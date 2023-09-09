Азамата Мусагалиева внесли в "Миротворец" после посещения им Саур-Могилы - 09.09.2023 Украина.ру
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Азамата Мусагалиева внесли в "Миротворец" после посещения им Саур-Могилы
Азамата Мусагалиева внесли в "Миротворец" после посещения им Саур-Могилы - 09.09.2023 Украина.ру
Азамата Мусагалиева внесли в "Миротворец" после посещения им Саур-Могилы
Российского комика Азамата Мусагалиева внесли в список украинского расстрельного списка "Миротворец" после того, как артист выступил в Донбассе на концерте, посвященном 80-летию освобождения региона от фашистских захватчиков. Об этом 9 сентября сообщила Газета.ru
2023-09-09T18:09
2023-09-09T18:09
новости
азамат мусагалиев
миротворец
саур-могила
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На "Миротворце" указано, что Мусагалиева добавили в список врагов Киева "за пропаганду фашизма и покушение на суверенитет Украины".Накануне российские юмористы Денис Дорохов и Азамат Мусагалиев выступили на концерте, посвященном 80-й годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятие проходило у Саур-Могилы."Мы впервые здесь, это место очень впечатляет, трогает душу", - рассказал после выступления Дорохов, а Мусагалиев пожелал жителям Донбасса мирного неба над головой, здоровья и улыбок.К слову, Дорохов попал на "Миротворец" еще в 2019 году.
https://ukraina.ru/20230908/1049274125.html
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новости, азамат мусагалиев, миротворец, саур-могила
Новости, Азамат Мусагалиев, Миротворец, Саур-Могила

Азамата Мусагалиева внесли в "Миротворец" после посещения им Саур-Могилы

18:09 09.09.2023
 
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Российского комика Азамата Мусагалиева внесли в список украинского расстрельного списка "Миротворец" после того, как артист выступил в Донбассе на концерте, посвященном 80-летию освобождения региона от фашистских захватчиков. Об этом 9 сентября сообщила Газета.ru
На "Миротворце" указано, что Мусагалиева добавили в список врагов Киева "за пропаганду фашизма и покушение на суверенитет Украины".
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин посетил 1/8 финала высшей лиги КВН
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Накануне российские юмористы Денис Дорохов и Азамат Мусагалиев выступили на концерте, посвященном 80-й годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятие проходило у Саур-Могилы.
"Мы впервые здесь, это место очень впечатляет, трогает душу", - рассказал после выступления Дорохов, а Мусагалиев пожелал жителям Донбасса мирного неба над головой, здоровья и улыбок.
К слову, Дорохов попал на "Миротворец" еще в 2019 году.
Вчера, 16:15
"Трогает душу": Дорохов и Мусагалиев посетили Саур-Могилу в 80-летие освобождения ДонбассаСаур-Могила впечатляет и трогает душу, заявили юмористы Денис Дорохов и Азамат Мусагалиев в интерьвю "Оплот.ТВ"
 
НовостиАзамат МусагалиевМиротворецСаур-Могила
 
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18:35Скандал с визитом в Женеву, огорчение джентльменов. Итоги 9 сентября на Украине
18:09Азамата Мусагалиева внесли в "Миротворец" после посещения им Саур-Могилы
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