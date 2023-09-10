https://ukraina.ru/20230910/1049303854.html
Эксперт объяснил, почему битва между ВС РФ и ВСУ в следующем году точно завершится временным перемирием
Эксперт объяснил, почему битва между ВС РФ и ВСУ в следующем году точно завершится временным перемирием - 10.09.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему битва между ВС РФ и ВСУ в следующем году точно завершится временным перемирием
До февраля 2024 года все стороны конфликта заключат временное перемирие, потому что в 2024 году в России и в США пройдут президентские выборы. Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин в интервью изданию Украина.ру
2023-09-10T13:53
2023-09-10T13:53
2023-09-10T13:53
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А когда во всех странах-участницах конфликта должны пройти выборы, то должен быть либо перевес в чью-то сторону, либо мирные переговоры. Потому что под угрозой внутренняя политика двух великих держав в лице России и США, пояснил эксперт.Даже если предположить, что в России общество устанет из-за отсутствия крупных побед и начнется бунт, то США это невыгодно, потому что к власти в Москве может прийти человек, который любит нажимать на красные кнопки, а это приведет к дестабилизации всего мира, считает политолог.Это будет временный договор, который даст спокойно избраться президентам в Америке и в России. А потом боевые действия продолжатся, заключил собеседник издания.
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2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, сша, выборы, политика, сво, перемирие, владимир зеленский, владимир путин
Новости, Россия, ВСУ, США, выборы, политика, СВО, перемирие, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Эксперт объяснил, почему битва между ВС РФ и ВСУ в следующем году точно завершится временным перемирием
До февраля 2024 года все стороны конфликта заключат временное перемирие, потому что в 2024 году в России и в США пройдут президентские выборы. Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин в интервью изданию Украина.ру
А когда во всех странах-участницах конфликта должны пройти выборы, то должен быть либо перевес в чью-то сторону, либо мирные переговоры. Потому что под угрозой внутренняя политика двух великих держав в лице России и США, пояснил эксперт.
Даже если предположить, что в России общество устанет из-за отсутствия крупных побед и начнется бунт, то США это невыгодно, потому что к власти в Москве может прийти человек, который любит нажимать на красные кнопки, а это приведет к дестабилизации всего мира, считает политолог.
"На Украине сместили Резникова с поста министра обороны. Это тоже о чем-то говорит. Визит Блинкена в Киев тоже может свидетельствовать о подготовке к стабилизации ситуации. Я предполагаю, что США могут Зеленского каким-то образом устранить или ликвидировать, а потом приведут к власти своего ставленника, который будет договариваться о мире с Путиным", - констатировал Алехин.
Это будет временный договор, который даст спокойно избраться президентам в Америке и в России. А потом боевые действия продолжатся, заключил собеседник издания.