https://ukraina.ru/20230910/1049304788.html

Ростислав Ищенко: Москва напоминает мне Киев моего детства

Ростислав Ищенко: Москва напоминает мне Киев моего детства - 10.09.2023 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Москва напоминает мне Киев моего детства

Столица Украины давно уже очень мало напоминает Киев прежних лет, в последние годы возникало даже такое ощущение, что ты уехал куда-то и живешь в каком-то совсем другом городе, вспомнил о своем киевском прошлом известный политолог Ростислав Ищенко.

2023-09-10T15:48

2023-09-10T15:48

2023-09-10T15:50

эксклюзив

ростислав ищенко

украина

новые регионы

русский язык

украинский язык

москва

санкт-петербург

интервью

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.– Ростислав Владимирович, почти половина детей в Запорожской области, а именно 46% захотели изучать украинский язык, как родной. Учиться они будут по новым учебникам, как сообщают местные власти. Почему такой высокий процент, по вашему мнению? Было бы понятно, если бы, например, это было бы в Хмельницкой области, которая потом бы стала Россией. Или даже во Львовской. Но Запорожская область – это бывший Юго-Восток Украины. В Крыму, напоминаю, после присоединения к России, желающих изучать украинский было намного меньше. Что происходит в Запорожской области, как считаете?– Я бы не удивился, если бы они вообще захотели, чтобы у них все предметы преподавались на украинском языке, а не просто изучать дополнительно украинский, как родной.– Так это же русскоязычный регион, был и есть.– Ну и что, а до этого у них на протяжении 30 лет преподавание велось на украинском. То есть, дети, которые уже пошли в школу, которые отучились там три года, четыре года, пять лет и так далее, у них всё преподавание шло на украинском языке.Им необходимо сейчас перестраиваться, соответственно, многие из них - я думаю, может быть, не 46 процентов, но процентов 15-25 - выбрали бы даже украинскую школу, потому что человеку просто не хочется перестраиваться обычно.– Мой старший племянник три года проучился в Херсоне в украинской школе, и прекрасно учится теперь в школе другой, в русскоязычной.– Я вам могу таких примеров привести массу. Я в своё время в Советской Украине проучился шесть лет в украинской школе, а потом прекрасно учился в русской школе, ничто мне не помешало.Но учтите, что мы находимся, опять-таки, в другой языковой среде, а они уже находились в языковой и в политической, в идейно-политической среде совсем другой. То есть, кроме всего прочего, им ещё объясняли, что это их родной язык действительно, что на этом языке они будут жить, учиться и трудиться.Вокруг них постоянно усиливалась украинская языковая среда, у них переводили средства массовой информации постепенно практически тотально на украинский язык. У них начали уже на украинский язык переводить обслуживание в магазинах, ресторанах и всё остальное. Может быть. не так успешно, но этот процесс шёл. И самое главное, повторяю, во многих семьях мыслят по принципу - ну, так ребёнок учился по-украински, пусть дальше учится по-украински.А поскольку этого не предложено, то есть, они все равно пойдут в русские школы и будут всё изучать на русском языке, вот они его выучат в школе.А второй родной - не английский же выбирать? Они выбирают украинский, потому что, не знаю, вот они только что учились. Где-то они могут даже бояться, что Украина через какое-то время вернётся. В конце концов, в Харьковскую область она вернулась, да, в Херсон она вернулась, мало ли что там произойдёт, мир-то ещё не заключён, могут вполне опасаться.Тем более, что им постоянно талдычат, что Россия может эти территории отдать, может не отдать, и так далее. У нас же даже патриоты периодически выбегают с квадратными глазами, говорят: ну так, в Конституцию внесли (новые территории — Ред.), а потом их могут обменять на что-то. Всех же всё время пугают договорняками так называемыми, а народ пугливый.– То есть, перестраховываются.– Ну, опять-таки, 46% - слишком большая цифра, чтобы сказать, что они все перестраховываются. Кто-то действует по инерции, кто-то... Я вообще не знаю, понимаете, я даже не знаю, что я сказал бы своему ребёнку, если бы ему предложили, допустим, в школе учить русский и в качестве родного языка - японский.Я вполне мог бы ему сказать: послушай, русский ты и так знаешь, выучи ещё и японский. Может быть, он тебе ничем не поможет, но и не помешает точно. Интересно будет, будешь местный эпос в оригинале читать.Поэтому там могут быть самые разные подходы к этому делу, но скорее всего в большинстве случаев - с моей точки зрения, потому что это же надо проводить специальные социологические исследования, так мы можем с вами так умозрительно говорить - но в большинстве случаев, я думаю, людьми движет инерция.Вот был украинский язык, есть украинский язык, это только что было Украиной, да. Ну, пусть ребёнок знает украинский язык, пусть там ему преподают. Тем более, что - смотрите, в УССР же украинский язык в русских школах со второго класса преподавали.– Да, но были освобождённые, дети военных и дети партноменклатуры.– По желанию. И, опять-таки, это желание не особенно приветствовалось. Ну да, освобождали нас, мы учились - дети военных, причём, дети военных, которые приехали в Киев уже в достаточно зрелом возрасте, если они уже в 5-6 класс пошли, и они учили украинский язык и литературу.И я знаю детей военных, которые в Узбекистане учили узбекский, и так далее. И, кстати, многие и не жалеют о том, что учили в школе язык республики, в которой жили. Потому что запас карман не тянет, особенно, если тебе языки легко даются, или если ты погружён в языковую среду. Чем плохо знать, допустим, таджикский, он родственен иранскому, родственен афганскому, в Афганистане на таджикском говорят. Ещё и польза какая-то будет от этого.Можно военным переводчиком работать, и не только военным, можно и гражданским работать. Поэтому у людей есть определённая инерция, люди говорят: два языка - не один язык.У кого-то, наверное, есть ещё страх, что - мало ли как обернутся обстоятельства, а вдруг Украина вернётся. Кто-то фигу в кармане держит и говорит: а мы все равно будем учить украинский язык. И такое, безусловно, есть. Просто люди разные. И говорить, что все абсолютно принимают решение по одному и тому же принципу, я бы не стал.Я лично думаю, что в большинстве случаев людьми движет, во-первых, инерция, потому что - учили, так пусть и дальше учат. И, во-вторых, ещё одно предположение, опять-таки, что два языка – не один язык, чего бы не выучить ещё один, тем более, что это не суахили, это близкие языки, да и легко учатся вместе.– Понятно. И такой вопрос: в эти выходные Москва отмечает день города - 876 лет. Вы киевлянин, в Киеве прошло ваше детство, ваша юность и значительная часть вашей взрослой жизни. Конечно же, в Москве по долгу службы доводилось бывать достаточно часто, но могли бы вы себе представить, что в итоге будете жить в Москве? Скоро 10 лет, как Вы живёте в этом городе, удалось ли его полюбить?– Во-первых, одна ваша донецкая подруга мне когда-то говорила: я не донецкая, я уже 10 лет живу в Киеве, поэтому я киевлянка. Так что, с этой точки зрения, я уже могу тоже говорить, что я москвич, хотя считается вроде как, что москвич – это тот, кто в третьем поколении, то есть, уже внук мой может быть москвичом, есть и такой взгляд.Что касается - полюбить, не полюбить - мне Москва всегда нравилась. В детстве мне больше нравился Питер, а когда подрос, где-то лет с 17-18, стала больше нравиться Москва, чем Питер.Питер, всё-таки, был более фасадно однообразен и как-то несколько уныл, хоть он и Северная Венеция, мне до сих пор продолжает нравиться, но, по сравнению с ним - Москва более разнообразна, она действительно как имперский центр, она является Вавилоном.В ней сразу можно воочию увидеть слияние народов, культур, религий и всего остального, достаточно только выйти на улицу. И мне Москва во многом напоминала и напоминает Киев моего детства, только всё укрупнено раз в пять, дома больше, проспекты шире, сам город больше.Но по духу самого города, она мне больше напоминает, она больше похожа на Киев, чем, допустим, Питер похож на Киев. Поэтому у меня проблем, я бы сказал, с Москвой не было.Да, это город, который мне нравится, в котором я себя чувствую удобно, комфортно. Я просто не замечаю существенной разницы. Вернее так - существенную разницу я заметил, потому что к тому времени, как я из Киева уехал, он давным-давно перестал быть Киевом.Пару десятилетий, если не больше, я уже жил в чужом для себя городе - то есть, у меня было такое ощущение, что я из Киева уехал и приехал в какой-то другой город. Он с каждым днём становился всё менее и менее похожим на Киев, в котором я родился и жил.Поэтому в Москву я практически вернулся домой, когда я сюда приехал. Поэтому я даже не задавался вопросом - люблю я город, не люблю. Город не девушка, здесь романтические отношения как-то неуместны. Город – это место, с которым ты чувствуешь определённое единство. Да, с Москвой я единство чувствую, моему внутреннему состоянию она вполне соответствует.

https://ukraina.ru/20230909/1049290527.html

https://ukraina.ru/20230907/1049230595.html

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2023

Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

эксклюзив, ростислав ищенко, украина, новые регионы, русский язык, украинский язык, москва, санкт-петербург, интервью