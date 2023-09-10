https://ukraina.ru/20230910/1049305153.html
Эксперт объяснил, как Россия в боях с ВСУ будет пробивать еще один сухопутный коридор в Крым
Эксперт объяснил, как Россия в боях с ВСУ будет пробивать еще один сухопутный коридор в Крым - 10.09.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, как Россия в боях с ВСУ будет пробивать еще один сухопутный коридор в Крым
Если говорить о том, какие регионы Украины после СВО должны быть однозначно включены в состав РФ, то наша программа минимум – вернуть старый сухопутный коридор из Москвы в Крым через Белгород. А для этого нужно освобождать Харьков, Днепропетровск, Донбасс и Запорожье.
2023-09-10T15:39
2023-09-10T15:39
2023-09-10T15:39
новости
россия
крым
харьков
одесса
черное море
всу
сво
мягкая сила
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048064513_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f93c10e408c1ed9818eb9219183c0a5f.jpg
Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин в интервью изданию Украина.руТакже для России важна Одесса, поскольку это выход к Черному морю, деблокирования Приднестровья и расширение границ России с Западом, считает эксперт.По его мнению, контроль Москвы над черноморским побережьем будет также служить инструментом мягкой деукраинизаций территорий, которые не войдут в состав РФ.Люди будут настроены нейтрально и общаться друг с другом будут по-русски. Это станет нашим вариантом мягкой деукраинизации. Этот процесс продлится три-пять лет, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048064513_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_74cbf5eb011f3cac644276a1be45db25.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, крым, харьков, одесса, черное море, всу, сво, мягкая сила
Новости, Россия, Крым, Харьков, Одесса, Черное море, ВСУ, СВО, мягкая сила
Эксперт объяснил, как Россия в боях с ВСУ будет пробивать еще один сухопутный коридор в Крым
Если говорить о том, какие регионы Украины после СВО должны быть однозначно включены в состав РФ, то наша программа минимум – вернуть старый сухопутный коридор из Москвы в Крым через Белгород. А для этого нужно освобождать Харьков, Днепропетровск, Донбасс и Запорожье.
Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин в интервью изданию Украина.ру
Также для России важна Одесса, поскольку это выход к Черному морю, деблокирования Приднестровья и расширение границ России с Западом, считает эксперт.
"Это важно и с военной, и с политической точки зрения. Та же Молдавия понимает, что она будет прислугой в Европе, а вместе с Россией у нее есть шанс", - уточнил Алехин.
По его мнению, контроль Москвы над черноморским побережьем будет также служить инструментом мягкой деукраинизаций территорий, которые не войдут в состав РФ.
"Украинцы после первого года мирного соглашения поедут отдыхать на Черное море в Крым или в Одессу. В Турцию они поехать не смогут, потому что у них не будет денег. Пускай они приезжают на наше Черное море, купаются и сидят в кафешках", - добавил он.
Люди будут настроены нейтрально и общаться друг с другом будут по-русски. Это станет нашим вариантом мягкой деукраинизации. Этот процесс продлится три-пять лет, заключил собеседник издания.