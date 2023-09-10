https://ukraina.ru/20230910/1049304456.html

Армен Гаспарян о том, что будет, если обнародуют "пленочки Коломойcкого"

Армен Гаспарян о том, что будет, если обнародуют "пленочки Коломойcкого" - 10.09.2023 Украина.ру

Армен Гаспарян о том, что будет, если обнародуют "пленочки Коломойcкого"

Если будут обнародованы записи, которые наверняка делал олигарх Коломойский, то разразится такая война компроматов, на фоне которой все остальное просто померкнет, считает политолог, публицист, телерадиоведущий, член Общественной палаты Армен Гаспарян.

2023-09-10T16:21

2023-09-10T16:21

2023-09-10T16:21

интервью

армен гаспарян

украина

игорь коломойский

китай

армения

никол пашинян

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.– Армен Сумбатович, поговорим о событиях, предшествовавших визиту в Киев Энтони Блинкена. Перестановка министров, большая, пафосная - сняли Резникова, назначили Умерова, сменили всех замов. И посадили еще Коломойского. Вот на этих двух моментах хотелось бы остановиться. Сменили они коррупционного страшного министра, выразили ему благодарность за полтора года службы в таких опаснейших условиях, ничего не предъявили и отпустили в Лондон, вестимо. Пришел новый - крымский татарин с красивой историей, ну, сменили менеджера, хорошо, ни на что это не влияет. Посадили Коломойского, теперь его требуют выдать НАБУ чуть ли не в Соединенные Штаты непосредственно. Чего добились, к чему очередные реверансы перед Штатами, ведь помощи становится все меньше, успехов новых - как-то нет.– Я думаю, что надо было просто тушить этот коррупционный скандал. И отставка Резникова, который убудет в Лондон... Семья, по-моему, у него и так находится на территории Великобритании.Вместо одного коррупционера и решалы Ермака по финансовым потокам, они поставили другого коррупционера. Я напоминаю, там украинский суд рассматривает вопросы хищения, Умеров же там госимущество возглавлял. То есть занимался приватизацией.Там уголовное дело есть, и оно передано в суд. Так что, у Умерова есть шансы повторить с этой точки зрения судьбу Резникова, но с той разницей, что у него семья находится в Соединенных Штатах, и, кстати, они все являются гражданами США. Ну, такая нормальная абсолютно схема.Очевидно, что Умеров не военный стратег, он-то вообще не полезет, он будет заниматься перераспределением финансовых потоков, опять же, в пользу Ермака.А вот история с Коломойским, она интересней. Во-первых, все запутались, гражданином какой страны является Беня, потому что мы помним, был указ о лишении его украинского гражданства, а судья пресловутого Шевченковского суда (мой любимый суд, где меня судят уже больше года), оглашая вердикт, сказала, что Беня – гражданин Украины. Этого, собственно, не понял никто.Хорошо, если его выдавать Соединенным Штатам, кто его должен выдавать? Украина, чьим гражданином Беня не является, Израиль или Кипр? На этот вопрос пока ответа нет. Ну, по крайней мере, я не видел, поправьте меня, если уже кто-то дал компетентное заключение, мне не попадалось на глаза.Но, я думаю, что как раз экстрадиции не будет, потому что Беня, как нормальное дитя бизнеса девяностых годов, у него было невинное хобби, он записывал разговоры – и друзей, и врагов, и всех. И у него этого компромата столько, что если его попытаются выдать, то наверняка его душеприказчики быстренько объяснят, что - ребята, первая попытка что-то сделать с Беней, и мы вскрываем кубышку. А тогда мало не покажется никому, потому что у Бени богатая история кредитная. Мы также помним, благодаря кому конкретно Володимир Олександрович (Владимир Александрович Зеленский — Ред.) становился президентом, собственно, телеграм-канал "Украина.ру" даже показывал поздравления "Квартала-666" в 2019 году Бенику.Поэтому здесь будет такая война компроматов, что все остальное просто померкнет. Поэтому, вероятнее всего, здесь схема такая – американцы давят на Зеленского, а он сейчас будет всеми силами этот процесс тормозить и не давать ему раскручиваться.Потому что - если, не дай Бог, потечет из закромов Бени, то все, что было до этого – все Умеровы, Резниковы, Арахамия с крышеванием структур киевских – это все отдохнет.Больше того, мне кажется, это будет неделя триумфа издания "Украина.ру", вы устанете публиковать просто, у вас в ленте будет один Беня и реакция заинтересованных лиц на все это. И от этого ты потом не отмоешься, потому что тут нельзя будет сказать, что это "путинская пропаганда".Потому что о том, что Беня всех записывает, я слышал лет, наверное, за десять до Майдана. Даже, по-моему, еще первого Майдана не было, а мы в Москве уже знали про невинные шалости Беника.Кстати, у них же это нормально! Тем же самым занимался в Молдове создатель бандитско-олигархической системы республики Влад Георгиевич Плахотнюк. Он же господарь Плаха Первый. Его же тоже не тронули, ему же дали уехать, потому что понимали, что если сейчас компромат сбросить – это будет гениальный подарок путинским экспертам, потому что дальше они будут неделю ржать над этим.Плахотнюк там еще публичный дом держал для друзей-политиков. Я думаю, что у Беника как минимум в несколько раз больше компромата, как минимум - раз в десять пикантнее. И вот это уже очень сложная история для публикации. Хотя, повторяю, мне бы хотелось посмотреть, как бы Украина крутилась от некоторых архивных пленочек Игоря Валерьевича.– Я думаю, это затмило бы на время, как минимум, события на востоке и юго-востоке Украины.- Как бы это не прекратило вообще все события на юго-востоке, потому что тут бы многое стало понятно.– Еще один интересный момент, реверанс от союзников по ОДКБ произошел на этой неделе, я имею ввиду Армению. Вообще довольно много событий развивалось вокруг Армении - показывают военные соединения Азербайджана, выдвигающиеся, как будто готовятся новые военные конфликты. В то же время сама Армения заявляет об учениях совместных со Штатами, выступает с провокационными заявлениями в адрес России Пашинян, задерживают оппозиционных активистов, включая блогера и активиста Мику Бадаляна и обозревателя "Спутник Армении" Ашота Геворкяна. Из Армении лепят вторую Украину? Что там вообще происходит? И чего ожидать нашему контингенту? Потому что там военная база и миротворческий контингент, и в принципе наши интересы.– Контингенту пока не надо ничего ожидать, контингент там стоит, он является гарантом существования этой страны. Давайте честно. Только русский солдат обеспечивает понятие армянского суверенитета, никакого другого варианта нет.Я понимаю, сейчас в Армении пуканы задымятся от этой фразы, но я им напоминаю, что их армия не пришла на войну в двадцатом году. Просто не пришла их армия, жрала шашлык и пила коньяк, и от этого, собственно, и национальное унижение-то и последовало.И, кстати, то, что оно еще в минимальном формате последовало – это спасибо огромное Владимиру Владимировичу Путину, который выступил миротворцем для республики Армения. Это вот, опять же, к вопросу абсолютно политической, да и человеческой неблагодарности месье Пашиняна.От него не надо ничего другого ждать. Вот на Украине есть такое понятие хорошее, называется "соросята". То есть, это мелкотравчатые, которые выполняли указы соровских структур. Никол Пашинян – это соросята армянского разлива. Он был журналистом, блогером, который работал на гранты. Опекали его люди первого президента республики Армения, сразу после развала Советского Союза, Левона Тер-Петросяна, это главный либерал там был, чтоб вы понимали.И, соответственно, Никол Пашинян… Волею судеб, волей тех ошибок, которые допускала власть на протяжении многих лет, Пашинян стал главой государства, потому что премьер-министр там важнее, чем президент. Президент - это представительская функция, условно, как в Хорватии. Или яркий пример – Германия, где канцлер важнее президента.Только странные люди у нас могли додуматься до мысли о том, что Пашинян сейчас стал политиком, и он поменяет свои взгляды. Да с чего? Он их будет проповедовать, потому что, конечно, совместные армяно-американские учения.ОДКБ... Я напоминаю, что товарищ Пашинян до 2018 года говорил, что не надо ни ОДКБ, ни Таможенный союз, ничего ему не надо было. Вот прямая цитата, я по памяти скажу, что - "вызывает вопросы (у Пашиняна) необходимость пребывания Армении в этих русских организациях".Он тогда все сказал. Тогда многие почему-то не верили, надеюсь, что поверят сейчас. Мне кажется, что надо просто перестать Армении давать зарабатывать благодаря России. Великий Пифагор говорил: "Все есть число". Значит, экономика Армении очень сильно подросла, благодаря преференциям того же Таможенного союза. Потому что - вы же понимаете, с полезными ископаемыми как бы не очень им повезло, мягко говоря.С соседями тоже, потому что у тебя граница с Ираном в горах, две границы – это Турция, с которой у тебя нет отношений, по большому счету, они не признают геноцид пятнадцатого года, и Азербайджан, с которыми ты находишься в состоянии войны. У тебя нормальное положение только с Грузией.Если их (власти Армении — Ред.) поставить в такую позицию, перестать им давать зарабатывать, они быстрее придут в чувства.Просто, понимаете, наша беда все время в том, и ярчайшим образом это проявилось как раз на Украине, что мы хотим видеть в бывших союзных республиках всегда только хорошее. Мы, когда сталкиваемся с чем-то пакостным на постсоветском пространстве, мы отгоняем от себя мысль, что это система, мы говорим - "да это случайность просто, давайте не будем обращать внимания".А это на самом деле не случайность, а закономерность, к сожалению огромному. И это результат отсутствия у нас как таковой софт-пауэр по всем направлениям, потому что мы привыкли, что это там - типа братские страны, сестринские республики, вот эта вся шелуха. А на практике этого нету.И сразу давайте поясним, чтобы потом этих вопросов не было, потому что зрители и читатели все равно это напишут (в комментариях — Ред.) обязательно. Братцы, я вот именно так и выражаюсь, потому что так получилось, я этнические корни там имею, хотя я коренной москвич, языков я, кроме английского и русского матерного, не знаю. Поэтому мне гораздо проще сформулировать правильное отношение к этому процессу, нежели чем многим коллегам, которые родились русскими людьми, потому что они будут чуть более тактично подбирать слова. Мне проще, по отношению к данной конкретной ситуации.Тем более, что я же тоже числюсь во врагах Пашиняна, еще с 2018 года. Просто я с тех пор - по-моему, с 2016 года - я не был на гастролях в республике, но я подозреваю, если я приеду, меня тут же завернут, как всех прочих. Потому что Пашинян - человек очень злопамятный, и критику он не воспринимает от слова совсем. Он забанил и Маргариту Симоньян, и Арама Габрелянова.Вообще - это абсурд. Понимаете, у них же в Конституции указано, что любой носитель этнических корней имеет право в любой момент приехать и претендовать на гражданство. А тут ты берешь - и известных представителей этнических корней банишь. Ну, что это такое вообще? Ну как это может быть?Конституцию Республики Армения Пашинян не читал, ну и ладно. Я про себя не говорю, потому что я считаю для себя оскорбительным какие-то мысли о том, чтобы иметь какое-то другое гражданство. Я родился и вырос в России, и умру здесь.Мне их на их прыжки и ужимки наплевать, просто я, как говорил Леша Мартынов: "Сумбатыч, ты очень привередливый человек, ты все время будешь придираться к законам". Ну да, есть такая у меня слабость.– Напоследок хотел бы про софт-пауэр поговорить. Китайская делегация по приглашению издания "Украина.ру" приехала в Россию, посетила ДНР и Крым, встретилась с лидерами регионов. Китайская певица оперная спела "Катюшу" в драмтеатре Мариуполя. Это видео вызвало чрезвычайное неудовольствие у украинской власти - вплоть до заявления украинского МИДа. Свое мнение делегация китайских блогеров выскажет в Москве на большой пресс-конференции. А вас, Армен Сумбатович, хочу спросить – почему у украинцев так подгорело, ведь это далеко не первые гости из КНР, далеко не первая делегация, которая посещает Крым, да и освобожденные новые регионы Российской Федерации, новообретенные.– Во-первых, я поздравляю коллектив "Украина.ру", это прекрасная работа. Многим нашим структурам, которые занимаются софт-пауэром, надо бы поучиться, потому что эта работа получилась не только имиджевой, но и громкой.Я, честно говоря, пропустил, к своему стыду момент приезда этой делегации, а утром мне просто несколько человек скинули информацию, говорят - Сумбатыч, глянь, откуда китайцы взялись в Мариуполе?Я так даже прибалдел, думаю, это что — наблюдатели, что ли, приехали? Смотрю, там она "Катюшу" поет, я полез смотреть, и выяснилось, что это "Украина.ру" солидно поработала.Ну, конечно, для хутора (киевского режима — Ред.) это нетерпимо, потому что - они же что орали-то? "Мариуполь, все в руинах, никого нету, все умерли". Тут приезжает китайская делегация, оперная певица в Мариуполе поет "Катюшу"… Это же надо как-то объяснять хутору своему. Поэтому такая нервная абсолютно реакция.Китаю наплевать, что они там - ноты протеста, и так далее. Я просто напоминаю, что максимально-то испортили отношения они (украинские власти — Ред.) с Китаем в эпоху дивертисментов с "Мотор-Сiч", поэтому претензии надо себе сначала предъявлять, а потом кому-то.История очень хорошая, очень правильная. Я считаю, что если "Украина.ру" сможет такие визиты иностранных делегаций сделать регулярными, и быть инфопартнерами вот этого всего – честь и хвала. А то, что подрывает им (украинским националистам — Ред.) сознание – ну, так русская песня "Катюша" и немцев травмировала.Это, знаете ли, у нацистов такая общая боль. Ну, пусть привыкают! А китайцам - низкий поклон от всех, даже безотносительно "Катюши", за то, что приехали!

https://ukraina.ru/20220411/1033732524.html

https://ukraina.ru/20230904/1049144131.html

https://ukraina.ru/20230904/1049162827.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, армен гаспарян, украина, игорь коломойский, китай, армения, никол пашинян