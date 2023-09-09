https://ukraina.ru/20230909/1049295201.html
Недовольный санкционной паузой Зеленский наградил одного из авторов этих ограничений - Майкла Макфола
Недовольный санкционной паузой Зеленский наградил одного из авторов этих ограничений - Майкла Макфола - 09.09.2023 Украина.ру
Недовольный санкционной паузой Зеленский наградил одного из авторов этих ограничений - Майкла Макфола
Владимир Зеленский вручил бывшему американскому послу в РФ Майклу Макфолу, возглавляющему группу по разработке системы санкций против РФ, орден "За заслуги" ІІІ степени "за личный вклад в популяризации Украины на международной арене". Об этом 9 сентября в своем Телеграм-канале сообщил глава Офиса украинского президента Андрей Ермак
2023-09-09T17:30
2023-09-09T17:30
2023-09-09T17:30
новости
макфол
владимир зеленский
орден
санкции
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От отметил, что благодаря усилиям Макфола и его группы были введены эмбарго на сырую нефть и нефтепродукты из РФ, реализован механизм предельной цены на них, "иммобилизовано более 300 миллиардов долларов активов Центробанка РФ", а также запрещена деятельность русскоязычных СМИ в ряде стран ЕС.Майкл Макфол многократно заявлял, что Россию вчеми возможными способами нужно лишать средств. В частности, он говорил, что каждая российская компания и физическое лицо, работающие в РФ, должны ощутить на себе последствия введенных санкций.Интересно, что ровно за сутки до награждения Макфола Зеленский выразил недовольство тем, что международные партнеры Украины выдерживают "слишком длительную" санкционную паузу в отношении Росси.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Принято уже 11 ограничительных пакетов, в том числе в нефтегазовом секторе.При этом Европа теперь покупает энергоресурсы по завышенной цене. Основным продавцом для ЕС выступает Вашингтон. Однако закупки Брюссель ведет и у других поставщиков, чаще всего просто перепродающих российские нефть и газ.В результате самой пострадавшей категорией от антироссийских санкций стало население Европы, где поднялись цены практически на все, а уровень жизни упал.
https://ukraina.ru/20230909/1049292381.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, макфол, владимир зеленский, орден, санкции
Недовольный санкционной паузой Зеленский наградил одного из авторов этих ограничений - Майкла Макфола
Владимир Зеленский вручил бывшему американскому послу в РФ Майклу Макфолу, возглавляющему группу по разработке системы санкций против РФ, орден "За заслуги" ІІІ степени "за личный вклад в популяризации Украины на международной арене". Об этом 9 сентября в своем Телеграм-канале сообщил глава Офиса украинского президента Андрей Ермак
От отметил, что благодаря усилиям Макфола и его группы были введены эмбарго на сырую нефть и нефтепродукты из РФ, реализован механизм предельной цены на них, "иммобилизовано более 300 миллиардов долларов активов Центробанка РФ", а также запрещена деятельность русскоязычных СМИ в ряде стран ЕС.
Майкл Макфол многократно заявлял, что Россию вчеми возможными способами нужно лишать средств. В частности, он говорил, что каждая российская компания и физическое лицо, работающие в РФ, должны ощутить на себе последствия введенных санкций.
Интересно, что ровно за сутки до награждения Макфола Зеленский выразил недовольство тем, что международные партнеры Украины выдерживают "слишком длительную" санкционную паузу в отношении Росси.
"Встреча с участниками нашей санкционной группы, работающей под руководством Андрея Ермака и Майкла Макфола. Отчет о том, что уже достигнуто в работе с нашими партнерами ради санкций против России. (Обсудили, – ред.) ориентиры на ближайшее время. Сейчас мы видим слишком длительную санкционную паузу со стороны партнеров", - сказал Зеленский.
После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Принято уже 11 ограничительных пакетов, в том числе в нефтегазовом секторе.
При этом Европа теперь покупает энергоресурсы по завышенной цене. Основным продавцом для ЕС выступает Вашингтон. Однако закупки Брюссель ведет и у других поставщиков, чаще всего просто перепродающих российские нефть и газ.
В результате самой пострадавшей категорией от антироссийских санкций стало население Европы, где поднялись цены практически на все, а уровень жизни упал.