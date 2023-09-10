https://ukraina.ru/20230910/1049301359.html

Военный эксперт рассказал, где и как Россия навязала ВСУ сражение масштаба Великой Отечественной войны

Военный эксперт рассказал, где и как Россия навязала ВСУ сражение масштаба Великой Отечественной войны - 10.09.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, где и как Россия навязала ВСУ сражение масштаба Великой Отечественной войны

ВСУ в начале своего наступления щупали оборону российских войск, пытались найти слабые места в инженерных сооружениях и локтевом взаимодействии подразделений. Даже на Южном направлении они атаковали в разных местах. Об этом рассказал военный корреспондент Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру

2023-09-10T12:27

2023-09-10T12:27

2023-09-10T12:27

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сво

великая отечественная война

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Сначала ВСУ ударили на Времевском выступе, потом в районе Орехова. Одновременно они били возле Марьинки, на флангах под Артемовском, а до этого вторгались в Белгородскую область, чтобы оттянуть туда наши значительные силы по артиллерии и по боекомплекту, пояснил эксперт.Журналист отметил, что на начальном этапе "контрнаступа" наши войска постоянно контратаковали силами батальона (200 человек) при поддержке двух батальонов танков (20 машин) по полю под прикрытием артиллерии и авиации."Я не хочу сказать, что это уровень Великой Отечественной войны, но таких масштабных боев за последние 80 лет никто у нас не видел", - добавил он.По его словам, на Южном направлении по-прежнему идет комплексная работа нашей пехоты, артиллерии и бронетанковых сил. Осуществляются постоянные отходы на более выгодные позиции, чтобы заманить противника в огневой мешок и нанести ему удар с флангов.Тем не менее, противник еще не выдохся. У него еще хватает людских резервов и запасов артиллерии. Он попытается нам что-то навязать, заключил собеседник издания.

южно-донецкое направление

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вс рф, всу, запорожская область, южно-донецкое направление, артиллерия, танки, россия, сво, великая отечественная война