.2023 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему Россия однозначно проиграет НАТО в обычной сухопутной войне без ядерного оружия

Опыт СВО показал, что Россия проиграет НАТО в обычной войне сухопутной войне. НАТО в полном объеме еще не вступил в боевые действия, потому что Альянс и без того удачно ведет войну против России с помощью своих прокси-сил в виде украинской армии. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью Украина.ру

2023-09-10T16:23

2023-09-10T16:23

2023-09-10T16:23

новости

россия

украина

сво

всу

ядерное оружие

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101834/30/1018343030_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_ca470181b5fa1131cbd9acb3b864c2e3.jpg.webp

Украинская кампания показала, что НАТО пока ведет войну более успешно, чем это ожидалось. А ВС РФ ведут военные действия существенно хуже, чем это прогнозировалось два года назад, уточнил эксперт.Исходя из этого, России в первую очередь нужно исправлять парадокс, когда ее население в пять раз больше населения Украины, а вооруженные силы у нее — в полтора раза меньше, добавил политолог.Легче исправить это, чем начать бить с помощью ядерного оружия, потому что результат ядерной войны не сможет предсказать никто, заключил собеседник издания.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, сво, всу, ядерное оружие, нато