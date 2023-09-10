https://ukraina.ru/20230910/1049302349.html

Армен Гаспарян: Можно бегать и орать придурошными голосами "Слава нации!", но вы нацию эту уничтожили

Армен Гаспарян: Можно бегать и орать придурошными голосами "Слава нации!", но вы нацию эту уничтожили - 10.09.2023 Украина.ру

Армен Гаспарян: Можно бегать и орать придурошными голосами "Слава нации!", но вы нацию эту уничтожили

Прозвучала цифра, что в ходе конфликта уже погибли полмиллиона украинцев. Но есть еще те, кто умрет от ран позже, есть пропавшие без вести, и есть заминированные поля Украины, эти мины тоже отнимут много жизней, считает политолог, публицист, телерадиоведущий, член Общественной палаты Армен Гаспарян.

2023-09-10T13:43

2023-09-10T13:43

2023-09-10T13:43

интервью

армен гаспарян

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Армен Сумбатович, отметили восемьдесят лет освобождения Донбасса. Когда мы уже отпразднуем новую победу над нацизмом, потому что в следующем году другая дата будет, печальная – десять лет, как Донбасс находится на передовой.– Вы знаете, чтобы ответить на этот вопрос, надо, наверное, сначала для себя ответить на гораздо более важное – а что является сегодня нацизмом? Мы же понимаем прекрасно, что корень зла в данном случае не Украина, а корень зла – это западные партнеры Украины. Рано или поздно Украина с этой точки зрения будет перемолота.Я, правда, не понимаю, за счет чего эта территория, эта государственность должна будет сохраняться, потому что мы все время обсуждаем что угодно, только не вопросы экономического развития, социальной политики и т.д. Но если у вас куратором этого всего является Вашингтон, тогда разгром нацизма – это сожженный Капитолий, взорванный фамильный склеп Байдена и т.д. Но до этого же далеко.Поэтому, мне кажется, надо просто несколько это все переформулировать, потому что здесь нам необходимо уничтожить нацистский очаг на Украине, и тогда будет, с этой точки зрения, с целеполаганием несколько попроще и попонятнее.А когда это произойдет – это хороший вопрос. Если даже так прикинуть, что они (киевский режим — Ред.) начинают уже мобилизовывать больных СПИДом, туберкулезом, эпилепсией. Пошла социальная реклама – "Женщины ВСУ". Чудовищно вообще!– Заявление представителя офиса президента Зеленского в Верховной Раде слышали, про то, что женщин будут призывать. Пока что не всех, там была такая оговорка – "пока что"…– Это вообще чудовищно на самом деле, потому что и без того, согласно выводам специалистов, на Украине серьезная демографическая яма, поскольку уехала самая работоспособная и воспроизводящая нацию часть населения. А ту, что осталась, они сейчас здесь угробят.Огромный вопрос – а это все ради чего? Можно бегать и орать придурошными голосами "слава нации!", но вы нацию эту уничтожили.Собственно, здесь прямая параллель с советско-финской войной. Они же точно так же орали, что они будут - до последнего финна. А потом пришли умные люди к маршалу Карлу Густаву Маннергейму, объяснили ему, что еще пара-тройка таких месяцев - и финнов просто как нации не будет, они не воспроизведутся в дальнейшем.Пришлось концепцию менять очень быстро, и финны сохранились. Но это финны, и это был совсем неглупый человек, маршал Маннергейм, царский русский генерал, Первая мировая война, все как положено.На Украине об этом речь не идет, как я понимаю. Весь этот сонм подонков собирается положить еще тысячи людей в могилу. Заявление на встрече со Столтенбергом, что полмиллиона уже (погибших — Ред.)... Но это - смотрите, это же только те, кто уже умер. А те, кто получил травмы, несовместимые с жизнью, но умрет, условно, через две недели после выписки из госпиталя, потому что понятно, там ему не дадут полежать, там следующего надо класть (это тоже проблема Украины – здравоохранение), то он уже будет считаться не жертвой вооруженного конфликта, он просто умрет на гражданке, он не входит в статистику.– Я читаю украинские форумы, и значительной проблемой является то, что многие военнослужащие не попадают в эту статистику. Даже после гибели на фронте просто пишут: "самоубийство" - и все. Даже не заморачиваются, именно "самоубийство" пишут.– Естественно. Плюс люди с посттравматическим синдромом. Проклинаемая дебилами Советская власть потратила умопомрачительное количество сил и средств на социализацию участников Великой Отечественной войны, после разгрома нацизма. Потому что все понимали, что у людей за эти годы голова отъехала, потому что они привыкли к другой реальности – они привыкли убивать, а теперь надо жить мирной жизнью.Мы же не считаем этих людей, сколько их. А можно вообще встать на позицию либеральной интеллигенции российской, они всегда обожают подсчитывать неродившихся детей.Я для себя пару-тройку недель назад узнал, что, оказывается, в неродившихся детях в эпоху Великой Отечественной войны, по мнению наших идиотов-либералов, виновата Гражданская война, которая закончилась за двадцать лет до Великой Отечественной.Я предлагаю поступить точно также. Я предлагаю, чтобы коллектив "Украина.ру" вооружился калькуляторами, и добавил всех неродившихся детей к населению Украины со времен Ливонской войны. Вот они вспотеют от таких потерь! И, самое главное, к вам не будет никаких претензий, потому что - ну а чего – вот она, есть, методология подсчета.Но даже та цифра, которая есть, она чудовищна, она просто чудовищна. А сколько потом погибнет при разминировании этого всего? Когда мне попадаются кадры, как они это все минировали — ну, я не знаю, сколько тысяч людей погибнет в результате. А нация-то как будет существовать?– В начале недели состоялась встреча президентов России и Турции. Обсуждали все, что угодно – АЭС, выгодные сделки, торговлю зерном, но не зерновой коридор, по зерновому коридору не договорились. И по перемирию на Украине, по какому-то консенсусу тоже не договорились. Какие моменты вы бы назвали главными, насколько положительно прошла эта встреча?– Я вообще за любые переговоры лидеров стран по повестке. Диалог всегда хорош. Другой вопрос, что в данном конкретном случае, я со многими коллегами потом обменивался мнениями, мы так и не поняли, а зачем приезжал президент Турции? Потому что сыграно по нулям.По Черноморской инициативе - Москва сразу сказала: ребята, у нас есть семь условий, вы выполняете эти семь условий, мы возвращаемся. Джентльмены перестали верить друг другу на слово. Значит, здесь мина.По мирному треку украинскому - понятно желание Эрдогана находиться в модели "Турция – это хаб". И, собственно, вот эта вся торгово-экономическая составная часть процесса – это как раз "Турция – хаб". Но беда в том, что - с кем должен потом разговаривать Эрдоган. Зеленский ничего не решает, и вообще Украина ничего не решает. Надо договариваться тогда ему напрямую с Соединенными Штатами, а они пока не готовы выходить.У них, судя по всему, масса предварительной работы по Тайваню. Как они ее завершат, в этот момент как раз можно будет сказать: "Все, до свидания, мы пошли, вам всего доброго и хорошего настроения, оставайтесь со всем этим ворохом проблем". Поэтому тут тоже договориться было невозможно.С точки зрения условно двух вопросов, которые больше всего волновали общество - а именно по ним было великое множество всяких глупых спекуляций и вбросов - результат не был достигнут. А торгово-экономическое партнерство – ну хорошо, давайте это развивать, никто же не против.– Говоря на тему "зачем приезжал", добавим: состоялся еще один значимый визит Энтони Блинкена, госсекретаря США в Киев. Его итоги тоже довольно сложно оценить. Военная помощь очередная, причем уже не в таком большом масштабе. Кровавая провокация очень непонятная, очень мрачная, с кучей жертв в Константиновке, причем - даже западные аналитики разглядели ракету и направление, откуда она прилетела. Поел он картошки в "Макдональдсе", послушал веселые истории про похмелье. И самое главное достижение, во многих украинских СМИ отмечают – переночевал в Киеве впервые за долгое время. Опять же, зачем приезжал?– Здесь мнения разнятся, я разговаривал, в том числе и с киевлянами. Кто-то говорит о том, что Блинкен приехал объяснять, что скоро Тайвань, поэтому - вам всего тут хорошего. Но я думаю, что уехал он в удрученном состоянии.Представьте, каким бы он не был дураком - а это оценка американцев, все прекрасно понимают цену Блинкену как госсекретарю - но он, все-таки, какое-то представление имеет о дипломатическом этикете.Вот представьте, вы приехали, вы представитель большой страны. Мало того, вы представитель страны-хозяина этой территории. Вас для начала повезли на кладбище. Почему?Я еще мог бы понять Бучу, но - на кладбище! Ему показывают эти вот мерные ряды одинаковых абсолютно могил с воткнутым флагом. После этого Блинкена повезли в "Макдональдс". Слушайте, опять же, этикет требует, чтобы на встрече большого зарубежного гостя было меню национальной кухни. Параллельно Павел Зарубин показал меню встречи Путина с Эрдоганом. Там русские национальные блюда все присутствуют. Этого (Блинкена -Ред.) повезли в "Макдональдс". Он что, в Америке в "Макдональдс" не мог сходить?И еще сверху на это все - беседа госсекретаря с министром иностранных дел (Украины — Ред.). Тот ему рассказывает о том, как он ходил регулярно похмеляться в "Макдональдс".Я думаю, что Блинкену было не очень комфортно это все наблюдать. Конечный результат, судя по всему - на Украине он всех удручил. Обратите внимание, в прошлом году состоялся какой-нибудь визит, не важно, Гуттериша, Блинкена, Борреля, Фон дер Ляйен, это потом неделю таким вот потоком шло обсасывание – весь мир с нами, это помощь здесь, это помощь там.Здесь они показали эти кадры в "Макдональдсе", на следующий день я открываю (украинские СМИ — Ред.), думаю, сейчас должна появиться какая-то аналитика, специально пойду смотреть украинские СМИ. У меня есть и "Украина.ру" в любимых закладках, думаю, прежде, чем я наши буду читать, я пойду, все-таки, этих дикарей посмотрю... А аналитики нету, они ничего не стали разбирать.Они сказали - "объявлен пакет помощи". Прикольно, мы это и так знаем. А еще что было? Видимо, результаты не шибко вдохновили. Тем более, пакет помощи оказался таким, скорее, в определенном смысле - очень символичным, потому что хутор-то (киевский режим — Ред.) рассчитывал опять на много-много миллиардов. А это, знаете, такое впечатление, что начинают ставить аппарат искусственной вентиляции легких, чтобы поддерживать какую-то жизнь. А ждали-то другое.Ну и, конечно, на настроение Блинкена наслоилась история с "Челленджером" вторым (подбитым — Ред.), потому что он же прикинул наверняка, что - ага, русские сожгли танк, который до этого вообще не было потерян ни в одном военном конфликте.Да, это был предмет гордости бриттов. Но, правда, никогда не уточнялось, где он воевал. Русские проныры, естественно, нашли информацию о том, что это Босния, Черногория, Косово и Ирак. То есть, это фронты, где его некому было сжигать в принципе. Но стоило ему только приехать на территорию, где есть люди недобрые - ну и тут все закончилось.Я уверен абсолютно, что в голове у Блинкена было: подождите, если они так отработали "Челленджер", вот было заявление Балицкого, что второй уже сожгли "Челленджер", их осталось 17 всего, хотя тоже никто не знает, семнадцать ли, потому что наши же еще склады накрыли, это еще тоже не известно.И наверняка у него в голове крутилось: подождите, а если они так "Абрамсы" начнут бить? А это другая уже история, эти "Абрамсы" надо продавать. Понимаете, цена сразу понизится, потому что одно дело это непобедимый танк, никто в мировой истории к нему даже близко не подошел, а тут пришли русские и пожгли все к едрене фене. Но ему же тоже, извините, лобби оружейное скажет - слушайте, вы что творите-то. Пускай европейцы свое посылают, нам-то лучше, на них цена упадет, на нас вырастет, а вы это дело обнуляете зачем-то.Поэтому у него настроение было так себе, и, кстати, по нему это было видно. Вот это пресс-подход, где они стояли с Кулебой. Было видно, что у него кислейшее настроение, у него на лице все было написано, в отличие от этого гуинплена - у Кулебы всегда хорошее настроение... А Блинкен стоял такой нежизнерадостный.– Зато высказался о том, что наступление украинское развивается успешно. Непонятно - где, непонятно - как, но, видимо развивается.– Это очень легко определяется. Мы с вами находимся в эпохе постправды, где важно не то, что на самом деле, а то, как мы с вами об этом поговорим. Мы можем с вами сказать о том, что мы находимся, наши ДРГ находятся в десяти километрах от Киева. И я уверен, что если мы с вами коллективными усилиями эту информацию распространим, то минут через десять она дойдет до хутора, и уже им придется отдуваться за это все.В этом разница - мы с вами должны ответственно относиться к информации, безотносительно Роскомнадзора, Минсвязи - мы дорожим своей репутацией. Этим (киевскому режиму — Ред.) нечем дорожить, какая там репутация.Блинкену сказали: "Мы взяли Работино". Блинкен, поскольку не знает, что это такое, он, наверное, думает, что это город, равнозначный Харькову, вторая Одесса или второй Мариуполь. Ему же не объясняют, что это уже выжженное пространство, где даже курятников не осталось. Он это будет называть "замечательным продвижением". Я уверен, ему же карту никакую не показывают, и не показывают фотографии, что это собой представляет.Я не помню, у кого это я видел из наших военкоров, что собою на выходе представляло Работино. Я бы тут не радовался. Если вот это у них "великие темпы контрнаступа", то я бы не радовался.

https://ukraina.ru/20220411/1033732524.html

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Роман Гнатюк

интервью, армен гаспарян