https://ukraina.ru/20230910/1049305153.html

Эксперт объяснил, как Россия в боях с ВСУ будет пробивать еще один сухопутный коридор в Крым

Эксперт объяснил, как Россия в боях с ВСУ будет пробивать еще один сухопутный коридор в Крым - 10.09.2023 Украина.ру

Эксперт объяснил, как Россия в боях с ВСУ будет пробивать еще один сухопутный коридор в Крым

Если говорить о том, какие регионы Украины после СВО должны быть однозначно включены в состав РФ, то наша программа минимум – вернуть старый сухопутный коридор из Москвы в Крым через Белгород. А для этого нужно освобождать Харьков, Днепропетровск, Донбасс и Запорожье.

2023-09-10T15:39

2023-09-10T15:39

2023-09-10T15:39

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Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин в интервью изданию Украина.руТакже для России важна Одесса, поскольку это выход к Черному морю, деблокирования Приднестровья и расширение границ России с Западом, считает эксперт.По его мнению, контроль Москвы над черноморским побережьем будет также служить инструментом мягкой деукраинизаций территорий, которые не войдут в состав РФ.Люди будут настроены нейтрально и общаться друг с другом будут по-русски. Это станет нашим вариантом мягкой деукраинизации. Этот процесс продлится три-пять лет, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, крым, харьков, одесса, черное море, всу, сво, мягкая сила