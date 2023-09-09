https://ukraina.ru/20230909/1049295912.html

Скандал с визитом в Женеву, огорчение джентльменов. Итоги 9 сентября на Украине

Скандал с визитом в Женеву, огорчение джентльменов. Итоги 9 сентября на Украине - 09.09.2023 Украина.ру

Скандал с визитом в Женеву, огорчение джентльменов. Итоги 9 сентября на Украине

Зятя украинского олигарха Евгения Червоненко, сотрудничавшего с Главным управлением разведки Минобороны Украины, обвинили в связях с российским бизнесом. В Запорожской области объявили охоту на Challenger 2

2023-09-09T18:35

2023-09-09T18:35

2023-09-09T18:36

эксклюзив

хроники

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Издание "Украинская правда" выпустило репортаж, в котором утверждается, что зять бывшего министра транспорта Украины, олигарха Евгения Червоненко — бывший начальник Главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области Алексей Кавылин — жил летом в женевской вилле, якобы принадлежащей российскому бизнесмену Вячеславу Кантору.Кавылина засняли заходящим на участок с чемоданами. Сам Кавылин отказался признаваться в визите на виллу.Его тесть Червоненко на звонок журналиста Михаила Ткача отреагировал агрессивно."А вы на фронте пробовали быть вообще или служить? Я в служебной командировке, а вы задаёте такой вопрос! Я могу сказать за себя", - подчеркнул Червоненко.Он отметил, что не любит "когда в трусы заглядывают", а отвечать может только за себя."Что касается Вячеслава Кантора, то меня долгие годы с ним связывали отношения. Я был вице-президентом Европейского еврейского конгресса, отвечал за безопасность и критический менеджмент. А он был президентом. И во время "оранжевой революции" много помогал нам в борьбе. Это всё, что я могу сказать", - заявил Червоненко.По его словам, у его зятя и его дочери "нет никаких отношений". При этом Червоненко отрицал, что помогал зятю с выездом с Украины: по данным "Украинской правды" Кавылин покидал страну 5 раз с начала года, в том числе и по письмам Главного управления разведки Минобороны Украины.Как утверждает "УП", Червоненко до сих пор связан с Главным управлением разведки. Сам олигарх отказался это комментировать."Это спросите в Главном управлении разведки. Я служу в Вооружённых силах Украины! Вы спрашиваете о частной жизни людей! В Америки вы бы имели кучу проблем", - пригрозил Червоненко.Он вступился за зятя, намекнув, что тому не зря помогали покинуть страну."Мой зять, если бы хотел, был бы одним из главных в "Батальоне Монако" или "Батальоне Вена" (ироничное название толстосумов, сбежавших с Украины после начала СВО — Ред.). Вы поищите, почему он получил письмо [от ГУР]. Он что, "Ксюша Манекен" (эскортница Оксана Волощук, чьё награждение ГУР вызвало скандал на Украине, позже представитель военной разведки Андрей Юсов заявил, что Волощук оказывала спецслужбе "информационные услуги" - Ред.), бл***? Что вы сенсацию ищете и портите людям жизнь?" - негодовал Червоненко.О связях бывшего министра транспорта и связи Украины с Главным управлением разведки Минобороны Украины стало известно 16 июня 2022 года. Тогда по соцсетям широко разошлись фотографии Червоненко в военной форме во время посещения им магазина Good Wine в Киеве. На олигархе были погоны майона.Спустя пять дней связанный с Офисом президента Украины политтехнолог Владимир Петров заявил, что Червоненко уже присвоили звание подполковника."Кто я такой чтоб обсуждать решения руководства государства и ГУР? Никто, конечно. Но мне очень интересно за какой подвиг Евгений Червоненко получил таки вчера погоны подполковника? Уверен, что Кирилл Алексеевич Буданов может рассказать нам какую-то интересную историю о том как Червонец героически контразведил в Закарпатье и это даёт ему теперь право гулять в шевронах ГУР МО по Киеву. Ну или может новые погоны прилетели за героическое исполнение песни Талькова "Летний дождь" в эфире канала "Ньюс Ван" три года назад? Чего ждать дальше, Шуфрича в звании адмирала или Киву с удостоверением "Ветеран Альфа"? P.S. Может это было тайное награждение и я выдал только что военную тайну? Но это и так стало бы известно, потому что этот идиот вчера устроил массовую рассылку про подписание приказа", - написал Петров в своём телеграм-канале 21 июня.Примечательно, что Червоненко с 2016 года занимался продвижением так называемого "Uber для грузовиков" - приложения для большегрузов - и логистикой грузоперевозок, включавших в т.ч. и территорию Союзного государства, что дало возможность некоторым экспертам подозревать его в причастности к теракту на Крымском мосту.Примечательно, что за несколько часов до публикации репортажа о визите Кавылина на виллу, якобы принадлежащую российскому бизнесмену, его жена Александра Червоненко экстренно вернулась на Украину. Об этом сообщили украинские СМИ.Охота на "бриттов" и печаль британского ГенштабаЛидер запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил о том, что второй уничтоженный в регионе танк Challenger 2 был подбит с одного выстрела и что на британские танки объявлена настоящая охота."На британские танки объявлена охота, их участь незавидна. Они так же хорошо горят, как и остальная западная техника, переданная украинским нацистам. К примеру, второй танк Challenger 2 был подбит с одного выстрела из отечественного противотанкового ракетного комплекса "Корнет", - рассказал он в комментарии РИА "Новости".Днём ранее в своём телеграм-канале Рогов написал об уничтожении этого танка."На Запорожском фронте подбит второй танк Challenger 2, поставленный нацистам Британией", - отметил он в 13:27.Позже Рогов назвал подразделение, уничтожившее танк."Кто подбил второй танк Challenger 2 на Запорожском фронте? По предварительной информации, сделали это наши славные воины из 104 полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии - старейшего из ныне существующих соединений Воздушно-десантных войск России. Второй Challenger 2 к Бандере наши отправили с одного выстрела установки "Корнет". Всего у нацистов осталось 12 танков данной модели из 14 ранее переданных боевикам ВСУ британцами", - написал Рогов в 20:34.Вечером того же дня появилась реакция начальника британского Генерального штаба Патрика Сандерса на первый уничтоженный британский танк."Сильные эмоции, потому что я, наверное, был на этом танке", — заявил Сандерс в комментарии Forces News.Сандерс добавил, что британские военные испытывают глубокую привязанность к своей технике."Но я также признаю, что это (уничтожение техники — Ред.) случается на войне", - подчеркнул Сандерс.Ранее сообщалось, что Британия настаивала на том, чтобы Challenger 2 вводили в бой в последнюю очередь, уже после немецких танков Leopard 2 и Leopard 1. В этом усматривали нежелание британцев портить репутацию танка, который поступил на вооружение армии Великобритании в 1994 году и заработал себе славу "неуязвимого танка". Единственный уничтоженный до отправку на Украину Challenger 2 стал жертвой "дружественного огня" в 2003 году в Ираке. Однако российские военные уничтожили ореол "неуязвимости" вокруг британских танков.О первом подбитом Challenger 2 под Работино стало известно 5 сентября.Как отмечал телеграм-канал "Военная хроника", британский танк был уничтожен огнём российской артиллерии.

https://ukraina.ru/20230909/1049289206.html

https://ukraina.ru/20230909/1049284276.html

https://ukraina.ru/20230908/1049280993.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники