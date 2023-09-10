Лавров рассказал, какую важную победу над Западом одержала Россия вместе с "глобальным Югом" - 10.09.2023 Украина.ру
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Лавров рассказал, какую важную победу над Западом одержала Россия вместе с "глобальным Югом"
Лавров рассказал, какую важную победу над Западом одержала Россия вместе с "глобальным Югом" - 10.09.2023 Украина.ру
Лавров рассказал, какую важную победу над Западом одержала Россия вместе с "глобальным Югом"
Западным странам не удалось "украинизировать" повестку саммита "Большой двадцатки". Об этом 10 сентября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам саммита G20 в Нью-Дели
2023-09-10T12:40
2023-09-10T12:40
новости
россия
глобальный юг
запад
индия
сша
сергей лавров
g20
дипломатия
политика
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Украинский кризис упомянут, но исключительно в контексте необходимости урегулирования всех конфликтов, которые в мире существуют, урегулирования этих конфликтов в соответствии со всеми целями и принципами Устава ООН", уточнил Лавров.Министр иностранных дел России также сообщил, что не общался с американскими представителями в рамках саммита.Американцы хотят нанести России стратегическое поражение, поэтому, если бы у них были какие-то новые мысли, они нашли бы способ их передать, но раз не передают, то и нет у них таких мыслей, резюмировал он.
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новости, россия, глобальный юг, запад, индия, сша, сергей лавров, g20, дипломатия, политика
Новости, Россия, Глобальный Юг, Запад, Индия, США, Сергей Лавров, G20, дипломатия, политика

Лавров рассказал, какую важную победу над Западом одержала Россия вместе с "глобальным Югом"

12:40 10.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Турции С. Лаврова и Х. Фидана
Встреча глав МИД РФ и Турции С. Лаврова и Х. Фидана - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Западным странам не удалось "украинизировать" повестку саммита "Большой двадцатки". Об этом 10 сентября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам саммита G20 в Нью-Дели
"Во многом благодаря такой консолидированной позиции Глобального Юга в защиту своих законных интересов удалось не допустить успеха попытки Запада опять украинизировать всю повестку дня в ущерб обсуждению насущных задач развивающихся стран", - цитирует дипломата РИА Новости.
Украинский кризис упомянут, но исключительно в контексте необходимости урегулирования всех конфликтов, которые в мире существуют, урегулирования этих конфликтов в соответствии со всеми целями и принципами Устава ООН", уточнил Лавров.
Министр иностранных дел России также сообщил, что не общался с американскими представителями в рамках саммита.
Американцы хотят нанести России стратегическое поражение, поэтому, если бы у них были какие-то новые мысли, они нашли бы способ их передать, но раз не передают, то и нет у них таких мыслей, резюмировал он.
 
НовостиРоссияГлобальный ЮгЗападИндияСШАСергей ЛавровG20дипломатияполитика
 
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