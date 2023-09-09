https://ukraina.ru/20230909/1049295716.html

Азамата Мусагалиева внесли в "Миротворец" после посещения им Саур-Могилы

Азамата Мусагалиева внесли в "Миротворец" после посещения им Саур-Могилы - 09.09.2023 Украина.ру

Азамата Мусагалиева внесли в "Миротворец" после посещения им Саур-Могилы

Российского комика Азамата Мусагалиева внесли в список украинского расстрельного списка "Миротворец" после того, как артист выступил в Донбассе на концерте, посвященном 80-летию освобождения региона от фашистских захватчиков. Об этом 9 сентября сообщила Газета.ru

2023-09-09T18:09

2023-09-09T18:09

2023-09-09T18:09

новости

азамат мусагалиев

миротворец

саур-могила

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На "Миротворце" указано, что Мусагалиева добавили в список врагов Киева "за пропаганду фашизма и покушение на суверенитет Украины".Накануне российские юмористы Денис Дорохов и Азамат Мусагалиев выступили на концерте, посвященном 80-й годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятие проходило у Саур-Могилы."Мы впервые здесь, это место очень впечатляет, трогает душу", - рассказал после выступления Дорохов, а Мусагалиев пожелал жителям Донбасса мирного неба над головой, здоровья и улыбок.К слову, Дорохов попал на "Миротворец" еще в 2019 году.

https://ukraina.ru/20230908/1049274125.html

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новости, азамат мусагалиев, миротворец, саур-могила