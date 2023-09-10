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Эксперт объяснил, почему Россия однозначно проиграет НАТО в обычной сухопутной войне без ядерного оружия
Эксперт объяснил, почему Россия однозначно проиграет НАТО в обычной сухопутной войне без ядерного оружия - 10.09.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему Россия однозначно проиграет НАТО в обычной сухопутной войне без ядерного оружия
Опыт СВО показал, что Россия проиграет НАТО в обычной войне сухопутной войне. НАТО в полном объеме еще не вступил в боевые действия, потому что Альянс и без того удачно ведет войну против России с помощью своих прокси-сил в виде украинской армии. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью Украина.ру
2023-09-10T16:23
2023-09-10T16:23
2023-09-10T16:23
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Украинская кампания показала, что НАТО пока ведет войну более успешно, чем это ожидалось. А ВС РФ ведут военные действия существенно хуже, чем это прогнозировалось два года назад, уточнил эксперт.Исходя из этого, России в первую очередь нужно исправлять парадокс, когда ее население в пять раз больше населения Украины, а вооруженные силы у нее — в полтора раза меньше, добавил политолог.Легче исправить это, чем начать бить с помощью ядерного оружия, потому что результат ядерной войны не сможет предсказать никто, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, сво, всу, ядерное оружие, нато
Новости, Россия, Украина, СВО, ВСУ, Ядерное оружие, НАТО
Эксперт объяснил, почему Россия однозначно проиграет НАТО в обычной сухопутной войне без ядерного оружия
Опыт СВО показал, что Россия проиграет НАТО в обычной войне сухопутной войне. НАТО в полном объеме еще не вступил в боевые действия, потому что Альянс и без того удачно ведет войну против России с помощью своих прокси-сил в виде украинской армии. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью Украина.ру
Украинская кампания показала, что НАТО пока ведет войну более успешно, чем это ожидалось. А ВС РФ ведут военные действия существенно хуже, чем это прогнозировалось два года назад, уточнил эксперт.
"Конечно, лучше воевать обычными средствами. Но нам надо думать и о ядерной войне. ТЯО как раз и создается на случай, когда есть проблемы с обычными средствами", - рассуждает Марков.
Исходя из этого, России в первую очередь нужно исправлять парадокс, когда ее население в пять раз больше населения Украины, а вооруженные силы у нее — в полтора раза меньше, добавил политолог.
Легче исправить это, чем начать бить с помощью ядерного оружия, потому что результат ядерной войны не сможет предсказать никто, заключил собеседник издания.