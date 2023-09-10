https://ukraina.ru/20230910/1049302245.html
Эксперт рассказал, как Россия в боях с ВСУ готовится демилитаризовать США на американской территории
Эксперт рассказал, как Россия в боях с ВСУ готовится демилитаризовать США на американской территории - 10.09.2023 Украина.ру
Эксперт рассказал, как Россия в боях с ВСУ готовится демилитаризовать США на американской территории
Возможно, российские разведчики на Западе говорят о том, что надо готовиться к войне с НАТО. Поэтому целью СВО действительно может стать демилитаризация НАТО на территории Украины. А это означает глухую оборону с некоторыми наступлениями. Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин в интервью изданию Украина.ру
2023-09-10T13:23
2023-09-10T13:23
2023-09-10T13:23
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Мы достигнем многополярного мира. А без силового участия гегемон, которым сейчас является США, свою власть не отдаст, пояснил Алехин.Он отдаст ее только тогда, когда поймет, что следующий этап конфликта – демилитаризация США на территории США, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, сша, сво, демилитаризация, нато, украина
Новости, Россия, ВСУ, США, СВО, демилитаризация, НАТО, Украина
Эксперт рассказал, как Россия в боях с ВСУ готовится демилитаризовать США на американской территории
Возможно, российские разведчики на Западе говорят о том, что надо готовиться к войне с НАТО. Поэтому целью СВО действительно может стать демилитаризация НАТО на территории Украины. А это означает глухую оборону с некоторыми наступлениями. Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин в интервью изданию Украина.ру
"Сможем мы это? Русский народ всегда многое мог. Не такую машину мы ломали в 1945 году. Но при такой глобальной цели нам нужна поддержка союзников. Одни мы не справимся. Если наши союзники действительно считают США и НАТО серьезной угрозой, то они нам помогут", - рассуждает эксперт.
Мы достигнем многополярного мира. А без силового участия гегемон, которым сейчас является США, свою власть не отдаст, пояснил Алехин.
Он отдаст ее только тогда, когда поймет, что следующий этап конфликта – демилитаризация США на территории США, заключил собеседник издания.