Эксперт объяснил, почему битва между ВС РФ и ВСУ в следующем году точно завершится временным перемирием - 10.09.2023 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему битва между ВС РФ и ВСУ в следующем году точно завершится временным перемирием
Эксперт объяснил, почему битва между ВС РФ и ВСУ в следующем году точно завершится временным перемирием - 10.09.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему битва между ВС РФ и ВСУ в следующем году точно завершится временным перемирием
До февраля 2024 года все стороны конфликта заключат временное перемирие, потому что в 2024 году в России и в США пройдут президентские выборы. Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин в интервью изданию Украина.ру
2023-09-10T13:53
2023-09-10T13:53
новости
россия
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сша
выборы
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сво
перемирие
владимир зеленский
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А когда во всех странах-участницах конфликта должны пройти выборы, то должен быть либо перевес в чью-то сторону, либо мирные переговоры. Потому что под угрозой внутренняя политика двух великих держав в лице России и США, пояснил эксперт.Даже если предположить, что в России общество устанет из-за отсутствия крупных побед и начнется бунт, то США это невыгодно, потому что к власти в Москве может прийти человек, который любит нажимать на красные кнопки, а это приведет к дестабилизации всего мира, считает политолог.Это будет временный договор, который даст спокойно избраться президентам в Америке и в России. А потом боевые действия продолжатся, заключил собеседник издания.
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новости, россия, всу, сша, выборы, политика, сво, перемирие, владимир зеленский, владимир путин
Новости, Россия, ВСУ, США, выборы, политика, СВО, перемирие, Владимир Зеленский, Владимир Путин

Эксперт объяснил, почему битва между ВС РФ и ВСУ в следующем году точно завершится временным перемирием

13:53 10.09.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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До февраля 2024 года все стороны конфликта заключат временное перемирие, потому что в 2024 году в России и в США пройдут президентские выборы. Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин в интервью изданию Украина.ру
А когда во всех странах-участницах конфликта должны пройти выборы, то должен быть либо перевес в чью-то сторону, либо мирные переговоры. Потому что под угрозой внутренняя политика двух великих держав в лице России и США, пояснил эксперт.
Даже если предположить, что в России общество устанет из-за отсутствия крупных побед и начнется бунт, то США это невыгодно, потому что к власти в Москве может прийти человек, который любит нажимать на красные кнопки, а это приведет к дестабилизации всего мира, считает политолог.
"На Украине сместили Резникова с поста министра обороны. Это тоже о чем-то говорит. Визит Блинкена в Киев тоже может свидетельствовать о подготовке к стабилизации ситуации. Я предполагаю, что США могут Зеленского каким-то образом устранить или ликвидировать, а потом приведут к власти своего ставленника, который будет договариваться о мире с Путиным", - констатировал Алехин.
Это будет временный договор, который даст спокойно избраться президентам в Америке и в России. А потом боевые действия продолжатся, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияВСУСШАвыборыполитикаСВОперемириеВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
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