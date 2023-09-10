https://ukraina.ru/20230910/1049302952.html

Дедлайн для ВСУ, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 10 сентября

Дедлайн для ВСУ, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 10 сентября - 10.09.2023 Украина.ру

Дедлайн для ВСУ, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 10 сентября

Глава Комитета начальников штабов США Марк Милли дал Вооружённым силам Украины месяц на наступление. Украина продолжает обстреливать регионы России

2023-09-10T13:32

2023-09-10T13:32

2023-09-10T13:32

эксклюзив

хроники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0a/1049302739_0:72:1600:972_1920x0_80_0_0_5c1a2029296f51fa48973f62b8e39f5e.jpg.webp

У Украины осталось немногим более месяца для активного контрнаступления, а затем погода начнет играть против ВСУ, заявил глава Комитета начальников штабов США Марк Милли в интервью BBC."Осталось ещё достаточно времени, вероятно, около 30-45 дней до плохой погоды, так что украинцы ещё не закончили", — сказал он.Он отметил, что плохая погода осложнит маневрирование. Также Милли признал, что наступление шло медленнее, чем ожидалось."Украинцы ещё не закончились, наверняка хотел сказать Милли. Дело, конечно, не столько в погоде. Просто через месяц наступательный потенциал Украины будет окончательно исчерпан. И Киев уйдет в оборону", - прокомментировал слова Милли российский военкор Александр Коц.Тем временем украинские СМИ указывают на изменения в работе пропаганды."Все заметили, тактика измерения ежедневных достижений ВСУ в "метрах" перекочевала с бахмутовского направления на приазовское. Ранее там ежедневно кормили массы достижениями в сотни и тысячи метров в день, но по итогу за более чем 150 дней так и не смогли зайти в Бахмут. На приазовском направлении будет также. Пропаганда просто создает иллюзию продвижения. В итоге всё наступление завершится героическим месседжем о прорыве первой линии обороны и взятии ещё парочки сёл", - сообщил 10 сентября популярный в стране телеграм-канал "Легитимный".Примечательно, что в этот же день Минобороны Украины сообщило якобы продвижении ВСУ на запорожском направлении."Идём вперёд! Есть продвижение Сил обороны на Таврическом направлении более чем на 1 км. Артиллерийские подразделения нашей армии в течение суток выполнили 1 391 огневую задачу", - написал командующий украинской оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в своём телеграм-канале.У каких населённых пунктов якобы прошло продвижение ВСУ на один километр Тарнавский не сообщил, что не даёт возможность верифицировать его утверждение.Тем временем популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" отмечает, что власти страны будут усиливать мобилизацию и ужесточать военную цензуру."Наш источник в ОП рассказал, что Генштаб просит Офис президента усилить информационную поддержку мобилизации, из-за коррупционных скандалов и видео жесткого обращения к украинцам, процесс пополнения резервов сорван. Технологи на Банковой хотят использовать стандартный метод, обвинить в срыве мобилизации Кремль, который организовал информационную кампанию по дискредитации ТЦК и больших потерь на фронте, чтобы запугать украинцев. ЦИПСО уже работает на этом треке, пытаясь сформировать набор нарративов "вражеской пропаганды": "снимают мобилизацию агенты Кремля, которые дискредитирую военкомов"; "враг пытается сорвать мобилизацию и вынудить Украину пойти на переговоры"; "коррупция в ТЦК и ВЛК используются вражеской пропагандой против мобилизации"; "призыв к мобилизации депутатов и чиновников механизм пропаганды"; "вся кампания организована для того, чтобы не дать возможность ВСУ пополнять резервы"", - сообщил канал.Ранее украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец предложил отменить статус "ограниченно годен", а тем украинцам, у кого проблемы со здоровьем, подыскать задачи в штабах или не на передовой.Обстрелы и беспилотникиКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 80 ударов по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 65 обстрелов из артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на горловском 4 обстрела из артиллерии 155 мм, на ясиноватском 11 обстрелов из артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, выпустив 225 единиц различных боеприпасов", - указывалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы четырёх населённых пунктов Республики: Горловка (Никитовский район), Ясиноватский район, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы),Макеевка (Червоногвардейский район)."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Киевском, Куйбышевском районах Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц в Киевском районе Донецка, Ясиноватой, Калининском районе Горловки", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 6 домостроений в Киевском, Куйбышевском районах Донецка. Также были повреждены 4 объекта гражданской инфраструктуры в Киевском районе Донецка.На следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Куйбышевскому, Киевскому, Петровскому и Кировскому районам Донецка в общей сложности 47 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. и кассетных, по Никитовскому району Горловки — 3 снаряда калибром 155 мм, по Червоногвардейскому и Кировскому районам Макеевки — 14 снарядов калибром 155 мм.По данным агентства "Таврия. Новости Херсонской области" за минувшие сутки ВСУ нанесли по этому региону РФ 67 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 67 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 15; Алёшки — 12; Подстепное — 7; Саги — 8; Песчановка — 7; Днепряны — 6; Корсунка — 5; Великая Лепетиха — 7", - информировало агентство.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 37 снарядов из ствольной артиллерии."Обстрелам подверглись: Крынки, Песчановка, Голая Пристань, Подстепное, Казачьи Лагеря. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - указывалось в публикации.Утром 10 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал сводку ударов по этому российскому региону со стороны Украины."В Белгородском районе по МАПП "Нехотеевка" выпущено 8 артиллерийских снарядов. В селе Щетиновка сбито два БПЛА противника. <...> В Волоконовском районе под минометный обстрел попала окраина хутора Старый – зафиксировано 5 прилётов", - писал губернатор.Во всех случаях обошлось без последствий."В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено 9 минометных снарядов. Никто не пострадал. В двух частных домовладениях выявлены повреждения. В одном выбиты окна, пробита крыша, посечены входная дверь и забор, во втором – повреждён забор", - указывалось также в сводке.Кроме того, в Краснояружском районе из артиллерии и гранатомёта обстреляли окраину села Староселье – было зафиксировано 5 артиллерийских снарядов и 10 гранатометных выстрелов. Пострадавших не было. В результате обстрела повреждена линия электропередачи. В посёлке Прилесье был уничтожен украинский БПЛА. Никто не пострадал, разрушений не было."В Шебекинском городском округе под миномётный обстрел попало село Середа – установлен один прилет. Пострадавших нет. В результате прямого попадания снаряда одно частное домовладение полностью разрушено. По селу Терезовка выпущено 7 миномётных снарядов, по селу Муром – 5, по селу Новая Таволжанка – два минометных снаряда. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет", - также сообщил Гладков.Как информировало утром Минобороны РФ, утром в Брянской области был сбит украинский беспилотник."10 сентября около 08:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен в воздухе над Брянской областью", - отмечалось в телеграм-канале министерства.Также была предотвращена атака на Крым."Ночью 10 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО было уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов над акваторией Чёрного моря вблизи побережья Республики Крым", - сообщало Минобороны РФ.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20230910/1049299205.html

https://ukraina.ru/20230909/1049295912.html

https://ukraina.ru/20230909/1049289206.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники