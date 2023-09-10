Военный эксперт объяснил, как ВСУ могли бы подготовить нормальное наступление и больнее ударить Россию - 10.09.2023 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, как ВСУ могли бы подготовить нормальное наступление и больнее ударить Россию
Военный эксперт объяснил, как ВСУ могли бы подготовить нормальное наступление и больнее ударить Россию - 10.09.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, как ВСУ могли бы подготовить нормальное наступление и больнее ударить Россию
Трудно сказать, почему ВСУ не попытались устроить массовый танковый прорыв на Запорожском направлении. Но нынешний "контрнаступ" не соответствует не только советским боевым уставам, но и руководящим документам НАТО, по которым обучали якобы новую украинскую армию.
2023-09-10T16:01
2023-09-10T16:01
новости
нато
всу
запорожская область
россия
танк
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Об этом рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов в интервью изданию Украина.руТо, что мы видим сейчас – это локальные бои на маленьком участке фронта на рубеже в 2 километра. Противник действует даже не бригадными, а ротно-тактическими группами пехоты и танков. ВСУ наступают небольшими волнами, но часто. И за счет этого нам удается их эффективно сдерживать, пояснил специалист.Если бы противник попытался организовать наступление более широким фронтом и бросил в бой бригады, то наших сил на переднем крае не хватило бы. Нам бы пришлось изыскивать резервы для укрепления фронта. Но пока ВСУ применяют тактику мелких покусываний нашего переднего края, наши подразделения со своей текущей численностью и вооружениями с ними справляются, добавил он.Мы оттянулись на несколько километров. Но с точки зрения протяженности и глубины сегодняшней линии фронта – это не критично и вообще не может рассматриваться как потеря территории, заключил собеседник издания.
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Новости
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Украина.ру
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новости, нато, всу, запорожская область, россия, танк
Новости, НАТО, ВСУ, Запорожская область, Россия, танк

Военный эксперт объяснил, как ВСУ могли бы подготовить нормальное наступление и больнее ударить Россию

16:01 10.09.2023
 
© AP / LIBKOS
- РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© AP / LIBKOS
Читать в
Трудно сказать, почему ВСУ не попытались устроить массовый танковый прорыв на Запорожском направлении. Но нынешний "контрнаступ" не соответствует не только советским боевым уставам, но и руководящим документам НАТО, по которым обучали якобы новую украинскую армию.
Об этом рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов в интервью изданию Украина.ру
То, что мы видим сейчас – это локальные бои на маленьком участке фронта на рубеже в 2 километра. Противник действует даже не бригадными, а ротно-тактическими группами пехоты и танков. ВСУ наступают небольшими волнами, но часто. И за счет этого нам удается их эффективно сдерживать, пояснил специалист.
Если бы противник попытался организовать наступление более широким фронтом и бросил в бой бригады, то наших сил на переднем крае не хватило бы. Нам бы пришлось изыскивать резервы для укрепления фронта. Но пока ВСУ применяют тактику мелких покусываний нашего переднего края, наши подразделения со своей текущей численностью и вооружениями с ними справляются, добавил он.
"Да, мы периодически вынуждены отходить. Но когда ВСУ заходят на наши позиции на передней линии обороны, мы эти позиции подрываем, и наша артиллерия начинает со всех сторон по ним лупить. Все наступления этим и заканчиваются", - констатировал Орлов.
Мы оттянулись на несколько километров. Но с точки зрения протяженности и глубины сегодняшней линии фронта – это не критично и вообще не может рассматриваться как потеря территории, заключил собеседник издания.
 
НовостиНАТОВСУЗапорожская областьРоссиятанк
 
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