Военный эксперт объяснил, как "Челленджер" должен был прогрызть оборону России и как ему обломали "зубы" - 10.09.2023 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, как "Челленджер" должен был прогрызть оборону России и как ему обломали "зубы"
Военный эксперт объяснил, как "Челленджер" должен был прогрызть оборону России и как ему обломали "зубы" - 10.09.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, как "Челленджер" должен был прогрызть оборону России и как ему обломали "зубы"
Если бы ВСУ смогли развить наступление на Запорожском направлении, они бы ввели "Челленджеры" в полосу прорыва, чтобы противостоять нашим подкреплениям, которые мы бы туда направили. Но это у них не удалось. Об этом рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов в интервью изданию Украина.ру
2023-09-10T15:03
2023-09-10T15:03
новости
challenger-2 (танк)
россия
всу
танк
запорожская область
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Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские войска с помощью противотанковых ракетных комплексов "Корнет" уничтожили два британских танка Challenger 2 на Южном направлении. По данным из открытых источников, всего Запад передал ВСУ 14 таких танков, которые противник держал в резерве все три месяца наступления.Сейчас противнику приходится бросать "Челленджеры" на минные поля, которые ВСУ не смогли пройти. Этот танк стал такой же стационарной целью. Максимум, что он мог – маневрировать между минными проходами, пояснил специалист.Если же ВСУ применят "Абрамсы" по аналогии с "Леопардами" и "Челленджерами", на поле боя это ничего не изменит: он тоже станет контрастной целью для наших систем инфракрасного наблюдения, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, challenger-2 (танк), россия, всу, танк, запорожская область
Новости, Challenger-2 (танк), Россия, ВСУ, танк, Запорожская область

Военный эксперт объяснил, как "Челленджер" должен был прогрызть оборону России и как ему обломали "зубы"

15:03 10.09.2023
 
© Военный Осведомитель/Telegram
© Военный Осведомитель/Telegram
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Если бы ВСУ смогли развить наступление на Запорожском направлении, они бы ввели "Челленджеры" в полосу прорыва, чтобы противостоять нашим подкреплениям, которые мы бы туда направили. Но это у них не удалось. Об этом рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов в интервью изданию Украина.ру
Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские войска с помощью противотанковых ракетных комплексов "Корнет" уничтожили два британских танка Challenger 2 на Южном направлении. По данным из открытых источников, всего Запад передал ВСУ 14 таких танков, которые противник держал в резерве все три месяца наступления.
Сейчас противнику приходится бросать "Челленджеры" на минные поля, которые ВСУ не смогли пройти. Этот танк стал такой же стационарной целью. Максимум, что он мог – маневрировать между минными проходами, пояснил специалист.
"Мы его стали поражать из всех видов оружия, которые у нас есть: ПТУРы, артиллерия и "Ланцеты", которые охотятся за любой бронетехникой", - констатировал Орлов.
Если же ВСУ применят "Абрамсы" по аналогии с "Леопардами" и "Челленджерами", на поле боя это ничего не изменит: он тоже станет контрастной целью для наших систем инфракрасного наблюдения, заключил собеседник издания.
 
НовостиChallenger-2 (танк)РоссияВСУтанкЗапорожская область
 
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