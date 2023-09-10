https://ukraina.ru/20230910/1049302245.html

Эксперт рассказал, как Россия в боях с ВСУ готовится демилитаризовать США на американской территории

Эксперт рассказал, как Россия в боях с ВСУ готовится демилитаризовать США на американской территории - 10.09.2023 Украина.ру

Эксперт рассказал, как Россия в боях с ВСУ готовится демилитаризовать США на американской территории

Возможно, российские разведчики на Западе говорят о том, что надо готовиться к войне с НАТО. Поэтому целью СВО действительно может стать демилитаризация НАТО на территории Украины. А это означает глухую оборону с некоторыми наступлениями. Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин в интервью изданию Украина.ру

2023-09-10T13:23

2023-09-10T13:23

2023-09-10T13:23

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Мы достигнем многополярного мира. А без силового участия гегемон, которым сейчас является США, свою власть не отдаст, пояснил Алехин.Он отдаст ее только тогда, когда поймет, что следующий этап конфликта – демилитаризация США на территории США, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, всу, сша, сво, демилитаризация, нато, украина