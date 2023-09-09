https://ukraina.ru/20230909/1049295716.html
Азамата Мусагалиева внесли в "Миротворец" после посещения им Саур-Могилы
Азамата Мусагалиева внесли в "Миротворец" после посещения им Саур-Могилы - 09.09.2023 Украина.ру
Азамата Мусагалиева внесли в "Миротворец" после посещения им Саур-Могилы
Российского комика Азамата Мусагалиева внесли в список украинского расстрельного списка "Миротворец" после того, как артист выступил в Донбассе на концерте, посвященном 80-летию освобождения региона от фашистских захватчиков. Об этом 9 сентября сообщила Газета.ru
2023-09-09T18:09
2023-09-09T18:09
2023-09-09T18:09
новости
азамат мусагалиев
миротворец
саур-могила
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На "Миротворце" указано, что Мусагалиева добавили в список врагов Киева "за пропаганду фашизма и покушение на суверенитет Украины".Накануне российские юмористы Денис Дорохов и Азамат Мусагалиев выступили на концерте, посвященном 80-й годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятие проходило у Саур-Могилы."Мы впервые здесь, это место очень впечатляет, трогает душу", - рассказал после выступления Дорохов, а Мусагалиев пожелал жителям Донбасса мирного неба над головой, здоровья и улыбок.К слову, Дорохов попал на "Миротворец" еще в 2019 году.
https://ukraina.ru/20230908/1049274125.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, азамат мусагалиев, миротворец, саур-могила
Азамата Мусагалиева внесли в "Миротворец" после посещения им Саур-Могилы
Российского комика Азамата Мусагалиева внесли в список украинского расстрельного списка "Миротворец" после того, как артист выступил в Донбассе на концерте, посвященном 80-летию освобождения региона от фашистских захватчиков. Об этом 9 сентября сообщила Газета.ru
На "Миротворце" указано, что Мусагалиева добавили в список врагов Киева "за пропаганду фашизма и покушение на суверенитет Украины".
Накануне российские юмористы Денис Дорохов и Азамат Мусагалиев выступили на концерте, посвященном 80-й годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятие проходило у Саур-Могилы.
"Мы впервые здесь, это место очень впечатляет, трогает душу", - рассказал после выступления Дорохов, а Мусагалиев пожелал жителям Донбасса мирного неба над головой, здоровья и улыбок.
К слову, Дорохов попал на "Миротворец" еще в 2019 году.