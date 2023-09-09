Как Илон Маск Крым спасал и какую игру Пашинян затеял против России - Федосова - 09.09.2023 Украина.ру
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Как Илон Маск Крым спасал и какую игру Пашинян затеял против России - Федосова
Как Илон Маск Крым спасал и какую игру Пашинян затеял против России - Федосова - 09.09.2023 Украина.ру
Как Илон Маск Крым спасал и какую игру Пашинян затеял против России - Федосова
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в эфире Украина.ру прокомментировала вероятность сближения Армении с НАТО, а также рассказала о сигналах для России в контексте нового пакета военной помощи США для Украины:
2023-09-09T16:49
2023-09-09T16:49
новости
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илон маск
никол пашинян
игра
россия
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новости, видео, илон маск, никол пашинян, игра, россия, крым
Новости, Видео, Илон Маск, Никол Пашинян, игра, Россия, Крым

Как Илон Маск Крым спасал и какую игру Пашинян затеял против России - Федосова

16:49 09.09.2023
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в эфире Украина.ру прокомментировала вероятность сближения Армении с НАТО, а также рассказала о сигналах для России в контексте нового пакета военной помощи США для Украины:
  • Военные учения США и Армении;
  • О разжигании США нестабильных регионов у территории России;
  • О новом пакете военной помощи США для Украины;
  • О передаче США замороженных средств российских бизнесменов ВСУ;
  • О неизвестном "подвиге" Илона Маска в Крыму;
  • Саммит G20: общий подход по Украине.
 
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16:49Как Илон Маск Крым спасал и какую игру Пашинян затеял против России - Федосова
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