Скандал с визитом в Женеву, огорчение джентльменов. Итоги 9 сентября на Украине - 09.09.2023 Украина.ру
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Скандал с визитом в Женеву, огорчение джентльменов. Итоги 9 сентября на Украине
Скандал с визитом в Женеву, огорчение джентльменов. Итоги 9 сентября на Украине - 09.09.2023 Украина.ру
Скандал с визитом в Женеву, огорчение джентльменов. Итоги 9 сентября на Украине
Зятя украинского олигарха Евгения Червоненко, сотрудничавшего с Главным управлением разведки Минобороны Украины, обвинили в связях с российским бизнесом. В Запорожской области объявили охоту на Challenger 2
2023-09-09T18:35
2023-09-09T18:36
эксклюзив
хроники
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Издание "Украинская правда" выпустило репортаж, в котором утверждается, что зять бывшего министра транспорта Украины, олигарха Евгения Червоненко — бывший начальник Главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области Алексей Кавылин — жил летом в женевской вилле, якобы принадлежащей российскому бизнесмену Вячеславу Кантору.Кавылина засняли заходящим на участок с чемоданами. Сам Кавылин отказался признаваться в визите на виллу.Его тесть Червоненко на звонок журналиста Михаила Ткача отреагировал агрессивно."А вы на фронте пробовали быть вообще или служить? Я в служебной командировке, а вы задаёте такой вопрос! Я могу сказать за себя", - подчеркнул Червоненко.Он отметил, что не любит "когда в трусы заглядывают", а отвечать может только за себя."Что касается Вячеслава Кантора, то меня долгие годы с ним связывали отношения. Я был вице-президентом Европейского еврейского конгресса, отвечал за безопасность и критический менеджмент. А он был президентом. И во время "оранжевой революции" много помогал нам в борьбе. Это всё, что я могу сказать", - заявил Червоненко.По его словам, у его зятя и его дочери "нет никаких отношений". При этом Червоненко отрицал, что помогал зятю с выездом с Украины: по данным "Украинской правды" Кавылин покидал страну 5 раз с начала года, в том числе и по письмам Главного управления разведки Минобороны Украины.Как утверждает "УП", Червоненко до сих пор связан с Главным управлением разведки. Сам олигарх отказался это комментировать."Это спросите в Главном управлении разведки. Я служу в Вооружённых силах Украины! Вы спрашиваете о частной жизни людей! В Америки вы бы имели кучу проблем", - пригрозил Червоненко.Он вступился за зятя, намекнув, что тому не зря помогали покинуть страну."Мой зять, если бы хотел, был бы одним из главных в "Батальоне Монако" или "Батальоне Вена" (ироничное название толстосумов, сбежавших с Украины после начала СВО — Ред.). Вы поищите, почему он получил письмо [от ГУР]. Он что, "Ксюша Манекен" (эскортница Оксана Волощук, чьё награждение ГУР вызвало скандал на Украине, позже представитель военной разведки Андрей Юсов заявил, что Волощук оказывала спецслужбе "информационные услуги" - Ред.), бл***? Что вы сенсацию ищете и портите людям жизнь?" - негодовал Червоненко.О связях бывшего министра транспорта и связи Украины с Главным управлением разведки Минобороны Украины стало известно 16 июня 2022 года. Тогда по соцсетям широко разошлись фотографии Червоненко в военной форме во время посещения им магазина Good Wine в Киеве. На олигархе были погоны майона.Спустя пять дней связанный с Офисом президента Украины политтехнолог Владимир Петров заявил, что Червоненко уже присвоили звание подполковника."Кто я такой чтоб обсуждать решения руководства государства и ГУР? Никто, конечно. Но мне очень интересно за какой подвиг Евгений Червоненко получил таки вчера погоны подполковника? Уверен, что Кирилл Алексеевич Буданов может рассказать нам какую-то интересную историю о том как Червонец героически контразведил в Закарпатье и это даёт ему теперь право гулять в шевронах ГУР МО по Киеву. Ну или может новые погоны прилетели за героическое исполнение песни Талькова "Летний дождь" в эфире канала "Ньюс Ван" три года назад? Чего ждать дальше, Шуфрича в звании адмирала или Киву с удостоверением "Ветеран Альфа"? P.S. Может это было тайное награждение и я выдал только что военную тайну? Но это и так стало бы известно, потому что этот идиот вчера устроил массовую рассылку про подписание приказа", - написал Петров в своём телеграм-канале 21 июня.Примечательно, что Червоненко с 2016 года занимался продвижением так называемого "Uber для грузовиков" - приложения для большегрузов - и логистикой грузоперевозок, включавших в т.ч. и территорию Союзного государства, что дало возможность некоторым экспертам подозревать его в причастности к теракту на Крымском мосту.Примечательно, что за несколько часов до публикации репортажа о визите Кавылина на виллу, якобы принадлежащую российскому бизнесмену, его жена Александра Червоненко экстренно вернулась на Украину. Об этом сообщили украинские СМИ.Охота на "бриттов" и печаль британского ГенштабаЛидер запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил о том, что второй уничтоженный в регионе танк Challenger 2 был подбит с одного выстрела и что на британские танки объявлена настоящая охота."На британские танки объявлена охота, их участь незавидна. Они так же хорошо горят, как и остальная западная техника, переданная украинским нацистам. К примеру, второй танк Challenger 2 был подбит с одного выстрела из отечественного противотанкового ракетного комплекса "Корнет", - рассказал он в комментарии РИА "Новости".Днём ранее в своём телеграм-канале Рогов написал об уничтожении этого танка."На Запорожском фронте подбит второй танк Challenger 2, поставленный нацистам Британией", - отметил он в 13:27.Позже Рогов назвал подразделение, уничтожившее танк."Кто подбил второй танк Challenger 2 на Запорожском фронте? По предварительной информации, сделали это наши славные воины из 104 полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии - старейшего из ныне существующих соединений Воздушно-десантных войск России. Второй Challenger 2 к Бандере наши отправили с одного выстрела установки "Корнет". Всего у нацистов осталось 12 танков данной модели из 14 ранее переданных боевикам ВСУ британцами", - написал Рогов в 20:34.Вечером того же дня появилась реакция начальника британского Генерального штаба Патрика Сандерса на первый уничтоженный британский танк."Сильные эмоции, потому что я, наверное, был на этом танке", — заявил Сандерс в комментарии Forces News.Сандерс добавил, что британские военные испытывают глубокую привязанность к своей технике."Но я также признаю, что это (уничтожение техники — Ред.) случается на войне", - подчеркнул Сандерс.Ранее сообщалось, что Британия настаивала на том, чтобы Challenger 2 вводили в бой в последнюю очередь, уже после немецких танков Leopard 2 и Leopard 1. В этом усматривали нежелание британцев портить репутацию танка, который поступил на вооружение армии Великобритании в 1994 году и заработал себе славу "неуязвимого танка". Единственный уничтоженный до отправку на Украину Challenger 2 стал жертвой "дружественного огня" в 2003 году в Ираке. Однако российские военные уничтожили ореол "неуязвимости" вокруг британских танков.О первом подбитом Challenger 2 под Работино стало известно 5 сентября.Как отмечал телеграм-канал "Военная хроника", британский танк был уничтожен огнём российской артиллерии.
https://ukraina.ru/20230909/1049289206.html
https://ukraina.ru/20230909/1049284276.html
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Егор Леев
Егор Леев
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96
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эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Скандал с визитом в Женеву, огорчение джентльменов. Итоги 9 сентября на Украине

18:35 09.09.2023 (обновлено: 18:36 09.09.2023)
 
© commons.wikimedia.org / Graeme Main/MOD
- РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© commons.wikimedia.org / Graeme Main/MOD
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Зятя украинского олигарха Евгения Червоненко, сотрудничавшего с Главным управлением разведки Минобороны Украины, обвинили в связях с российским бизнесом. В Запорожской области объявили охоту на Challenger 2
Издание "Украинская правда" выпустило репортаж, в котором утверждается, что зять бывшего министра транспорта Украины, олигарха Евгения Червоненко — бывший начальник Главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области Алексей Кавылин — жил летом в женевской вилле, якобы принадлежащей российскому бизнесмену Вячеславу Кантору.
Кавылина засняли заходящим на участок с чемоданами. Сам Кавылин отказался признаваться в визите на виллу.
Его тесть Червоненко на звонок журналиста Михаила Ткача отреагировал агрессивно.
"А вы на фронте пробовали быть вообще или служить? Я в служебной командировке, а вы задаёте такой вопрос! Я могу сказать за себя", - подчеркнул Червоненко.
Он отметил, что не любит "когда в трусы заглядывают", а отвечать может только за себя.
"Что касается Вячеслава Кантора, то меня долгие годы с ним связывали отношения. Я был вице-президентом Европейского еврейского конгресса, отвечал за безопасность и критический менеджмент. А он был президентом. И во время "оранжевой революции" много помогал нам в борьбе. Это всё, что я могу сказать", - заявил Червоненко.
По его словам, у его зятя и его дочери "нет никаких отношений". При этом Червоненко отрицал, что помогал зятю с выездом с Украины: по данным "Украинской правды" Кавылин покидал страну 5 раз с начала года, в том числе и по письмам Главного управления разведки Минобороны Украины.
Джордан Чедвик (второй справа) - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
13:00
Таинственная смерть наёмника, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 9 сентябряБританские СМИ рассказали о таинственной смерти английского наёмника на Украине. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Как утверждает "УП", Червоненко до сих пор связан с Главным управлением разведки. Сам олигарх отказался это комментировать.
"Это спросите в Главном управлении разведки. Я служу в Вооружённых силах Украины! Вы спрашиваете о частной жизни людей! В Америки вы бы имели кучу проблем", - пригрозил Червоненко.
Он вступился за зятя, намекнув, что тому не зря помогали покинуть страну.
"Мой зять, если бы хотел, был бы одним из главных в "Батальоне Монако" или "Батальоне Вена" (ироничное название толстосумов, сбежавших с Украины после начала СВО — Ред.). Вы поищите, почему он получил письмо [от ГУР]. Он что, "Ксюша Манекен" (эскортница Оксана Волощук, чьё награждение ГУР вызвало скандал на Украине, позже представитель военной разведки Андрей Юсов заявил, что Волощук оказывала спецслужбе "информационные услуги" - Ред.), бл***? Что вы сенсацию ищете и портите людям жизнь?" - негодовал Червоненко.
О связях бывшего министра транспорта и связи Украины с Главным управлением разведки Минобороны Украины стало известно 16 июня 2022 года. Тогда по соцсетям широко разошлись фотографии Червоненко в военной форме во время посещения им магазина Good Wine в Киеве. На олигархе были погоны майона.
Спустя пять дней связанный с Офисом президента Украины политтехнолог Владимир Петров заявил, что Червоненко уже присвоили звание подполковника.
"Кто я такой чтоб обсуждать решения руководства государства и ГУР? Никто, конечно. Но мне очень интересно за какой подвиг Евгений Червоненко получил таки вчера погоны подполковника? Уверен, что Кирилл Алексеевич Буданов может рассказать нам какую-то интересную историю о том как Червонец героически контразведил в Закарпатье и это даёт ему теперь право гулять в шевронах ГУР МО по Киеву. Ну или может новые погоны прилетели за героическое исполнение песни Талькова "Летний дождь" в эфире канала "Ньюс Ван" три года назад? Чего ждать дальше, Шуфрича в звании адмирала или Киву с удостоверением "Ветеран Альфа"? P.S. Может это было тайное награждение и я выдал только что военную тайну? Но это и так стало бы известно, потому что этот идиот вчера устроил массовую рассылку про подписание приказа", - написал Петров в своём телеграм-канале 21 июня.
Примечательно, что Червоненко с 2016 года занимался продвижением так называемого "Uber для грузовиков" - приложения для большегрузов - и логистикой грузоперевозок, включавших в т.ч. и территорию Союзного государства, что дало возможность некоторым экспертам подозревать его в причастности к теракту на Крымском мосту.
Примечательно, что за несколько часов до публикации репортажа о визите Кавылина на виллу, якобы принадлежащую российскому бизнесмену, его жена Александра Червоненко экстренно вернулась на Украину. Об этом сообщили украинские СМИ.
Запуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
08:47
ATACMS для Украины, цели ГУР. Главное на Украине на утро 9 сентябряСША готовятся передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS, сообщили американские СМИ. В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что обладают списком российских стратегических объектов для уничтожения
Охота на "бриттов" и печаль британского Генштаба
Лидер запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил о том, что второй уничтоженный в регионе танк Challenger 2 был подбит с одного выстрела и что на британские танки объявлена настоящая охота.
"На британские танки объявлена охота, их участь незавидна. Они так же хорошо горят, как и остальная западная техника, переданная украинским нацистам. К примеру, второй танк Challenger 2 был подбит с одного выстрела из отечественного противотанкового ракетного комплекса "Корнет", - рассказал он в комментарии РИА "Новости".
Днём ранее в своём телеграм-канале Рогов написал об уничтожении этого танка.
"На Запорожском фронте подбит второй танк Challenger 2, поставленный нацистам Британией", - отметил он в 13:27.
Позже Рогов назвал подразделение, уничтожившее танк.
"Кто подбил второй танк Challenger 2 на Запорожском фронте? По предварительной информации, сделали это наши славные воины из 104 полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии - старейшего из ныне существующих соединений Воздушно-десантных войск России. Второй Challenger 2 к Бандере наши отправили с одного выстрела установки "Корнет". Всего у нацистов осталось 12 танков данной модели из 14 ранее переданных боевикам ВСУ британцами", - написал Рогов в 20:34.
Турецкий поток первая нитка - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Вчера, 18:35
Угроза "потокам" в Чёрном море и британцы. Итоги 8 сентября на Украине"Турецкий поток" и "Голубой" поток планируют взорвать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Великобритания направил в регион Чёрного моря самолёты для помощи Украине
Вечером того же дня появилась реакция начальника британского Генерального штаба Патрика Сандерса на первый уничтоженный британский танк.
"Сильные эмоции, потому что я, наверное, был на этом танке", — заявил Сандерс в комментарии Forces News.
Сандерс добавил, что британские военные испытывают глубокую привязанность к своей технике.
"Но я также признаю, что это (уничтожение техники — Ред.) случается на войне", - подчеркнул Сандерс.
Ранее сообщалось, что Британия настаивала на том, чтобы Challenger 2 вводили в бой в последнюю очередь, уже после немецких танков Leopard 2 и Leopard 1. В этом усматривали нежелание британцев портить репутацию танка, который поступил на вооружение армии Великобритании в 1994 году и заработал себе славу "неуязвимого танка". Единственный уничтоженный до отправку на Украину Challenger 2 стал жертвой "дружественного огня" в 2003 году в Ираке. Однако российские военные уничтожили ореол "неуязвимости" вокруг британских танков.
О первом подбитом Challenger 2 под Работино стало известно 5 сентября.
Как отмечал телеграм-канал "Военная хроника", британский танк был уничтожен огнём российской артиллерии.
 
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18:35Скандал с визитом в Женеву, огорчение джентльменов. Итоги 9 сентября на Украине
18:09Азамата Мусагалиева внесли в "Миротворец" после посещения им Саур-Могилы
18:00Кровавые провокации на рынках: от Сараево до Константиновки
17:30Недовольный санкционной паузой Зеленский наградил одного из авторов этих ограничений - Майкла Макфола
16:49Как Илон Маск Крым спасал и какую игру Пашинян затеял против России - Федосова
15:59В Минобороны сообщили об уничтожении катеров ВСУ, пытавшихся атаковать Крымский мост
15:22Лидеры G20 призвали к полному осуществлению зерновой сделки
14:58В Германии украинских беженцев сравнили с собаками
13:56"Надеюсь, хоть в парикмахерскую заедет": в украинском поезде заметили пассажира Бориса Джонсона
13:52Ростислав Ищенко о том, почему Блинкен должен был обидеться за визиты на кладбище и в "Макдональдс"
13:18"Чем дышит фронт?" О связи и не только
13:14Эрдоган тайно призывал G20 выполнить часть требований РФ ради зерновой сделки, Песков ответил
13:00Таинственная смерть наёмника, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 9 сентября
12:44Связанное тело британского наемника нашли в водоеме на Украине - Sky News
12:13Азаров: Киев скрывает повальный алкоголизм и наркоманию в рядах ВСУ
11:45Украина не в состоянии справиться: бывший советник Кучмы рассказал о потерях ВСУ
11:14Последние козыри Украины: Орлов о том, почему в бой пошли британские "Челленджеры"
11:03Возвращенцы и их покровители. Почему на российском телевидении появились в качестве ведущих предатели?
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