https://ukraina.ru/20230910/1049293065.html

"Вокруг Булгакова": Пушкин и тайная полиция

"Вокруг Булгакова": Пушкин и тайная полиция - 10.09.2023 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": Пушкин и тайная полиция

В пьесе "Александр Пушкин" ("Последние дни") самой жуткой является сцена в "большом казённом кабинете" Третьего собственной ЕИВ канцелярии. Жуткая она не только лишь потому, что именно в этой сцене принимается решение об убийстве Пушкина, а прежде всего из-за представленного образа политической полиции

2023-09-10T11:42

2023-09-10T11:42

2023-09-10T11:42

"вокруг булгакова"

эксклюзив

история

литература

писатель

михаил булгаков

мастер и маргарита

пушкин

полиция

нквд

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Следует отметить, что в ранних произведениях Булгакова отношение к сотрудникам правоохранительных органов – имеется ли в виду милиция или ГПУ, сугубо положительное. В булгаковских фельетонах появление милиционера знаменует собой возвращение порядка. В "Роковых яйцах" одни сотрудники ГПУ героически гибнут, пытаясь предотвратить расползание гигантских змей, другие же пытаются обеспечить (неудачно) безопасность профессора Персикова. В "Зойкиной квартире" агенты МУРа разоблачают подпольный притон (причём в ранних версиях пьесы действуют в высшей степени изобретательно).Но вот в романе "Мастер и Маргарита", написанном под влиянием событий 1937-38 года, правоохранительные органы – фигура умолчания. Даже вполне узнаваемого Генриха Ягоду Коровьев "не помнит" (забывчивость чёрта выглядит естественно, но неубедительно). Правда, начальник тайной службы при прокураторе Иудеи Афраний подан без явных отрицательных коннотаций (неявные присутствуют в ассортименте). В задумке последней пьесы, о которой рассказывала Елена Сергеевна Булгакова, персонажи из НКВД были уже отчётливо демоническими.Пьеса "Александр Пушкин" появилась до начала "Большого террора", но в атмосфере уже висело что-то, что почувствовал тонкий нюх драматурга…Впрочем, выглядит всё благопристойно. Мы бы даже сказали – подозрительно благопристойно.Пьеса написана именно в том контексте, который был заказан советским агитпропом – Пушкин-революционер (о его близости к декабристам, которые, как известно, разбудили мирно спавшего до того времени Герцена, в пьесе говорится прямо), который пал жертвой николаевской реакции. Даже более прямо – был убит чуть ли не по прямому указанию царя.Собственно – не совсем так. Сама по себе дуэль – стечение обстоятельств. Но у царя и политической полиции была возможность предотвратить дуэль… Что делает Бенкендорф? Намекает Дубельту, что жандармы, которые должны арестовать участников дуэли, могут поехать не туда. Этот же приём Булгаков использует в "Мастере и Маргарите": сыщики, которые должны по указанию Пилата охранять Иуду, его "теряют". Когда же Иуду убивают, Пилат говорит: "Взыщите с сыщиков, потерявших Иуду. Но и тут, предупреждаю вас, я не хотел бы, чтобы взыскание было хоть сколько-нибудь строгим. В конце концов, мы сделали все для того, чтобы позаботиться об этом негодяе!" В "Александре Пушкине" такой сценки нет, но она напрашивается.Итак, Булгаков следует линии партии и правительства. И именно это настораживает – Булгаков органически не был способен выполнить заказ властей так, как представляли себе этот заказ сами власти. Всегда держал в кармане… своё мнение.И мнение это выпирает вот в таком, например, моменте:"Дубельт. Иуда Искариотский иде к архиереям, они же обещаша сребреники дати... И было этих сребреников, друг любезный, тридцать. В память его всем так и плачу". И, что характерно, действительно платит – Биткову 30, Богомазову – 30 червонцев. Всё честно.Да что вы такое говорите. Михаил Афанасьевич?Начальник Штаба Корпуса жандармов и управляющий III Отделением ЕИВ канцелярии Леонтий Васильевич Дубельт – дворянин и верующий человек. Он служит самого Господу – посредством его помазанника, Государя императора Николая Павловича. И он платит своим подчинённым шпикам как Иуде? Константин Сергеевич Станиславский сказал бы "не верю" и был бы прав.Тут как бы присутствуют всем очевидные негативные коннотации: шпики – суть иуды и т.п. Как бы подчёркивается основная линия произведения о том, что бесовская власть ополчилась против поэта… И тут ловушка.С точки зрения советского агитпропа эти все негативные коннотации неочевидны. С точки зрения власти, проводящей антирелигиозную политику, как раз лучше бы без ссылок на Иуду обойтись, а совсем даже напротив – показать Дубельта тем, кем он был на самом деле (повторим – дворянином и верующим человеком). В аду Иуда – положительный персонаж.Булгаков с этой задачей справится не смог или не захотел. Точно? Вы шутите… В "Мастере и Маргарите", которую Булгаков пишет в этом же время, сам Князь тьмы изображён столь привлекательно, что многие читатели и исследователи полагают его положительным персонажем, а саму книгу – апологией сатанизма.Булгаков мог. Но цели преследовал совершенно иные. Ой чудится нам, что под маской Третьего ЕИВ канцелярии отделения скрывается НКВД, а под масками Бенкендорфа и Дубельта скрываются Ягода, Агранов, Заковский и иже с ним. А под маской царя… Вот тут сложно.Булгаков, как известно, отдавал себе отчёт в том, что он жив и может работать только благодаря Сталину. С другой стороны, и Николай I никаких непосредственных приказов, касающихся уничтожения Пушкина, не даёт. Более того, на публике (пусть даже публика эта состоит из Бенкндорфа и Дубельта), демонстрирует недовольство Пушкина и "прогнозирует", что тот плохо кончит. Пилат же отдаёт непосредственные приказы, касающиеся наказания и убийства ещё до завершения казни Иешуа. Но в "Мастере и Маргарите" полностью показаны чувства и ход мыслей Пилата. В случае с Николаем Булгаков может оперировать только сценическим материалом. Это бы его конечно не остановило, но… В общем, тут есть о чём фантазировать.

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эксклюзив, история, литература, писатель, михаил булгаков, мастер и маргарита, пушкин, полиция, нквд