Военный эксперт рассказал, что его радует, а что напрягает в битве России и ВСУ в районе Купянска - 10.09.2023 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, что его радует, а что напрягает в битве России и ВСУ в районе Купянска
Военный эксперт рассказал, что его радует, а что напрягает в битве России и ВСУ в районе Купянска - 10.09.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, что его радует, а что напрягает в битве России и ВСУ в районе Купянска
У ВС РФ на Купянском направлении действительно наметилось хорошее продвижение. Да, ВСУ отчаянно сопротивляются и активно минируют местность. Но не может не радовать, что у наших войск появились снаряды. Об этом рассказал военный корреспондент Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
2023-09-10T11:32
2023-09-10T11:32
новости
россия
всу
купянск
артиллерия
минирование
лисичанск
артемовск
вс рф
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Эксперт уточнил, что боеприпасов у российских войск хватило на отражение основного удара ВСУ на юге, а теперь их прямо вагонами подвозят на остальные направления.Кроме того, мы научились вести бои, когда у противника огромное количество коптеров и когда враг дистанционно минирует территорию в районе 10 километров от линии фронта, отметил журналист.А что касается оперативного успеха, то тут явно не будет рисования стрелочек на карте, когда мы уходим в прорыв на 20 километров. Продолжится выдавливание противника. Мы попытаемся создать условия, чтобы Украина перебрасывала туда силы с других участков фронта или вынуждена была отходить, добавил он.Но мы помним восьмимесячный штурм Артемовска. Даже если мы подойдем к Купянску, мы его быстро не возьмем. Если только не случится сценарий Лисичанска, когда его обложили с флангов, противник оттуда ушел и город остался цел, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, всу, купянск, артиллерия, минирование, лисичанск, артемовск, вс рф
Новости, Россия, ВСУ, Купянск, артиллерия, минирование, Лисичанск, Артемовск, ВС РФ

Военный эксперт рассказал, что его радует, а что напрягает в битве России и ВСУ в районе Купянска

11:32 10.09.2023
 
© Минобороны России телеграм-каналАртиллеристы ЦВО уничтожили гаубицу натовского производства
Артиллеристы ЦВО уничтожили гаубицу натовского производства
© Минобороны России телеграм-канал
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У ВС РФ на Купянском направлении действительно наметилось хорошее продвижение. Да, ВСУ отчаянно сопротивляются и активно минируют местность. Но не может не радовать, что у наших войск появились снаряды. Об этом рассказал военный корреспондент Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
Эксперт уточнил, что боеприпасов у российских войск хватило на отражение основного удара ВСУ на юге, а теперь их прямо вагонами подвозят на остальные направления.
Кроме того, мы научились вести бои, когда у противника огромное количество коптеров и когда враг дистанционно минирует территорию в районе 10 километров от линии фронта, отметил журналист.
А что касается оперативного успеха, то тут явно не будет рисования стрелочек на карте, когда мы уходим в прорыв на 20 километров. Продолжится выдавливание противника. Мы попытаемся создать условия, чтобы Украина перебрасывала туда силы с других участков фронта или вынуждена была отходить, добавил он.
"Но Купянское направление мне все равно представляется перспективным. Судя по всему, враг там не успел подготовить огромное количество артиллерии и рубежей обороны. Они его проморгали", - констатировал Сапоньков.
Но мы помним восьмимесячный штурм Артемовска. Даже если мы подойдем к Купянску, мы его быстро не возьмем. Если только не случится сценарий Лисичанска, когда его обложили с флангов, противник оттуда ушел и город остался цел, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияВСУКупянскартиллерияминированиеЛисичанскАртемовскВС РФ
 
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