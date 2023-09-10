Эксперт объяснил, как Россия в боях с ВСУ будет пробивать еще один сухопутный коридор в Крым - 10.09.2023 Украина.ру
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Эксперт объяснил, как Россия в боях с ВСУ будет пробивать еще один сухопутный коридор в Крым
Эксперт объяснил, как Россия в боях с ВСУ будет пробивать еще один сухопутный коридор в Крым - 10.09.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, как Россия в боях с ВСУ будет пробивать еще один сухопутный коридор в Крым
Если говорить о том, какие регионы Украины после СВО должны быть однозначно включены в состав РФ, то наша программа минимум – вернуть старый сухопутный коридор из Москвы в Крым через Белгород. А для этого нужно освобождать Харьков, Днепропетровск, Донбасс и Запорожье.
2023-09-10T15:39
2023-09-10T15:39
новости
россия
крым
харьков
одесса
черное море
всу
сво
мягкая сила
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Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин в интервью изданию Украина.руТакже для России важна Одесса, поскольку это выход к Черному морю, деблокирования Приднестровья и расширение границ России с Западом, считает эксперт.По его мнению, контроль Москвы над черноморским побережьем будет также служить инструментом мягкой деукраинизаций территорий, которые не войдут в состав РФ.Люди будут настроены нейтрально и общаться друг с другом будут по-русски. Это станет нашим вариантом мягкой деукраинизации. Этот процесс продлится три-пять лет, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, крым, харьков, одесса, черное море, всу, сво, мягкая сила
Новости, Россия, Крым, Харьков, Одесса, Черное море, ВСУ, СВО, мягкая сила

Эксперт объяснил, как Россия в боях с ВСУ будет пробивать еще один сухопутный коридор в Крым

15:39 10.09.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкОбстановка у Крымского моста
Обстановка у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Если говорить о том, какие регионы Украины после СВО должны быть однозначно включены в состав РФ, то наша программа минимум – вернуть старый сухопутный коридор из Москвы в Крым через Белгород. А для этого нужно освобождать Харьков, Днепропетровск, Донбасс и Запорожье.
Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин в интервью изданию Украина.ру
Также для России важна Одесса, поскольку это выход к Черному морю, деблокирования Приднестровья и расширение границ России с Западом, считает эксперт.
"Это важно и с военной, и с политической точки зрения. Та же Молдавия понимает, что она будет прислугой в Европе, а вместе с Россией у нее есть шанс", - уточнил Алехин.
По его мнению, контроль Москвы над черноморским побережьем будет также служить инструментом мягкой деукраинизаций территорий, которые не войдут в состав РФ.
"Украинцы после первого года мирного соглашения поедут отдыхать на Черное море в Крым или в Одессу. В Турцию они поехать не смогут, потому что у них не будет денег. Пускай они приезжают на наше Черное море, купаются и сидят в кафешках", - добавил он.
Люди будут настроены нейтрально и общаться друг с другом будут по-русски. Это станет нашим вариантом мягкой деукраинизации. Этот процесс продлится три-пять лет, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияКрымХарьковОдессаЧерное мореВСУСВОмягкая сила
 
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