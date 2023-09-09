Как Илон Маск Крым спасал и какую игру Пашинян затеял против России - Федосова

© коллаж Украина.Ру © коллаж Украина.Ру

Читать в

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в эфире Украина.ру прокомментировала вероятность сближения Армении с НАТО, а также рассказала о сигналах для России в контексте нового пакета военной помощи США для Украины: