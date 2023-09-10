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Эксперт объяснил, почему битва между ВС РФ и ВСУ в следующем году точно завершится временным перемирием

Эксперт объяснил, почему битва между ВС РФ и ВСУ в следующем году точно завершится временным перемирием - 10.09.2023 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему битва между ВС РФ и ВСУ в следующем году точно завершится временным перемирием

До февраля 2024 года все стороны конфликта заключат временное перемирие, потому что в 2024 году в России и в США пройдут президентские выборы. Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин в интервью изданию Украина.ру

2023-09-10T13:53

2023-09-10T13:53

2023-09-10T13:53

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А когда во всех странах-участницах конфликта должны пройти выборы, то должен быть либо перевес в чью-то сторону, либо мирные переговоры. Потому что под угрозой внутренняя политика двух великих держав в лице России и США, пояснил эксперт.Даже если предположить, что в России общество устанет из-за отсутствия крупных побед и начнется бунт, то США это невыгодно, потому что к власти в Москве может прийти человек, который любит нажимать на красные кнопки, а это приведет к дестабилизации всего мира, считает политолог.Это будет временный договор, который даст спокойно избраться президентам в Америке и в России. А потом боевые действия продолжатся, заключил собеседник издания.

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2023

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новости, россия, всу, сша, выборы, политика, сво, перемирие, владимир зеленский, владимир путин