https://ukraina.ru/20230910/1049302065.html

На жаре и под обстрелом. Эксперт о том, как чувствуют себя русские бойцы после летней "мясорубки" с ВСУ

На жаре и под обстрелом. Эксперт о том, как чувствуют себя русские бойцы после летней "мясорубки" с ВСУ - 10.09.2023 Украина.ру

На жаре и под обстрелом. Эксперт о том, как чувствуют себя русские бойцы после летней "мясорубки" с ВСУ

Конечно, российские бойцы, которые держали летом оборону на Запорожском направлении, устали. Но они с самого начала "контнаступа" ВСУ были заряжены на борьбу. Об этом рассказал военный корреспондент Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру

2023-09-10T13:10

2023-09-10T13:10

2023-09-10T13:10

новости

россия

всу

запорожская область

контрнаступление

сво

артиллерия

беспилотники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1e/1047726999_0:0:3239:1822_1920x0_80_0_0_3c5c2065b552fa5df5ff8cba49f96367.jpg

Мы готовились в инженерном плане, в тактике и в работе с личным составом. Были учтены проблемы прошлого года, прежде всего грамотного взаимодействия с соседями и родами войск, уточнил Сапоньков.У ребят был азарт. И когда они поняли, что наступление ВСУ забуксовало, к ним пришло удовлетворение от проделанной работы, добавил журналист.Главное, что мы сохранили личный состав. Потери у нас небольшие. Для кого-то из наших солдат это было боевое крещение, для кого-то преумножение опыта прошлого года. Следовательно, чем дольше противник затянет эту мясорубку, тем больше у нас будет навыков. Так что эта ситуация нам выгодна, заключил собеседник издания.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, запорожская область, контрнаступление, сво, артиллерия, беспилотники