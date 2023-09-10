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Лавров рассказал, какую важную победу над Западом одержала Россия вместе с "глобальным Югом"

Лавров рассказал, какую важную победу над Западом одержала Россия вместе с "глобальным Югом" - 10.09.2023 Украина.ру

Лавров рассказал, какую важную победу над Западом одержала Россия вместе с "глобальным Югом"

Западным странам не удалось "украинизировать" повестку саммита "Большой двадцатки". Об этом 10 сентября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам саммита G20 в Нью-Дели

2023-09-10T12:40

2023-09-10T12:40

2023-09-10T12:40

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Украинский кризис упомянут, но исключительно в контексте необходимости урегулирования всех конфликтов, которые в мире существуют, урегулирования этих конфликтов в соответствии со всеми целями и принципами Устава ООН", уточнил Лавров.Министр иностранных дел России также сообщил, что не общался с американскими представителями в рамках саммита.Американцы хотят нанести России стратегическое поражение, поэтому, если бы у них были какие-то новые мысли, они нашли бы способ их передать, но раз не передают, то и нет у них таких мыслей, резюмировал он.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, глобальный юг, запад, индия, сша, сергей лавров, g20, дипломатия, политика