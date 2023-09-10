https://ukraina.ru/20230910/1049301214.html
Украинские эскадроны смерти: бывший сотрудник СБУ Прозоров раскрыл шокирующую правду
Украинские эскадроны смерти: бывший сотрудник СБУ Прозоров раскрыл шокирующую правду - 10.09.2023 Украина.ру
Украинские эскадроны смерти: бывший сотрудник СБУ Прозоров раскрыл шокирующую правду
Экс-сотрудник Службы безопасности Украины, руководитель Центра расследований "UkrLeaks" Василий Прозоров прокомментировал заявления директора СВР Нарышкина, откровения экс-главы службы безопасности Украины о политических убийствах, итоги визита Блинкена в Киев и перспективы мобилизации женщин в ВСУ:
2023-09-10T12:00
2023-09-10T12:00
2023-09-10T12:00
видео
сбу
украина
всу
мобилизация
энтони блинкен
нарышкин
наливайченко
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0:40 – Заявления директора Службы внешней разведки РФ4:54 – Новые контуры безопасности после СВО6:48 – Наливайченко и политические убийства СБУ14:44 – Мотивация убийц из СБУ15:42 – Визит Блинкена на Украину20:39 – "Успехи" украинского наступления21:33 – Мобилизация женщин на Украине
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, сбу, украина, всу, мобилизация, энтони блинкен, нарышкин, наливайченко, видео
Видео, СБУ, Украина, ВСУ, мобилизация, Энтони Блинкен, Нарышкин, Наливайченко
Украинские эскадроны смерти: бывший сотрудник СБУ Прозоров раскрыл шокирующую правду
Экс-сотрудник Службы безопасности Украины, руководитель Центра расследований "UkrLeaks" Василий Прозоров прокомментировал заявления директора СВР Нарышкина, откровения экс-главы службы безопасности Украины о политических убийствах, итоги визита Блинкена в Киев и перспективы мобилизации женщин в ВСУ:
0:40 – Заявления директора Службы внешней разведки РФ
4:54 – Новые контуры безопасности после СВО
6:48 – Наливайченко и политические убийства СБУ
14:44 – Мотивация убийц из СБУ
15:42 – Визит Блинкена на Украину
20:39 – "Успехи" украинского наступления
21:33 – Мобилизация женщин на Украине