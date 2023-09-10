На жаре и под обстрелом. Эксперт о том, как чувствуют себя русские бойцы после летней "мясорубки" с ВСУ - 10.09.2023 Украина.ру
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На жаре и под обстрелом. Эксперт о том, как чувствуют себя русские бойцы после летней "мясорубки" с ВСУ
На жаре и под обстрелом. Эксперт о том, как чувствуют себя русские бойцы после летней "мясорубки" с ВСУ - 10.09.2023 Украина.ру
На жаре и под обстрелом. Эксперт о том, как чувствуют себя русские бойцы после летней "мясорубки" с ВСУ
Конечно, российские бойцы, которые держали летом оборону на Запорожском направлении, устали. Но они с самого начала "контнаступа" ВСУ были заряжены на борьбу. Об этом рассказал военный корреспондент Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
2023-09-10T13:10
2023-09-10T13:10
новости
россия
всу
запорожская область
контрнаступление
сво
артиллерия
беспилотники
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Мы готовились в инженерном плане, в тактике и в работе с личным составом. Были учтены проблемы прошлого года, прежде всего грамотного взаимодействия с соседями и родами войск, уточнил Сапоньков.У ребят был азарт. И когда они поняли, что наступление ВСУ забуксовало, к ним пришло удовлетворение от проделанной работы, добавил журналист.Главное, что мы сохранили личный состав. Потери у нас небольшие. Для кого-то из наших солдат это было боевое крещение, для кого-то преумножение опыта прошлого года. Следовательно, чем дольше противник затянет эту мясорубку, тем больше у нас будет навыков. Так что эта ситуация нам выгодна, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, всу, запорожская область, контрнаступление, сво, артиллерия, беспилотники
Новости, Россия, ВСУ, Запорожская область, контрнаступление, СВО, артиллерия, беспилотники

На жаре и под обстрелом. Эксперт о том, как чувствуют себя русские бойцы после летней "мясорубки" с ВСУ

13:10 10.09.2023
 
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© РИА Новости . РИА Новости
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Конечно, российские бойцы, которые держали летом оборону на Запорожском направлении, устали. Но они с самого начала "контнаступа" ВСУ были заряжены на борьбу. Об этом рассказал военный корреспондент Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
"Прошлый год ВСУ закончили победами под Харьковом и Херсоном. Поэтому у них сложилось впечатление, что они побеждают. Они думали, что они сейчас нас сметут. Мол, у них западная форма и натовская техника, а наши бойцы в ватниках в окопах с трехлинейками сидят. Но наши парни были по-хорошему злы и подготовлены", - отметил эксперт.
Мы готовились в инженерном плане, в тактике и в работе с личным составом. Были учтены проблемы прошлого года, прежде всего грамотного взаимодействия с соседями и родами войск, уточнил Сапоньков.
У ребят был азарт. И когда они поняли, что наступление ВСУ забуксовало, к ним пришло удовлетворение от проделанной работы, добавил журналист.
"Понятно, что им очень тяжело. Бои шли сутками. Им приходилось бегать по жаре с автоматом под обстрелом вражеской артиллерии, видя убитых и раненных товарищей. И потом, противник проводил ротацию, когда его подразделение понесло потери и устало. И у него была надежда, что они нас как в футболе перебегают и мы начнем ошибаться. Но у нас тоже были резервы и ротация. Поэтому сейчас у бойцов настроение бодрое. Но головокружения от успехов тоже нет", - констатировал он.
Главное, что мы сохранили личный состав. Потери у нас небольшие. Для кого-то из наших солдат это было боевое крещение, для кого-то преумножение опыта прошлого года. Следовательно, чем дольше противник затянет эту мясорубку, тем больше у нас будет навыков. Так что эта ситуация нам выгодна, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияВСУЗапорожская областьконтрнаступлениеСВОартиллериябеспилотники
 
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