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Военный эксперт рассказал, что его радует, а что напрягает в битве России и ВСУ в районе Купянска

Военный эксперт рассказал, что его радует, а что напрягает в битве России и ВСУ в районе Купянска - 10.09.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, что его радует, а что напрягает в битве России и ВСУ в районе Купянска

У ВС РФ на Купянском направлении действительно наметилось хорошее продвижение. Да, ВСУ отчаянно сопротивляются и активно минируют местность. Но не может не радовать, что у наших войск появились снаряды. Об этом рассказал военный корреспондент Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру

2023-09-10T11:32

2023-09-10T11:32

2023-09-10T11:32

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Эксперт уточнил, что боеприпасов у российских войск хватило на отражение основного удара ВСУ на юге, а теперь их прямо вагонами подвозят на остальные направления.Кроме того, мы научились вести бои, когда у противника огромное количество коптеров и когда враг дистанционно минирует территорию в районе 10 километров от линии фронта, отметил журналист.А что касается оперативного успеха, то тут явно не будет рисования стрелочек на карте, когда мы уходим в прорыв на 20 километров. Продолжится выдавливание противника. Мы попытаемся создать условия, чтобы Украина перебрасывала туда силы с других участков фронта или вынуждена была отходить, добавил он.Но мы помним восьмимесячный штурм Артемовска. Даже если мы подойдем к Купянску, мы его быстро не возьмем. Если только не случится сценарий Лисичанска, когда его обложили с флангов, противник оттуда ушел и город остался цел, заключил собеседник издания.

купянск

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2023

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новости, россия, всу, купянск, артиллерия, минирование, лисичанск, артемовск, вс рф